Групповое изнасилование несовершеннолетней на Закарпатье: обвиняемые решили мобилизоваться в ВСУ

По словам адвокатов потерпевшей, сторона защиты предоставила копии никем не заверенных повесток от Обуховского РТЦК, которые будет проверять суд. Если обвиняемых мобилизуют, то судебное разбирательство остановится вплоть до момента их демобилизации.

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Двое обвиняемых по делу об изнасиловании несовершеннолетней девушки на Закарпатье, достигнув 18-летнего возраста, подали ходатайство об отложении судебного разбирательства, поскольку обвиняемые якобы мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы потерпевшей в суде.

"Двое обвиняемых по делу об изнасиловании девочки на Закарпатье пытаются избежать ответственности. В марте этого года им исполнилось 18 лет, и именно сейчас, перед завершением судебного разбирательства, обвиняемые решили мобилизоваться. При этом, они не имеют военного образования, не служили срочную службу и не являются офицерами запаса, поэтому их не могут мобилизовать без добровольного согласия", — говорится в заявлении.

Адвокаты уточнили, что сторона защиты попросила отложить судебное разбирательство на другую дату, мотивируя это тем, что 21 октября, двое обвиняемых якобы были мобилизованы Обуховским РТЦК.

"В подтверждение этого защита предоставила никем не заверенные копии повесток Обуховского РТЦК о вызове обвиняемых", — отметили в юридической компании.

По словам юристов, правдивость этих данных проверит суд, направив запрос в Обуховский РТЦК.

"По своей сути это приведет к приостановлению судебного разбирательства в отношении этих двух обвиняемых до момента их демобилизации", — отметили представители потерпевшей стороны.

Они также подчеркнули, что с момента происшествия прошло 3 года, и большинство свидетелей, которых допрашивали в судебных заседаниях, уже не помнят много важных деталей события, о которых они отмечали в начале досудебного расследования.

На момент публикации материала официальных комментариев от Обуховского РТЦК, Генерального штаба ВСУ и Министерства обороны Украины не было.

Изнасилование несовершеннолетней на Закарпатье

В 2023 году Воловецкий районный суд Закарпатской области установил, что трое подростков совершили групповое сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней девушки. Процесс они снимали на телефон, а видео распространили среди учеников школы.

Само преступление произошло еще в августе 2021 года. Пострадавшая объяснила, что была с ребятами в дружеских отношениях, а в подвал, куда ее позвали, пришла добровольно. О происшествии никому не рассказывала, испытывая страх и стыд.

Суд признал ребят — двух 15-летних братьев-близнецов и их 14-летнего друга — виновными по ч. 3. ст. 153 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 5 лет заключения. Однако из-за смягчающих обстоятельств суд освободил подростков от отбывания наказания с испытанием с установлением испытательного срока на два года.

Также суд обязал ребят выплатить по 60 тысяч гривен и покрыть процессуальные издержки — более 25 тысяч для каждого.

После такого приговора дело получило огласку, и омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что взял его под личный контроль. Он видит в приговоре нарушение права ребенка на защиту и справедливое судопроизводство.

Закарпатская прокуратура подала апелляционную жалобу с требованием отменить приговор и вынести новый. В августе 2023 года суд завершил апелляционное рассмотрение дела об изнасиловании несовершеннолетней девушки в Закарпатье и отменил предыдущий приговор.

Напомним, 17 октября в Черкассах возле школы задержали прокурора, которого подозревают в педофилии.