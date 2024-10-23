Руководительница налоговой Сумской области заняла почти 3 млн грн у 12-летнего сына: детали

По словам главы антикоррупционного центра "Межа" Марины Богуславец, госслужащая также получила квартиру в Киеве стоимостью в один квадратный метр.

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Исполняющая обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы Сумской области Елена Хотенко в декларации указала, что взяла в долг почти 3 млн грн от своего 12 летнего сына. Об этом сообщила председатель антикоррупционного центра "Межа" Марина Богуславец.

"В декларации за прошлый год на Хотенко продолжает "висеть" заем в 2,8 млн грн. Вот только самое интересное то, что эти деньги ей занял 12-летний сын в 2018 году", — говорится в колонке Богуславец.

Она уточнила, что сейчас сыну Хотенко уже 18 лет. Он является ФОПом и получил 3 млн грн дохода за 2023 год.

Елена Хотенко со своим сыном Фото: Facebook

Также в декларации руководительницы налоговой Сумщины указан дом площадью 500 квадратных метров, который Хотенко приобрела в Ровенской области за 30 тысяч гривен.

"Реальная рыночная цена дома составляет не менее 10,8 млн грн. Ведь стоимость квадратного метра жилья в Ровенской области стартует от 600 долл. (около 24 тыс. грн)", — пояснила Богуславец.

Кроме того, мать Елены Хотенко, согласно декларации, подарила ей две квартиры: одну в Ривне, другую — в Киеве. Стоимость обоих объектов недвижимости (50 тысяч грн за квартиру в Ровно и 100 тысяч грн — в Киеве), по словам Богуславец, также значительно занижена.

"Для Хотенко один задекларированный квадратный метр в столице стоил около 70 долл. По словам экспертов в сфере недвижимости, даже с учетом условий, в которых оказался рынок в Киеве после завершения боев за столицу, указанная декларанткой стоимость подарка не соответствует его реальной цене", — отметила Богуславец.

Напомним, 18 октября Oboz.ua сообщил, что врач-терапевт МСЭК из Винницы купил 13 квартир и три Tesla.

4 октября ГБР разоблачило руководительницу Хмельницкого областного центра МСЭК и ее сына, руководителя облуправления пенсионного фонда, на незаконном обогащении.