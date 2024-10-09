Ухудшение ситуации с безопасностью: почти 500 детей с семьями будут эвакуированы на Сумщине

Сейчас соответствующее решение касается 101 населенного пункта на Сумщине — 90 в Сумском районе и 11 в Конотопском районе соответственно.

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В Сумской области почти 500 детей с семьями будут принудительно эвакуированы из двух районов области из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В тексте сказано, что такое решение единогласно поддержали члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

"Речь идет об обязательной эвакуации принудительным способом 497 детей из 101 населенного пункта Сумской области", — указано в тексте Минреинтеграции.

В ведомстве отмечают, что такое решение будет касаться 90 населенных пунктов из Сумского района и 11 населенных пунктов из Конотопского района Сумщины.

Напомним, 22 сентября руководительница Глуховской общины Сумщины Наталья Вайно сообщила, что из Глухова эвакуировали треть населения и 70% детей. По ее словам, количество обстрелов только растет, и в связи с этим, ввели обязательную эвакуацию для безопасности населения.

1 октября на Сумщине объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из ряда населенных пунктов. Указанные меры объявили в Белопольской и Ворожбянской городских громадах, Краснопольской и Хотиньской поселковых громадах, Юнаковской, Миропольской и Николаевской сельских территориальных громадах.