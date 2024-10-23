Очільниця податкової Сумської області позичила майже 3 млн грн у 12-річного сина: деталі

За словами голови антикорупційного центру "Межа" Марини Богуславець, держслужбовиця також отримала квартиру у Києві вартістю лише одного квадратного метра.

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Виконувачка обов'язків начальника Головного управління Державної податкової служби Сумської області Олена Хотенко у декларації вказала, що взяла у борг майже 3 млн грн від свого 12 річного сина. Про це повідомила голова антикорупційного центру "Межа" Марина Богуславець.

"У декларації за минулий рік на Хотенко продовжує "висіти" позика у 2,8 млн грн. От тільки найцікавіше те, що ці гроші їй позичив 12-річний син у 2018 році", — йдеться у колонці Богуславець.

Вона уточнила, що зараз синові Хотенко вже 18 років. Він є ФОПом та отримав 3 млн грн доходу за 2023 рік.

Олена Хотенко зі своїм сином Фото: Facebook

Також у декларації очільниці податкової Сумщині вказаний будинок площею 500 квадратних метрів, який Хотенко придбала у Рівненській області за 30 тисяч гривень.

"Реальна ринкова ціна будинку становить щонайменше 10,8 млн грн. Адже вартість квадратного метра житла в Рівненській області стартує від 600 дол. (близько 24 тис. грн)", — пояснила Богуславець.

Крім того, мати Олени Хотенко, згідно з декларацією, подарувала їй дві квартири: одну у Рівному, іншу — у Києві. Вартість обох об'єктів нерухомості (50 тисяч грн за квартиру у Рівному та 100 тисяч грн — у Києві), за словами Богуславець, також значно занижена.

"Для Хотенко один задекларований квадратний метр у столиці коштував близько 70 дол. За словами експертів у сфері нерухомості, навіть з урахуванням умов, в яких опинився ринок у Києві після завершення боїв за столицю, зазначена декларанткою вартість подарунка не відповідає його реальній ціні", — наголосила Богуславець.

Нагадаємо, 18 жовтня Oboz.ua повідомив, що лікар-терапевт МСЕК із Вінниці купив 13 квартир і три Tesla.

4 жовтня ДБР викрило керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК та її сина, керівника облуправління пенсійного фонду, на незаконному збагачені.