20-річна українка палила машини Сил оборони та готувала теракт у Києві: що відомо (фото)

До співпраці з ворогом дівчина залучила свого коханого та підлітка, якого знайшла через інтернет. Спочатку куратор перевірив агентку, доручивши їй підпал, і лише потім дав основне завдання. Однак, коли запахло смаленим, він же її й "здав".

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Правоохоронці запобігли "кривавому теракту" у Києві, який готувало російське Головне розвідувальне управління (ГРУ). Про це 23 жовтня повідомила пресслужба Служби безпеки України.

У результаті спільної спецоперації СБУ та Нацполіції затримали двох російських агентів, яким доручили підготувати саморобний вибуховий пристрій та підірвати його в одному з багатолюдних місць столиці.

За даними слідства, метою була максимальна кількість загиблих серед цивільних киян задля поширення панічних настроїв. Росіяни дистанційно завербували 20-річну мешканку Запоріжжя, яка шукала легких грошей через соцмережі.

Агентці надіслали детальні інструкції, як виготовити вибухівку з підручних компонентів. Керуючись вказівками, вона використала два мобільні телефони. До них треба було під’єднати детонатор з пластидом, який передали через замаскований схрон. Геолокацію обіцяли надіслати напередодні теракту.

Фото, оприлюднене правоохоронцями Фото: СБУ

Дівчина зв’язувалась зі співробітником ГРУ, який перебував у тимчасово окупованій частині Запорізької області. До співпраці вона залучила 26-річного співмешканця. Перед вчиненням теракту фігурантам дали "контрольне" завдання — спалити кілька одиниць техніки ЗСУ.

Фото, оприлюднене правоохоронцями Фото: Національна поліція

Пару спіймали "на гарячому", коли вони намагались підпалити БМП, що виконувала завдання на південному фронті. У затриманих вилучили телефони з доказами та знаряддя злочину. Їм оголосили про підозру у державній зраді за попередньою змовою в умовах воєнного стану.

Фігурантів взяли під варту без можливості внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото, оприлюднене правоохоронцями Фото: Національна поліція

У Нацполіції уточнили, що до злочинного угруповання також входив неповнолітній. Повідомляється, що 20-річна жителька Запоріжжя також з’ясовувала для ворога місця розташування машин Сил оборони, узгоджуючи підпали.

По завершенню операцій агентка звітувала ГРУ фото або відео. Цей контент спецслужби РФ використовували, щоб поширювати наратив про українське "підпілля". За вказівкою кураторів група спалила два автомобілі військовослужбовців ЗСУ та спецтранспорт поліції.

Фото, оприлюднене правоохоронцями Фото: Запорізька обласна прокуратура

На початку серпня фігурантка залучила неповнолітнього жителя Запоріжжя, який підпалив за допомогою підготовленої суміші машину Hyundai. Вже за кілька годин хлопця затримали, йому інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

Другу машину, Honda, через декілька днів агентка підпалила сама. З підпалом спецтранспорту на режимному об’єкті їй допоміг 26-річний обранець.

Фото, оприлюднене правоохоронцями Фото: Національна поліція Фото, оприлюднене правоохоронцями Фото: Запорізька обласна прокуратура

Однак після підпалів надурена обіцянками дівчина почала вимагати гроші — оплати за виконану "роботу". Тоді куратор анонімно надіслав на електронну пошту поліції скриншоти листування.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

У Запорізькій обласній прокуратурі уточнили, що якусь "винагороду" від росіян агентка все ж отримувала — на банківську карту або криптогаманець. Однак коли її викрили, представник ворожої розвідки через підставних осіб "злив" дані правоохоронцям.

Зазначається, що помічників у знищенні машин Сил оборони дівчина шукала через соцмережі. На пропозицію відгукнулись підлітки, які шукали "легкого заробітку".

Фото, оприлюднене правоохоронцями Фото: Запорізька обласна прокуратура

Нагадаємо, двоє обвинувачених у гучній справі про групове зґвалтування на Закарпатті домоглись відтермінування суду, бо нібито вирішили мобілізуватись.

Голова антикорупційного центру "Межа" Марина Богуславець повідомила, що в.о. керівника ГУ ДПС у Сумській області вказала в декларації позику у 2,8 мільйона гривень. Таку суму Олена Хотенко нібито взяла в борг у 12-річного сина.