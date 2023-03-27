Групповое изнасилование 14-летней девушки на Закарпатье: в ОВА раскрыли детали истории

Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита сообщил, что областная прокуратура подает апелляцию на решение суда. В то же время фигуранты дела, которые получили 2 года условно, с момента преступления не ходили в школу вместе с потерпевшей девушкой.

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Прокуратура Закарпатской области подает апелляцию на решение Воловецкого районного суда по делу об групповом изнасиловании 14-летней девушки, который дал наказание насильникам 2 года условно. Об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита в Facebook.

По его словам, фигуранты дела с момента преступления не ходили в школу вместе с потерпевшей девушкой. Они находились под домашним арестом, а после приговора учатся дистанционно.

"Они фактически изолированы от девушки. Соответствующим службам дал поручение безотлагательно законным путем блокировать любую возможность одновременного посещения школы пострадавшей и насильниками независимо от конечного решения суд", — сказал глава ОВА.

Виктор Микита сообщил, что семье девушки предложили другие учебные заведения для продолжения учебы. Он добавил, что взял ситуацию под собственный контроль и привлек все необходимые средства для поддержки потерпевшей.

Групповое изнасилование 14-летней девушки: что известно

25 марта украинская телеведущая Маша Ефросинина обратила внимание на приговор Воловецкого районного суда по делу об групповом изнасиловании 14-летней девушки. Суд в Закарпатской признал подростков, которые вместе изнасиловали односельчанку, виновными и присудил им по 5 лет лишения свободы. Однако их освободили от наказания, назначив всем трем 2 года испытательного срока. После чего украинцы возмутились приговором суда.

В Воловецком суде заявили, что обвиняемым квалифицировали не изнасилование, а совершение каких-либо насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица — ч.3 ст.153 УК Украины. Они получили приговор в рамках санкций, предусмотренных этой статьей.

26 марта Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что взял под личный контроль резонансное дело. Он сообщил, что посетил семью потерпевшей в селе Верхние Ворота. Лубинец пообещал защитить права и проанализировать действия представителей суда, прокуратуры и местной службы защиты детей.