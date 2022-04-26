Психологи не справляются с нагрузкой. Жители Киевской области за 2 недели сообщили о 400 изнасилованиях

Психологи, работающие с пострадавшими, отмечают, что большинство насильников — молодые люди в возрасте 20-25 лет. То есть те, кто рос и взрослел на путинской пропаганде.

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Людмила Денисова, уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека, рассказала, что в конце марта, 30-го, 31-го, ВСУ начали освобождать города в Киевской области, на горячую линию начали поступать звонки о получении психологической помощи. Стали люди рассказывать, что они жертвы сексуального насилия. Об этом Денисова рассказала в интервью Суспильному.

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По словам омбудсмена, совместно с UNICEF создана бесплатная круглосуточная горячая линия для оказания психологической поддержки жертвам насилия.

"На сайте был размещен телефон, и с 1 по 14 апреля таких звонков было 400, — пояснила Денисова, добавив, что сейчас люди продолжают звонить, но сотрудники службы поддержки уже сбились со счета. — Это подсчет за пять недель, и наши пять психологов не справляются с нагрузкой".

Психологи "выгорают"

Денисова объяснила, что в такой работе людей приходится буквально вытаскивать с того света, чтобы суицидальные настроения не вылились в суицид, поэтому пришлось обратиться к UNICEF с просьбой предоставить больше специалистов, чтобы в т.ч. избежать выгорания психологов, которым приходится работать круглосуточно.

Сами же психологи говорят, что по степени жестокости рядовые случаи бытового насилия несравнимы с тем, что русские солдаты делают с нашими женщинами, девочками, нашими детьми, мальчиками, пожилыми людьми, мужчинами.

По словам Денисовой, после оказания психологической помощи пострадавших спрашивают о том, готовы ли они дать свидетельские показания, чтобы информацию о зверствах российских военных в отношении мирного населения Украины можно было бы донести широкой аудитории. Однако сейчас ни одна из жертв не согласилась на разговор с представителем следственных органов, потому что пока прошло слишком мало времени.

Сообщения о насилии поступают и с оккупированных территорий

Омбудсмен уточнила, что сообщения о случаях сексуального насилия поступают и со временно оккупированных территорий, в частности, из Херсонской области.

"В районах, где связь восстанавливается, люди звонят и рассказывают. А если нет связи, как они сообщат? Если в Мариуполе вообще нет связи, — пояснила Денисова. — После того, как, а я убеждена, Мариуполь будет освобожден <…> То, что они сейчас делают, жгут тела наших граждан, чтобы потом просто не было свидетельств их преступлений, — это тоже страшно".

По словам Денисовой, из Херсонской области поступают сообщения не только о сексуальном насилии. "Например, есть обращение девочки, в присутствии которой ее отцу отрезали руки. И она ничего не могла сделать, просто отец умер от этих травм, которые они ему нанесли. Отрубили просто руки, и таких свидетельств много".

Большинству насильников 20-25 лет

Психологи, которые работают с пострадавшими, отмечают, что, во-первых, большинство насильников — молодые люди в возрасте 20-25 лет.

"То есть это те, кто росли во время путинского правления, на этой пропаганде. Во-вторых, они делают это публично, в присутствии других людей и обязательно группами", — отметила Денисова, рассказав о случаях, когда российские солдаты насиловали младших сестер на глазах у старших и о случае, когда 11-летнего ребенка изнасиловали на глаза матери.

Ранее Фокус сообщал, что президент РФ Владимир Путин согласился на участие сотрудников ООН и Красного Креста в эвакуации мирных жителей с "Азовстали". В секретариате генсека ООН сообщается о "принципиальном согласии" Кремля по данному вопросу.