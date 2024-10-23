Групове зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті: обвинувачені вирішили мобілізуватись до ЗСУ

За словами адвокатів потерпілої, сторона захисту надала копії ніким не завірених повісток від Обухівського РТЦК, які буде перевіряти суд. Якщо обвинувачених мобілізують, то судовий розгляд зупиниться аж до моменту їх демобілізації.

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Двоє обвинувачених у справі щодо зґвалтування неповнолітньої дівчини на Закарпатті, досягнувши 18-річного віку, подали клопотання про відкладення судового розгляду, оскільки обвинувачені нібито мобілізовані до лав Збройних сил України. Про це повідомила юридична компанія "Міллерʼ, яка представляє інтереси потерпілої у суді.

"Двоє обвинувачених у справі зґвалтування дівчинки на Закарпатті намагаються уникнути відповідальності. У березні цього року їм виповнилося 18 років, і саме зараз, перед завершенням судового розгляду, обвинувачені вирішили мобілізуватися. При цьому, вони не мають військової освіти, не служили строкову службу та не є офіцерами запасу, тому їх не можуть мобілізувати без добровільної згоди", — йдеться у заяві.

Адвокати уточнили, що сторона захисту попросила відкласти судовий розгляд на іншу дату, мотивуючи це тим, що 21 жовтня, двоє обвинувачених нібито були мобілізовані Обухівським РТЦК.

"На підтвердження цього захист надав ніким не завірені копії повісток Обухівського РТЦК про виклик обвинувачених", — зазначили у юридичній компанії.

За словами юристів, правдивість цих даних перевірить суд, направивши запит до Обухівського РТЦК.

"По своїй суті це призведе до зупинення судового розгляду стосовно цих двох обвинувачених до моменту їхньої демобілізації", — наголосили представники потерпілої сторони.

Вони також підкреслили, що з моменту події пройшло 3 роки, і більшість свідків, яких допитували в судових засіданнях, вже не пам’ятають багато важливих деталей події, про які вони зазначали на початку досудового розслідування.

На момент публікації матеріалу офіційних коментарів від Обухівського РТЦК, Генерального штабу ЗСУ та Міністерства оборони України не було.

Зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті

У 2023 році Воловецький районний суд Закарпатської області встановив, що троє підлітків вчинили групове сексуальне насильство щодо неповнолітньої дівчини. Процес вони знімали на телефон, а відео поширили серед учнів школи.

Сам злочин стався ще в серпні 2021 року. Постраждала пояснила, що була з хлопцями в дружніх стосунках, а до підвалу, куди її покликали, прийшла добровільно. Про подію нікому не розповідала, відчуваючи страх і сором.

Суд визнав хлопців — двох 15-річних братів-близнюків та їхнього 14-річного друга — винними за ч. 3. ст. 153 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді 5 років ув’язнення. Однак через пом’якшувальні обставини суд звільнив підлітків від відбування покарання з випробуванням зі встановленням іспитового строку на два роки.

Також суд зобов’язав хлопців виплатити по 60 тисяч гривень і покрити процесуальні витрати — понад 25 тисяч для кожного.

Після такого вироку справа набула розголосу, і омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що взяв її під особистий контроль. Він вбачає у вироку порушення права дитини на захист і справедливе судочинство.

Закарпатська прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою скасувати вирок та ухвалити новий. У серпні 2023 року суд завершив апеляційний розгляд справи про зґвалтування неповнолітньої дівчини на Закарпатті та скасував попередній вирок.

Нагадаємо, 17 жовтня у Черкасах біля школи затримали прокурора, якого підозрюють у педофілії.