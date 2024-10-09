Погіршення безпекової ситуації: майже 500 дітей з родинами буде евакуйовано на Сумщині

Наразі відповідне рішення стосується 101 населеного пункту на Сумщині — 90 у Сумському районі та 11 в Конотопському районі відповідно.

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В Сумській області майже 500 дітей з родинами буде примусово евакуйовано з двох районів області через погіршення безпекової ситуації. Про це йдеться у повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

В тексті сказано, що таке рішення одноголосно підтримали члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

"Йдеться про обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 497 дітей зі 101 населеного пункту Сумської області", — вказано у тексті Мінреінтеграції.

У відомстві зазначають, що таке рішення стосуватиметься 90 населених пунктів із Сумського району й 11 населених пунктів з Конотопського району Сумщини.

Нагадаємо, 22 вересня очільниця Глухівської громади Сумщини Наталя Вайно повідомила, що із Глухова евакуювали третину населення і 70% дітей. За її словами, кількість обстрілів лише зростає, і у зв'язку з цим запровадили обов'язкову евакуацію для безпеки населення.

1 жовтня на Сумщині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми з низки населених пунктів. Зазначені заходи оголосили у Білопільській та Ворожбянській міських громадах, Краснопільській та Хотинській селищних громадах, Юнаківській, Миропільській та Миколаївській сільських територіальних громадах.