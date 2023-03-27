Изнасилование на Закарпатье: судья на больничном, работа руководства области под вопросом
Согласно заявлению омбудсмена Дмитрия Лубинца, суд вынес решение по прошествии без малого двух лет, отсюда и вопросы к областному руководству. Пострадавшая рассказала, что обвиняемые свободно выходили на улицу и оскорбляли ее, хотя формально находились под домашним арестом.
Украинская общественность возмутилась приговором, который вынесла судья Воловецкого районного суда Оксана Софилканич трем подросткам в селе Верхние ворота за групповое изнасилование 14-летней школьницы. После огласки в прессе 27 марта судья ушла на больничный, об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на собственные источники.
Представители Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца были направлены в село Верхние ворота Мукачевского района Закарпатья, где произошло это преступление.
Что произошло?
"Вначале парни заманили свою подругу во двор одного из подростков, а затем — в подвал. Девушка давно с ними дружила и поэтому пошла", — говорится в публикации омбудсмена.
Затем один из подростков девочку ударил и ее по очереди насиловали. Все это снималось на камеру для дальнейшего шантажа. В дальнейшем видео издевательств выложили в интернете и показали одноклассникам.
О происшествии узнала бабушка пострадавшей и сообщила в полицию. На суде все трое признали себя виновными.
Судья Оксана Софилканич вначале осудила обвиняемых на пять лет лишения свободы, однако в дальнейшем приговор смягчили, дело переквалифицировали по статье 153-й (сексуальное насилие), а не 152-й (изнасилование).
Омбудсмен отметил грубое нарушение прав пострадавшей девочки, поскольку стороной защиты была местная служба защиты детей, которая дала положительную характеристику насильникам. Выяснилось, что мать одного из обвиняемых работает в той же службе соцзащиты.
Поэтому у Дмитрия Лубинца возникли сомнения относительно беспристрастности местной Фемиды. Более того, под вопросом работа областного руководства, так как случай произошел еще летом 2021 года, а суд вынес решение недавно, то есть по прошествии без малого двух лет.
"К тому же есть сомнения относительно профессионализма областного руководства", — отмечается в публикации.
Сообщается, что представители Офиса омбудсмена встретились с родственниками пострадавшей и впоследствии будут подробно изучены действия судьи.
Слова пострадавшей
Пострадавшая рассказала журналистам, что, несмотря на то, что во время следствия ее обидчики формально находились под домашним арестом и поначалу ходили с браслетами, впоследствии их сняли и они беспрепятственно могли выходить из дому.
"Они сначала были с браслетами, а потом началась война, им эти браслеты сняли", — пояснила девушка, которая также рассказала, что ее насильники впоследствии ее оскорбляли и кричали в ее адрес бранные слова.
По ее словам, подозреваемые ходили по улицам, в магазины и гуляли по ночам.
Заявления общественности
Виктор Русин, экс-начальник милиции Закарпатской области, представляющий местный облсовет, считает, что только появление в качестве наказания такой меры, как химической кастрация, не позволит судьям выносить подобные решения.
Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита сообщил, что подозреваемые не посещают школу вместе с потерпевшей и все время пребывают под домашним арестом, учатся дистанционно и, по сути, изолированы от пострадавшей девочки.
По его словам, семье пострадавшей предложат перейти в другие учебные заведения области, а перечень таких учреждений уже сформирован.
Адвокат и военнослужащий Маси Найем заявил постарается добиться верховенства права, а делом 14-летней девочки из Закарпатья займется адвокатская группа, представляющая несколько компаний. В ее интересах комментировать процесс не будут.
Ответ Воловецкого районного суда
После того, как решение судьи вызвало волну возмущений, представители суда 26 марта опубликовали заявление, в котором сообщили, что поскольку вина подсудимых не была доказана, обвинение переквалифицировали по более мягкой статье, которая дает основания освобождать от заключения с испытательным сроком до двух лет.
Сумму Компенсацию, которую требовала пострадавшая в исковом заявлении — 450 тысяч гривен — суд удовлетворил частично и обязал ответчиков выплатить по 60 тысяч гривен, в сумме это 180 тысяч.
"Это с учетом того обстоятельства, что в добровольном порядке обвиняемые во время рассмотрения судебного дела уже возместили потерпевшей 60 тысяч гривен", — говорится в заявлении.
Напомним, что в сети возмутились приговором насильникам 14-летней девушки на Закарпатье. "Сколько стоит ваша совесть, судья?" — написала в своем посте телеведущая Маша Ефросинина.