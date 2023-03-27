Групове зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: в ОВА розкрили деталі історії

Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита повідомив, що обласна прокуратура подає апеляцію на рішення суду. Водночас фігуранти справи, які отримали 2 роки умовно, з моменту злочину не ходили до школи разом із потерпілою дівчиною.

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Прокуратура Закарпатської області подає апеляцію на рішення Воловецького районного суду у справі про групове зґвалтування 14-річної дівчини, який покарав ґвалтівників у вигляді 2 років умовно. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита у Facebook.

За його словами, фігуранти справи з моменту злочину не ходили до школи разом із потерпілою дівчиною. Вони перебували під домашнім арештом, а після вироку навчаються дистанційно.

"Вони фактично ізольовані від дівчини. Відповідним службам дав доручення невідкладно законним шляхом блокувати будь-яку можливість одночасного відвідування школи постраждалої та ґвалтівниками незалежно від кінцевого рішення суду", — сказав голова ОВА.

Віктор Микита повідомив, що сім'ї дівчини запропонували інші навчальні заклади для продовження навчання. Він додав, що взяв ситуацію під власний контроль та залучив усі необхідні засоби для підтримки потерпілої.

Групове зґвалтування 14-річної дівчини: що відомо

25 березня українська телеведуча Маша Єфросиніна звернула увагу на вирок Воловецького районного суду у справі про групове зґвалтування 14-річної дівчини. Суд у Закарпатській визнав підлітків, які разом зґвалтували односельчанку, винними та присудив їм по 5 років позбавлення волі. Однак їх звільнили від покарання, призначивши всім трьом 2 роки випробувального терміну. Після цього українці обурилися вироком суду.

У Воловецькому суді заявили, що обвинуваченим кваліфікували не зґвалтування, а вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов'язаних із проникненням у тіло іншої особи – ч.3 ст.153 КК України. Вони отримали вирок у рамках санкцій, передбачених цією статтею.

26 березня Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що взяв під особистий контроль резонансну справу. Він повідомив, що відвідав родину потерпілої у селі Верхні Ворота. Лубінець пообіцяв захистити права та проаналізувати дії представників суду, прокуратури та місцевої служби захисту дітей.