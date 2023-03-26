"Права було порушено": Лубінець узяв під особистий контроль справу про зґвалтування дівчинки на Закарпатті

Представник секретаріату омбудсмена відвідав родину потерпілої у селі Верхні Ворота та обіцяє захистити права потерпілої та проаналізувати дії представників суду, прокуратури та місцевої служби захисту дітей.

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Омбудсмен Дмитро Лубінець узяв під особистий контроль резонансну справу про зґвалтування неповнолітньою трьома підлітками на Закарпатті. Про це він повідомив сьогодні, 26 березня.

Представник секретаріату омбудсмена відвідав родину потерпілої у селі Верхні Ворота та обіцяє захистити права потерпілої та проаналізувати дії представників суду, прокуратури та місцевої служби захисту дітей. Виявилося, що мати одного з хлопців, які зґвалтували свою однокласницю, є працівницею служби соцзахисту дітей, яка надала хлопцям позитивні характеристики.

"Ми ретельно проаналізуємо дії судді. Буде направлено відповідний лист до Вищої ради правосуддя. Ми ретельно проаналізуємо дії прокуратури. Відповідний лист буде направлено на Генпрокурора та в Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів. Також, проаналізуємо діяльність місцевої служби захисту дітей, працівник якої у суді", — написав омбудсмен.

Крім того, Лубінець заявив, що сумнівається у професіоналізмі обласного керівництва, адже подія сталася ще влітку 2021 року, але суд ухвалив вирок у справі лише зараз.

Лубінець зазначив, що права потерпілої під час судового процесу були грубо порушені — він проходив за участю адвоката з Центру правової допомоги, інтереси у суді представляла служба захисту дітей місцевої сільради. І ця сама служба захисту дітей дала ґвалтівникам позитивні характеристики.

"Справа знаходиться на моєму контролі. Зафіксовано порушення права дитини на захист та справедливе судочинство", — резюмував він.

Передісторія

На Закарпатті набув розголосу вирок Воловецького районного суду щодо зґвалтування 14-річної дівчини групою підлітків. Громадськість обурило, що ґвалтівникам дали покарання — 2 роки умовно.

Телеведуча Маша Єфросиніна однією з перших відреагувала на вирок суду трьом підліткам, які брали участь у груповому зґвалтуванні.

"Скільки коштує ваше сумління, суддя?", — написала вона в інстаграм.

Далі телеведуча розповіла історію, що сталася у селі Верхні Ворота Закарпатської області. Троє неповнолітніх мешканців села заманили свою 14-річну подругу, яка з ними товаришувала, спочатку у двір одного з підлітків, а потім у підвал. Там один із них завдав дівчині удару по голові, і хлопці по черзі її зґвалтували. Усі свої дії вони знімали на відео з метою шантажу. Пізніше відео завантажили в інтернет та показали однокласникам у школі.

Про цей випадок дізналася бабуся дівчинки, з якою вона проживає, і повідомила поліцію. На суді усі троє підлітків визнали свою провину. За свідченням однокласниць, після пережитого дівчина стала похмурою та замкненою.

Суддя Воловецького районного суду Оксана Софілканич присудила хлопцям по 5 років позбавлення волі, але звільнила від покарання, призначивши всім трьом 2 роки випробувального терміну. Враховувалися позитивні характеристики, які надали ґвалтівникам у школі та у Службі у справах дітей.

Головна редактор науково-популярного ресурсу "Гендер у деталях" Тамара Злобіна зазначила, що вчителі, які дали учням позитивні характеристики, покривають неповнолітніх злочинців.

У Воловецькому суді відреагували на обурення громадськості за вироком підліткам та спробували пояснити, за що ті отримати умовні строки. Інформацію було розміщено на сайті суду.

"16 березня 2023 року у справі № 936/285/22 було оголошено вирок 3-м обвинуваченим, дії яких кваліфіковані не як згвалтування, інформація про яку поширюється на різних інтернет-сайтах, а за ч.3 ст.153 КК України — вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов'язаних із проникненням у тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілого (сексуальне насильство), вчинене групою осіб щодо неповнолітньої особи", — йдеться у повідомленні.

Українські захисники, які зараз перебувають на фронті, також дізналися про цю ситуацію з мережі та обурилися діями підлітків. Свою думку щодо цього висловив командир групи аеророзвідки "Птахи Мадяра", батько чотирьох неповнолітніх дівчаток Роберт Бровді. "Як батько 4-х неповнолітніх дочок, я обурений нагодою, яка стала відомою на всю Україну, яка сталася на моєму рідному Закарпатті. Обурений настільки, що хочу звернути увагу суспільства на недопущення негативного розвитку подій та попередити тих, хто вже зробив "чорну роботу" "і тих, хто ще може таке зробити", — сказав Роберт Бровді.

До речі, народна депутат і громадський діяч Інна Совсун повідомила, що депутати подали законопроєкт №9093, який вносить зміни до КПК щодо укладення угоди про примирення та кримінальних проваджень у формі приватного звинувачення. Якщо проєкт стане законом, то справи про згвалтування, сексуальне насильство, домашнє насильство, примушення до аборту чи стерилізації будуть відкриватися без заяви потерпілої або потерпілого.