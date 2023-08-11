Групове зґвалтування школярки на Закарпатті: суд скасував вирок, що обурив громадськість

У березні розгорівся скандал через вирок трьом неповнолітнім мешканцям села, які зґвалтували у підвалі свою подругу та опублікували в мережі відео зі своїми діями. Апеляційний суд скасував рішення, але це спричинило нову хвилю критики.

Related video

Суд завершив апеляційний розгляд справи про зґвалтування неповнолітньої дівчини на Закарпатті та скасував попередній вирок. Про це 11 серпня повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Пресслужба зазначила, що прокурори наполягали на скасуванні вироку через його м’якість, а також вимагали задовольнити позов про відшкодування моральної шкоди жертві злочину. Цю позицію підтримали представники дівчини.

"Суд апеляційної інстанції не поставив крапку в цій справі. Ухвалою Закарпатського апеляційного суду вирок першої інстанції скасовано, а справу направлено на новий судовий розгляд", — йдеться у публікації.

В Офісі генпрокурора нагадали, що три неповнолітні ґвалтівники раніше були засуджені до 5 років ув’язнення, але звільнені від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки.

Також пресслужба проінформувала, що суд частково задовольнив цивільний позов дівчини — замість 450 тисяч гривень вона отримає 180 тисяч гривень.

"Прокурори й надалі докладуть всіх зусиль під час нового судового розгляду для забезпечення справедливого покарання з урахуванням всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та захисту потерпілої", — заявили у відомстві.

"Суд просто умив руки": рішення про скасування вироку також розкритикували

Українська телеведуча, Почесний Посол ООН з питань народонаселення та організаторка благодійних заходів Маша Єфросиніна раніше надала розголосу вироку суду у справі про зґвалтування на Закарпатті, однак рішення про його скасування також піддала критиці.

"Судді скасували несправедливий вирок Воловецького районного суду, який фактично випускав на волю трьох неповнолітніх ґвалтівників. Натомість апеляційний суд ухвалив направити цю справу на новий розгляд. Тобто знову у Воловецький районний суд, аби розглянути її спочатку", — написала вона.

Єфросиніна заявила, що Закарпатський апеляційний суд міг "поставити крапку у цій історії" та винести "справедливий вирок з реальним покаранням". Вона зазначила, що для цього були усі повноваження та докази.

"Чи вистачило суду сміливості це зробити? На жаль, не вистачило. Мені дуже прикро, що через свою малодушність судді фактично прирекли потерпілу дівчинку, у житті якої уже два роки триває це пекло, пройти його спочатку. З усіма допитами, а отже постійною психологічною ретравматизацією", — підкреслила телеведуча.

У публікації йдеться, що адвокати пообіцяли зробити усе можливе для мінімальної участі постраждалої в новому розгляді. Правозахисники добиватимуться, щоб нове рішення відповідало інтересам дівчини.

"Дівчинка за кілька днів почне навчання в новому місті, і ми з нею постійно на зв’язку. Вона гідно прийняла таке рішення суду і налаштована боротися далі, бо значно сміливіша, ніж троє суддів Закарпатського апеляційного суду", — розповіла Єфросиніна.

Варто зазначити, що у коментарях під постом користувачі висловлюють своє обурення. Частина коментаторів припускає, що рішення апеляційного суду покликане затягнути справу та спричинене корупцією.

Фото: Скріншот Фото: Скріншот Фото: Скріншот Фото: Скріншот Фото: Скріншот Фото: Скріншот Фото: Скріншот Фото: Скріншот Фото: Скріншот

Групове зґвалтування на Закарпатті: що вже відомо

25 березня Маша Єфросиніна описала у соцмережах історію, яка сталася в селі Верхні Ворота Закарпатської області. Троє неповнолітніх мешканців населеного пункту заманили свою 14-річну подругу до підвалу, після чого вдарили її по голові та зґвалтували. Свої дії вони зняли на відео для подальшого шантажу. Пізніше кривдники завантажили кадри в інтернет та показали однокласникам.

Суддя Воловецького районного суду Оксана Софілканич присудила злочинцям по 5 років позбавлення волі, але звільнила їх від покарання, призначивши 2 роки іспитового терміну. Єфросиніна розкритикувала рішення та публічно запитала, "скільки коштує совість" судді. Громадськість обурило, що суд враховував позитивні характеристики, надані вчителями ґвалтівників.

Пізніше у ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що після розголосу суддя пішла на лікарняний.

Зі слів постраждалої, ґвалтівники під час домашнього арешту зняли браслети та безкарно ходили вулицями. У Воловецькому районному суді заявляли, що провину підсудних не було доведено, тому обвинувачення перекваліфікували за більш м'якою статтею.