Групповое изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: сети возмутил приговор суда насильникам

Суд в Закарпатской признал подростков, которые вместе изнасиловали односельчанку, виновными и присудил два года испытательного срока.

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В Закарпатье получил огласку приговор Воловецкого районного суда относительно изнасилования 14-летней девушки группой подростков. Общественность возмутило, что насильникам дали наказание — 2 года условно. Об этом пишет "Суспільне".

Сколько стоит ваша совесть, судья?

Телеведущая Маша Ефросинина одной из первых отреагировала на приговор суда трем участвовавшим в групповом изнасиловании подросткам.

"Сколько стоит ваша совесть, судья?", — написала она в Инстаграм.

Далее телеведущая рассказала историю, которая произошла в селе Верхние Ворота Закарпатской области. Трое несовершеннолетних жителей села заманили свою 14-летнюю подругу, которая с ними дружила, сначала во двор одного из подростков, а затем в подвал. Там один из них нанес девушке удар по голове, и ребята по очереди ее изнасиловали. Все свои действия они снимали на видео с целью шантажа. Позже видео загрузили в интернет и показали одноклассникам в школе.

Об этом случае узнала бабушка девочки, с которой она проживает, и сообщила в полицию. На суде все трое подростков признали свою вину. По свидетельству одноклассниц, после пережитого девушка стала мрачной и замкнутой.

Судья Воловецкого районного суда Оксана Софилканыч присудила ребятам по 5 лет лишения свободы, но освободила от наказания, назначив всем трем 2 года испытательного срока. Учитывались положительные характеристики, которые предоставили насильникам в школе и в Службе по делам детей.

"Итак, после такого решения суда жертва изнасилования будет вынуждена продолжить обучение вместе с тремя своими насильниками. Если, конечно, потерпевшая и ее законные представители не обжалуют решение суда в Закарпатском апелляционном суде. На это у них тридцать дней", — отметила Ефросинина.

Народная депутат и общественный деятель Инна Совсун сообщила, что депутаты подали законопроект №9093, который вносит изменения в УПК в части о заключении соглашения о примирении и уголовных производств в форме частного обвинения.

"Если наш законопроект станет законом, дела об изнасиловании, сексуальном насилии, домашнем насилии, принуждении к аборту или стерилизации — будут открываться без заявления потерпевшей или потерпевшего. И даже если заявление заберут, дело невозможно будет закрыть. Также мы прописали новые положения в соглашении о примирении — примирение возможно исключительно по инициативе потерпевшей", — написала депутат.

Сначала дело рассматривали по статье 152 УКУ (изнасилование) впрочем, 16 марта 2023 г., суд признал подростков виновными по статье о сексуальном насилии группы лиц по отношению к несовершеннолетней — ч. 3 ст. 153 УК.

Главная редактор научно-популярного ресурса "Гендер в деталях" Тамара Злобина отметила, что учителя, давшие ученикам положительные характеристики, покрывают несовершеннолетних преступников.

"Учителя, которые дали положительную характеристику насильникам, судьи, которые дали условное наказание и смех достойный штраф, — на самом деле отмазали преступников от ответственности, ухудшили криминальную обстановку в Украине, поддержали и поощрили культуру насилия над женщинами, культуру изнасилования. Все они — соучастники ", — написала Тамара Злобина.

Что говорят в Воловецком районном суде

В Воловецком суде отреагировали на возмущение общественности по приговору подросткам и попытались объяснить, за что те получить условные сроки. Информацию разместили на сайте суда.

"16 марта 2023 года по делу № 936/285/22 был оглашен приговор 3-м обвиняемым, действия которых квалифицированы не как изнасилование, информация о которой распространяется на различных интернет-сайтах, а по ч.3 ст.153 УК Украины — совершение каких-либо насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего (сексуальное насилие), совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетнего лица", — говорится в сообщении.

По информации суда, подростки признаны виновными в инкриминируемом им преступлении и получили наказание в рамках санкции ч.3 ст. 153 УК Украины.

Также сообщается, что решен вопрос о гражданском иске о возмещении морального вреда потерпевшему. В настоящее время приговор Воловецкого районного суда не вступил в законную силу.

Что говорят в прокуратуре

В Закарпатской областной прокуратуре сейчас рассматривают возможность обжалования приговора, сообщила спикер областной прокуратуры Екатерина Хижняк.

Что говорят в полиции

Событие произошло 24 августа 2021 года, а 14 сентября в полицию обратилась бабушка девочки. Мама школьница работает за границей.

По факту изнасилования несовершеннолетней, совершенной группой лиц, правоохранители открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Факт изнасилования на допросе девочка подтвердила. Полицейские установили и разыскали причастных к преступлению – двух 15-летних и 14-летнего подростков, собрали доказательства и сообщили всем троим о подозрении в совершении группового изнасилования несовершеннолетнего лица", — рассказала представитель полиции Закарпатской области Анна Дан.

В суде факт изнасилования не подтвердили

В областной прокуратуре говорят, что в заключение судебно-медицинской экспертизы не подтвердил факт изнасилования.

"Окончательно подтвердила это информация, полученная от потерпевшей уже во время рассмотрения дела по сути в суде. Зато факт сексуального насилия, не связанного с проникновением в тело лица, имел место", — рассказала спикер прокуратуры Екатерина Хижняк.

При принятии приговора суд принял во внимание, что подростки ранее не привлекались к ответственности, несовершеннолетние и признали свою вину и раскаялись.

Как отреагировали на событие бойцы на фронте

Украинские защитники, которые сейчас находятся на фронте, тоже узнали эту ситуацию из сети и возмутились действиями подростков. Свое мнение на этот счет высказал командир группы аэроразведки "Птахи Мадяра" Роберт Бровди.

"Как отец 4-х несовершеннолетних дочерей, я смущен случаем, который стал известным на всю Украину, который произошел на моем родном Закарпатье. Смущен настолько, что хочу обратить внимание общества на недопущение негативного развития событий и предупредить тех, кто уже сделал "черную работу" "и тех, кто еще может такое сделать", — сказал Роберт Бровди.

Он возмутился тем, что девочку на суде представлял не адвокат, а Служба по делам детей, где работает мать одного из насильников, а сельский совет дал положительные характеристики.

Он также рассказал, что суды в Закарпатье испытывают проблемы с вынесением честных приговоров и выразил надежду, что Закарпатский апелляционный суд на этот раз будет работать, как положено и ответственно отнесется к рассмотрению этого дела.

Жители Киевской области через 2 недели после освобождения населенных пунктов ВСУ сообщили о 400 изнасилованиях. Психологи, работающие с пострадавшими, отмечают, что большинство насильников — молодые люди 20-25 лет.