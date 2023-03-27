Згвалтування на Закарпатті: суддя на лікарняному, робота керівництва області під питанням

Згідно з заявою омбудсмена Дмитра Лубінця, суд виніс рішення після двох років, звідси й питання до обласного керівництва. Постраждала розповіла, що обвинувачені вільно виходили надвір і ображали її, хоча формально перебували під домашнім арештом.

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Українська громадськість обурилася вироком, який ухвалила суддя Воловецького районного суду Оксана Софілканич трьом підліткам у селі Верхні ворота за групове зґвалтування 14-річної школярки. Після розголосу у пресі 27 березня суддя пішла на лікарняний, про це повідомляє Mukachevo.net із посиланням на власні джерела.

Представники Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубинця були направлені до села Верхнi Ворота Мукачівського району Закарпаття, де стався цей злочин.

Що сталося?

"Спочатку хлопці заманили свою подругу у двір одного з підлітків, а потім — у підвал. Дівчина давно з ними дружила і тому пішла", — йдеться у публікації омбудсмена.

Потім один із підлітків дівчинку вдарив і її по черзі ґвалтували. Все це знімалося на камеру для подальшого шантажу. Надалі відео знущань виклали в інтернеті та показали однокласникам.

Про подію дізналася бабуся постраждалої та повідомила поліцію. На суді усі троє визнали себе винними.

Суддя Оксана Софілканич спочатку засудила обвинувачених на п'ять років позбавлення волі, проте надалі вирок пом'якшили, справу перекваліфікували за статтею 153 (сексуальне насильство), а не 152 (згвалтування).

Омбудсмен наголосив на грубому порушенні прав постраждалої дівчинки, оскільки стороною захисту була місцева служба захисту дітей, яка дала позитивну характеристику ґвалтівникам. З'ясувалося, що мати одного з обвинувачених працює у тій самій службі.

Тому у Дмитра Лубинця виникли сумніви щодо неупередженості місцевої Феміди. Більше того, під питанням робота обласного керівництва, оскільки випадок стався ще влітку 2021 року, а суд виніс рішення нещодавно, тобто майже через два роки.

"До того ж є сумніви щодо професіоналізму обласного керівництва", — зазначається у публікації.

Повідомляється, що представники Офісу омбудсмена зустрілися з родичами постраждалої та згодом докладно вивчать дії судді.

Слова постраждалої

Постраждала розповіла журналістам, що, незважаючи на те, що під час слідства її кривдники формально перебували під домашнім арештом та спочатку ходили з браслетами, згодом їх зняли, і вони безперешкодно могли виходити з дому.

"Вони спочатку були з браслетами, а потім почалася війна, їм ці браслети зняли", — пояснила дівчина, яка також розповіла, що її ґвалтівники викрикували на її адресу лайливі слова.

За її словами, підозрювані ходили вулицями, магазинами і гуляли ночами.

Заяви громадськості

Віктор Русин, екс-начальник міліції Закарпатської області, який представляє місцеву облраду, вважає, що лише поява як покарання такого заходу, як хімічна кастрація, не дозволить суддям виносити подібні рішення.

Віктор Русин опублікував фото судді Оксана Софілканич

Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита повідомив, що підозрювані не відвідують школу разом із потерпілою та весь час перебувають під домашнім арештом, навчаються дистанційно та, по суті, ізольовані від постраждалої дівчинки.

За його словами, сім'ї постраждалої запропонують перейти до інших навчальних закладів області, а перелік таких установ уже сформовано.

Адвокат і військовослужбовець Масі Найєм заявив, що намагатиметься домогтися верховенства права, а справою 14-річної дівчинки із Закарпаття займеться адвокатська група, яка представляє кілька компаній. В її інтересах коментувати процес не будуть.

Відповідь Воловецького районного суду

Після того, як рішення судді викликало хвилю обурень, представники суду 26 березня опублікували заяву, в якій повідомили, що оскільки провину підсудних не було доведено, обвинувачення перекваліфікували за більш м'якою статтею, яка дає підстави звільняти від ув'язнення з випробувальним терміном до двох років.

Суму компенсацію, яку вимагала постраждала у позовній заяві — 450 тисяч гривень — суд задовольнив частково і зобов'язав відповідачів виплатити по 60 тисяч гривень, у сумі це 180 тисяч.

"Це з урахуванням тієї обставини, що добровільно обвинувачені під час розгляду судової справи вже відшкодували потерпілій 60 тисяч гривень", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, що в мережі обурилися вироком ґвалтівникам 14-річної дівчини на Закарпатті. "Скільки коштує ваше сумління, суддя?" — Написала у своєму посту телеведуча Маша Єфросиніна.