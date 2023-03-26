"Права были нарушены": Лубинец взял под личный контроль дело об изнасиловании девочки на Закарпатье

Представитель секретариата омбудсмена посетил семью потерпевшей в селе Верхние Ворота и обещает защитить права потерпевшей и проанализировать действия представителей суда, прокуратуры и местной службы защиты детей.

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Омбудсмен Дмитрий Лубинец взял под личный контроль резонансное дело об изнасиловании несовершеннолетней тремя подростками на Закарпатье. Об этом он сообщил сегодня, 26 марта.

Представитель секретариата омбудсмена посетил семью потерпевшей в селе Верхние Ворота и обещает защитить права потерпевшей и проанализировать действия представителей суда, прокуратуры и местной службы защиты детей. Оказалось, что мать одного из парней, которые изнасиловали свою одноклассницу, является работницей службы соцзащиты детей, которая дала парням позитивные характеристики.

"Мы тщательно проанализируем действия судьи. Будет направлено соответствующее письмо в Высший совет правосудия. Мы тщательно проанализируем действия прокуратуры. Соответствующее письмо будет направлено на Генпрокурора и в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров. Также, проанализируем деятельность местной службы защиты детей, работник которой представлял интересы девочки в суде", — написал омбудсмен.

Кроме того, Лубинец заявил, что сомневается в профессионализме областного руководства, ведь событие случилось еще летом 2021 года, но суд вынес приговор по делу только сейчас.

Лубинец отметил, что права потерпевшей во время судебного процесса были грубо нарушены — он проходил при участии адвоката из Центра правовой помощи, интересы в суде представляла служба защиты детей местного сельсовета. И эта же самая служба защиты детей дала насильникам положительные характеристики.

"Дело находится на моем контроле. Зафиксировано нарушение права ребенка на защиту и справедливое судопроизводство", — резюмировал он.

Предыстория

На Закарпатье получил огласку приговор Воловецкого районного суда относительно изнасилования 14-летней девушки группой подростков. Общественность возмутило, что насильникам дали наказание — 2 года условно.

Телеведущая Маша Ефросинина одной из первых отреагировала на приговор суда трем участвовавшим в групповом изнасиловании подросткам.

"Сколько стоит ваша совесть, судья?", — написала она в Инстаграм.

Далее телеведущая рассказала историю, которая произошла в селе Верхние Ворота Закарпатской области. Трое несовершеннолетних жителей села заманили свою 14-летнюю подругу, которая с ними дружила, сначала во двор одного из подростков, а затем в подвал. Там один из них нанес девушке удар по голове, и ребята по очереди ее изнасиловали. Все свои действия они снимали на видео с целью шантажа. Позже видео загрузили в интернет и показали одноклассникам в школе.

Об этом случае узнала бабушка девочки, с которой она проживает, и сообщила в полицию. На суде все трое подростков признали свою вину. По свидетельству одноклассниц, после пережитого девушка стала мрачной и замкнутой.

Судья Воловецкого районного суда Оксана Софилканыч присудила ребятам по 5 лет лишения свободы, но освободила от наказания, назначив всем трем 2 года испытательного срока. Учитывались положительные характеристики, которые предоставили насильникам в школе и в Службе по делам детей.

Главная редактор научно-популярного ресурса "Гендер в деталях" Тамара Злобина отметила, что учителя, давшие ученикам положительные характеристики, покрывают несовершеннолетних преступников.

В Воловецком суде отреагировали на возмущение общественности по приговору подросткам и попытались объяснить, за что те получить условные сроки. Информацию разместили на сайте суда.

"16 марта 2023 года по делу № 936/285/22 был оглашен приговор 3-м обвиняемым, действия которых квалифицированы не как изнасилование, информация о которой распространяется на различных интернет-сайтах, а по ч.3 ст.153 УК Украины — совершение каких-либо насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего (сексуальное насилие), совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетнего лица", — говорится в сообщении.

Украинские защитники, которые сейчас находятся на фронте, тоже узнали эту ситуацию из сети и возмутились действиями подростков. Свое мнение на этот счет высказал командир группы аэроразведки "Птахи Мадяра", отец четырех несовершеннолетних девочек Роберт Бровди. "Кас отец 4-х несовершеннолетних дочерей, я возмущен случаем, который стал известным на всю Украину, который произошел на моем родном Закарпатье. Возмущен настолько, что хочу обратить внимание общества на недопущение негативного развития событий и предупредить тех, кто уже сделал "черную работу" "и тех, кто еще может такое сделать", — сказал Роберт Бровди.

К слову, народная депутат и общественный деятель Инна Совсун сообщила, что депутаты подали законопроект №9093, который вносит изменения в УПК в части о заключении соглашения о примирении и уголовных производств в форме частного обвинения. Если проект станет законом, то дела об изнасиловании, сексуальном насилии, домашнем насилии, принуждении к аборту или стерилизации — будут открываться без заявления потерпевшей или потерпевшего.