Спецслужби РФ вербують українських підлітків: в поліції розповіли, як діяти батькам (відео)

В поліції розповіли, що за виконання диверсійних завдань в Україні існує кримінальна відповідальність та передбачені суворі покарання.

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Спецслужби Росії через месенджери намагаються вербувати українських підлітків для залучення їх до виконання диверсійних завдань. Водночас в хід йдуть маніпуляції, психологічний тиск або ж грошова винагорода. Про це розповіли в поліції Сумської області.

"Долучаючись до Telegram-каналів або чатів, неповнолітні отримують пропозиції "легкого заробітку". Зокрема, їм пропонують виконати певні, на перший погляд, прості завдання — намалювати графіті або наклеїти листівку провокативного характеру або з елементами дискредитації ЗСУ у людному місці. Бувають й складніші — спалити трансформаторне обладнання чи автомобіль військового. Усі ці завдання незаконні, і за це доведеться нести суворе покарання", — зазначили правоохоронці.

Там додали, що в разі такої спроби заробітку і діти, і батьки будуть притягнуті до відповідальності. Виконання завдань російських спецслужб можуть бути кваліфіковані за низкою статей Кримінального кодексу. За них передбачені суворі покарання, зокрема довічне позбавлення волі.

В поліції закликали батьків:

інформувати про небезпеку вербування та наслідки скоєння злочинів своїх дітей;

слідкувати за онлайн-активністю дитини у мережі та колом інтернет-знайомств;

в разі отримання інформації про вербування — негайно повідомляти поліцію за номером 102.

"Нагадуємо, що згідно з ч. 3 ст. 111 ККУ, громадяни України, які на виконання злочинного завдання іноземної держави не вчинили ніяких дій, і добровільно повідомили органам державної влади України про свій зв’язок з ними або про отримане завдання, звільняються від кримінальної відповідальності", — додали в поліції.

Нагадаємо, раніше у Києві затримано агента російської спецслужби, який готував серію підпалів у столичному регіоні. Ним виявився 16-річний мешканець столиці.

Пізніше стало відомо, що 20-річна українка палила машини Сил оборони та готувала теракт у Києві. До співпраці з ворогом дівчина залучила свого коханого та підлітка.