Групове зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: мережі обурив вирок суду ґвалтівникам

Суд у Закарпатській визнав підлітків, які гуртом зґвалтували односельчанку, винними і присудив два роки випробувального терміну.

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На Закарпатті набув розголосу вирок Воловецького районного суду стосовно зґвалтування 14-річної дівчини групою підлітків. Громадськість обурило те, що ґвалтівникам дали покарання — 2 роки умовно. Про це пише "Суспільне".

Скільки коштує ваша совість, пані суддя?

Телеведуча Маша Єфросиніна однією з перших відреагувала на вирок суду трьом підліткам, які брали участь у груповому зґвалтуванні.

"Скільки коштує ваша совість, пані суддя?", — написала вона в Інстаграм.

Далі телеведуча розповіла історію, яка сталася в селі Верхні Ворота Закарпатської області. Троє неповнолітніх мешканців села заманили свою 14-річну подругу, яка з ними товаришувала, спочатку до подвір’я одного з підлітків, а потім до підвалу. Там один із них завдав дівчині удару по голові, і хлопці по черзі її зґвалтували її. Усі свої дії вони знімали на відео з метою шантажу. Пізніше відео завантажили в інтернет та показали однокласникам в школі.

Про цей випадок дізналася бабуся дівчинки, з якою та проживає, і повідомила до поліції. На суді усі троє підлітків визнали свою провину. За свідченням однокласниць, після пережитого дівчина стала похмурою і замкнутою.

Суддя Воловецького районного суду Оксана Софілканич присудила хлопцям по 5 років позбавлення волі, але звільнила від покарання, призначивши усім трьом 2 роки іспитового терміну. До уваги бралися позитивні характеристики, які надали ґвалтівникам в школі та у Службі у справах дітей.

"Отже, після такого рішення суду жертва зґвалтування буде вимушена продовжити навчання разом з трьома своїми ґвалтівниками. Якщо звісно, потерпіла та її законні представники не оскаржать рішення суду в Закарпатському апеляційному суді. На це у них тридцять днів", — зазначила Єфросиніна.

Народна депутатка і громадська діячка Інна Совсун повідомила, що депутати подали законопроєкт №9093, який вносить зміни до КПК в частині про укладення угоди про примирення та кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення.

"Якщо наш законопроєкт стане законом, справи про зґвалтування, сексуальне насильство, домашнє насильство, примус до аборту чи стерилізації — відкриватимуть без заяви потерпілої чи потерпілого. І навіть якщо заяву заберуть, справу неможливо буде закрити. Також ми прописали нові положення в угоді про примирення — примирення можливе виключно за ініціативою потерпілої", — написала депутатка.

Спочатку справу розглядали за статтею 152 ККУ (зґвалтування) втім, 16 березня 2023 р., суд визнав підлітків винними за статтею про сексуальне насильство групи осіб щодо неповнолітньої — ч. 3 ст. 153 ККУ.

Головна редакторка науково-популярного ресурсу "Гендер в деталях" Тамара Злобіна зазначила, що вчителі, які дали учням позитивні характеристики, покривають неповнолітніх злочинців.

"Вчителі, які дали позитивну характеристику гвалтівникам, судді, які дали умовне покарання і сміху вартий штраф, — насправді відмазали злочинців від відповідальності, погіршили кримінальну обстановку в Україні, підтримали і заохотили культуру насильства над жінками, культуру зґвалтування. Всі вони — співучасники злочину", — написала Тамара Злобіна.

Що кажуть у Воловецькому районному суді

У Воловецькому суді відреагували на обурення громадськості щодо вироку підліткам і спробували пояснити, за що ті отримати умовні терміни. Інформацію розмістили на сайті суду.

"16 березня 2023 рок у справі № 936/285/22 було проголошено вирок 3-м обвинуваченим, дії яких кваліфіковано не як зґвалтування, інформація про що поширюється на різних інтернет-сайтах, а за ч.3 ст.153 КК України — вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов`язаних із проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілої особи (сексуальне насильство), вчинене групою осіб щодо неповнолітньої особи", — йдеться в повідомленні.

За інформацією суду, підлітки визнані винними у інкримінованому їм злочині та отримали покарання у межах санкції ч.3 ст 153 КК України.

Також повідомляється, що вирішено питання щодо цивільного позову про відшкодування моральної шкоди потерпілій. На цей час вирок Воловецького районного суду не набрав законної сили.

Що кажуть у прокуратурі

У Закарпатській обласній прокуратурі зараз розглядають можливість оскарження вироку, повідомила речниця обласної прокуратури Катерина Хижняк.

Що кажуть у поліції

Подія трапилася 24 серпня 2021 року, а 14 вересня до поліції звернулася бабуся дівчинки. Мама школярки працює за кордоном.

За фактом зґвалтування неповнолітньої, вчиненого групою осіб, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

"Факт зґвалтування на допиті дівчинка підтвердила. Поліцейські встановили та розшукали причетних до злочину – двох 15-річних та 14-річного підлітків, зібрали докази та повідомили всім трьом про підозру у скоєнні групового зґвалтування неповнолітньої особи. Слідчі звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваним запобіжних заходів – безальтернативного тримання під вартою", — розповіла речниця поліції Закарпатської області Ганна Дан.

У суді факт зґвалтування не підтвердили

У обласній прокуратурі кажуть, що висновок судово-медичної експертизи не підтвердив факт зґвалтування.

"Остаточно підтвердила це інформація, отримана від потерпілої вже під час розгляду справи по суті в суді. Натомість факт сексуального насильства, не пов’язаного з проникненням у тіло особи, таки мав місце", — розповіла речниця прокуратури Катерина Хижняк.

Під час ухвалення вироку суд взяв до уваги, що підлітки раніше не притягувалися до відповідальності, є неповнолітніми та визнали свою вину і розкаялися.

Як відреагували на подію бійці на фронті

Українські захисники, які зараз перебувають на фронті, теж дізналися про цю ситуацію з мережі і обурилися діями підлітків. Свою думку з цього приводу висловив командир групи аеророзвідки "Птахи Мадяра" Роберт Бровді.

"Як батько 4-х неповнолітніх доньок, я збентежений випадком, який став відомим на всю Україну, який стався на моєму рідному Закарпатті. Збентежений настільки, що хочу звернути увагу суспільства щодо недопущення негативного розвитку подій і попередження тих, хто вже зробив "чорну роботу" і тих, хто ще може таке зробити", — сказав Роберт Бровді.

Він обурився тим, що дівчинку на суді представляв не адвокат, а Служба у справах дітей, де працює мати одного із ґвалтівників, а сільська рада дала позитивні характеристики.

Він також розповів, що суди на Закарпатті мають проблеми з ухваленням чесних вироків і висловив сподівання, що Закарпатський апеляційний суд цього разу працюватиме, як годиться і відповідально поставиться до розгляду цієї справи.

Жителі Київської області за 2 тижні після звільнення населених пунктів ЗСУ повідомили про 400 зґвалтувань. Психологи, які працюють із постраждалими, зазначають, що більшість ґвалтівників — молоді люди віком 20-25 років.