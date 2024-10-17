У Черкасах біля школи затримали прокурора: його підозрюють у педофілії

Чоловіка звинувачують у вчиненні розпусних дій щодо особи, яка не досягла 16-річного віку.

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У Черкасах правоохоронці розслідують випадок розбещення неповнолітніх і домагання дитини для сексуальних цілей працівником однієї з місцевих прокуратур. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

"За процесуального керівництва прокурорів Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора забезпечено координацію зусиль правоохоронців щодо викриття та документування протиправної діяльності працівника однієї з обласних прокуратур", — йдеться в повідомленні.

Зокрема, затриманого підозрюють за такими статтями ККУ:

ч. 3 ст. 156-1 (домагання дитини для сексуальних цілей, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, або щодо малолітньої особи).

ч. 2 ст. 155 (дії сексуального характеру з особою, яка не досягла 16-річного віку, вчинені близькими родичами або членами сім'ї, особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілої особи або піклування про неї, або якщо вони поєднані з наданням грошової чи іншої винагороди потерпілій особі чи третій особі або з обіцянкою такої винагороди, або якщо вони спричинили безплідність чи інші тяжкі наслідки);

ч. 1 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла 16-річного віку).

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко повідомив, що чоловіка затримали біля однієї зі шкіл.

"Біля 17-ї школи по вулиці героїв Небесної сотні в місті Черкаси працівниками ДБР спільно з іншими правоохоронцями затриманий працівник прокуратури за підозрою в педофілії", — написав він.

Зазначається, що досудове розслідування щодо працівника прокуратури розпочато 7 жовтня 2024 року. Зараз вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та звернення до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що 16 жовтня повідомлялося, що голова МСЕК Крупа оформила "інвалідність" для майже 50 прокурорів на Хмельниччині. Майже всі прокурори Хмельницької області мали фейкову інвалідність 2-ї групи.