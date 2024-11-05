Росія готувала теракти на пасажирських літаках в США та Канаді, — WSJ

Росію підозрюють у змові з метою відправки запалювальних пристроїв на літаки, що прямують до США. Вибухові пристрої маскувались під електромасажери та відправлялись з території Литви. У Кремлі заявили, що "ніколи не чули" про подібні звинувачення.

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Західні спецслужби підозрюють, що два запалювальні пристрої, відправлені через службу доставки DHL, були частиною таємної російської операції, яка в кінцевому підсумку мала на меті спричинити пожежі на борту вантажних або пасажирських літаків, що летіли до США і Канади. Про це пише The Wall Street Journal.

Журналісти пояснили, що ці вибухові пристрої вибухнули в логістичних центрах DHL у липні 2024 року: один в Лейпцигу, Німеччина, а інший — в Бірмінгемі, Англія.

"Вибухи спричинили багатонаціональні перегони з пошуку винуватців. Зараз слідчі і шпигунські агентства в Європі з'ясували, як були виготовлені пристрої – електромасажери, начинені легкозаймистою речовиною на основі магнію, — і дійшли висновку, що вони були частиною ширшої російської змови", — йдеться у матеріалі.

Вибухові пристрої маскувались під електромасажери та були відправлені до Великої Британії з Литви. На думку спецслужб — це була спроба зрозуміти, яким саме чином можна було пронести на борт пасажирського літака, який прямує до Північної Америки, вибухівку.

Автори матеріалу нагадали, що пошук причетних відбувався не лише у Німеччині та Англії. У Польщі арештували чотирьох осіб, яких звинуватили в участі в диверсійних або терористичних операціях від імені іноземної розвідки. Польща наразі співпрацює з іншими країнами, щоб знайти ще щонайменше двох підозрюваних.

"Метою групи було також тестування каналу передачі таких посилок, які в кінцевому підсумку мали бути відправлені до Сполучених Штатів Америки і Канади", — заявили в прокуратурі Польщі.

Велика Британія розслідує інцидент із вибухом в Бірмінгемі у співпраці з іншими правоохоронними органами в Європі. Нікого не заарештовували, заявив речник контртерористичної поліції країни. Своєю чергою, голова агентства внутрішньої безпеки Німеччини Томас Хальденванг заявив законодавцям країни, що ніхто не постраждав через затримку рейсу. Він назвав це "щасливим збігом обставин".

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков у відповідь на запит The Wall Street Journal заявив, що в Кремлі "ніколи не чули жодних офіційних звинувачень" у причетності Росії.

Нагадаємо, 25 жовтня поліція сумської області повідомила, що спецслужби РФ вербують українських підлітків.

23 жовтня у Туреччині на території авіаційного підприємства стався теракт.