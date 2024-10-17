В Черкассах возле школы задержали прокурора: его подозревают в педофилии

Мужчину обвиняют в совершении развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста.

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В Черкассах правоохранители расследуют случай развращения несовершеннолетних и домогательства ребенка для сексуальных целей работником одной из местных прокуратур. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

"При процессуальном руководстве прокуроров Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора обеспечена координация усилий правоохранителей по разоблачению и документированию противоправной деятельности работника одной из областных прокуратур", — говорится в сообщении.

В частности, задержанного подозревают по следующим статьям УКУ:

ч. 3 ст. 156-1 (домогательство ребенка для сексуальных целей, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в отношении малолетнего лица).

ч. 2 ст. 155 (действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенные близкими родственниками или членами семьи, лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию потерпевшего лица или заботы о нем, или если они соединены с предоставлением денежного или иного вознаграждения потерпевшему лицу или третьему лицу или с обещанием такого вознаграждения, или если они повлекли бесплодие или иные тяжкие последствия);

ч. 1 ст. 156 (совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста).

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что мужчину задержали возле одной из школ.

"Возле 17-й школы по улице героев Небесной сотни в городе Черкассы работниками ГБР совместно с другими правоохранителями задержан работник прокуратуры по подозрению в педофилии", — написал он.

Отмечается, что досудебное расследование в отношении работника прокуратуры начато 7 октября 2024 года. Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении и обращение в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что 16 октября сообщалось, что председатель МСЭК Крупа оформила "инвалидность" для почти 50 прокуроров в Хмельницкой области. Почти все прокуроры Хмельницкой области имели фейковую инвалидность 2-й группы.