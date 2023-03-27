Изнасилование на Закарпатье: судья на больничном, работа руководства области под вопросом

Согласно заявлению омбудсмена Дмитрия Лубинца, суд вынес решение по прошествии без малого двух лет, отсюда и вопросы к областному руководству. Пострадавшая рассказала, что обвиняемые свободно выходили на улицу и оскорбляли ее, хотя формально находились под домашним арестом.

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Украинская общественность возмутилась приговором, который вынесла судья Воловецкого районного суда Оксана Софилканич трем подросткам в селе Верхние ворота за групповое изнасилование 14-летней школьницы. После огласки в прессе 27 марта судья ушла на больничный, об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на собственные источники.

Представители Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца были направлены в село Верхние ворота Мукачевского района Закарпатья, где произошло это преступление.

Что произошло?

"Вначале парни заманили свою подругу во двор одного из подростков, а затем — в подвал. Девушка давно с ними дружила и поэтому пошла", — говорится в публикации омбудсмена.

Затем один из подростков девочку ударил и ее по очереди насиловали. Все это снималось на камеру для дальнейшего шантажа. В дальнейшем видео издевательств выложили в интернете и показали одноклассникам.

О происшествии узнала бабушка пострадавшей и сообщила в полицию. На суде все трое признали себя виновными.

Судья Оксана Софилканич вначале осудила обвиняемых на пять лет лишения свободы, однако в дальнейшем приговор смягчили, дело переквалифицировали по статье 153-й (сексуальное насилие), а не 152-й (изнасилование).

Омбудсмен отметил грубое нарушение прав пострадавшей девочки, поскольку стороной защиты была местная служба защиты детей, которая дала положительную характеристику насильникам. Выяснилось, что мать одного из обвиняемых работает в той же службе соцзащиты.

Поэтому у Дмитрия Лубинца возникли сомнения относительно беспристрастности местной Фемиды. Более того, под вопросом работа областного руководства, так как случай произошел еще летом 2021 года, а суд вынес решение недавно, то есть по прошествии без малого двух лет.

"К тому же есть сомнения относительно профессионализма областного руководства", — отмечается в публикации.

Сообщается, что представители Офиса омбудсмена встретились с родственниками пострадавшей и впоследствии будут подробно изучены действия судьи.

Слова пострадавшей

Пострадавшая рассказала журналистам, что, несмотря на то, что во время следствия ее обидчики формально находились под домашним арестом и поначалу ходили с браслетами, впоследствии их сняли и они беспрепятственно могли выходить из дому.

"Они сначала были с браслетами, а потом началась война, им эти браслеты сняли", — пояснила девушка, которая также рассказала, что ее насильники впоследствии ее оскорбляли и кричали в ее адрес бранные слова.

По ее словам, подозреваемые ходили по улицам, в магазины и гуляли по ночам.

Заявления общественности

Виктор Русин, экс-начальник милиции Закарпатской области, представляющий местный облсовет, считает, что только появление в качестве наказания такой меры, как химической кастрация, не позволит судьям выносить подобные решения.

Виктор Русин опубликовал фото судьи Оксана Софилканич

Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита сообщил, что подозреваемые не посещают школу вместе с потерпевшей и все время пребывают под домашним арестом, учатся дистанционно и, по сути, изолированы от пострадавшей девочки.

По его словам, семье пострадавшей предложат перейти в другие учебные заведения области, а перечень таких учреждений уже сформирован.

Адвокат и военнослужащий Маси Найем заявил постарается добиться верховенства права, а делом 14-летней девочки из Закарпатья займется адвокатская группа, представляющая несколько компаний. В ее интересах комментировать процесс не будут.

Ответ Воловецкого районного суда

После того, как решение судьи вызвало волну возмущений, представители суда 26 марта опубликовали заявление, в котором сообщили, что поскольку вина подсудимых не была доказана, обвинение переквалифицировали по более мягкой статье, которая дает основания освобождать от заключения с испытательным сроком до двух лет.

Сумму Компенсацию, которую требовала пострадавшая в исковом заявлении — 450 тысяч гривен — суд удовлетворил частично и обязал ответчиков выплатить по 60 тысяч гривен, в сумме это 180 тысяч.

"Это с учетом того обстоятельства, что в добровольном порядке обвиняемые во время рассмотрения судебного дела уже возместили потерпевшей 60 тысяч гривен", — говорится в заявлении.

Напомним, что в сети возмутились приговором насильникам 14-летней девушки на Закарпатье. "Сколько стоит ваша совесть, судья?" — написала в своем посте телеведущая Маша Ефросинина.