Украинцы получат почти 22 тысячи гривен для подготовки к зиме: детали

Субсидия на топливо назначается на один календарный год и выплачивается в случае, если домохозяйство использует эти виды топлива для обогрева жилья.

Семьи с детьми, проживающие в Украине в пределах 30 километров от линии боевых действий, могут получить зимнюю помощь от ЮНИСЕФ — международной организации, работающей под эгидой ООН. Размер выплаты составляет 21 800 гривен. На сегодняшний день поддержку уже получили 103 358 человек, и выплаты продолжаются. Об этом сообщили в Минреинтеграции.

ЮНИСЕФ уточняет, что финансовая помощь предназначена для удовлетворения потребностей семей с детьми в осенне-зимний период. Она предоставляется жителям, находящимся в 30-километровой зоне от линии столкновения в ряде областей. В частности:

Днепропетровской;

Донецкой;

Харьковской;

Сумской;

Запорожской;

Херсонской;

Черниговской.

"Продолжаются выплаты в рамках совместного проекта Минреинтеграции и ЮНИСЕФ по поддержке семей с детьми на прифронтовых территориях Украины. В настоящее время денежная помощь в размере 21 800 грн, а с ней и уверенность в том, что проведут эту зиму в тепле, уже получили 103 358 человек, включая 44 024 детей", – говорится в сообщении.

Украинцы могут получить субсидию на покупку сжиженного газа и твердого топлива, размер которой зависит от доходов семьи. Например, при приобретении двух тонн топлива (стоимостью 3 824,63 грн за тонну) и двух баллонов газа (по 382,46 грн за баллон), государство может компенсировать до 3 929,36 грн.

Сумма субсидии определяется как разница между стоимостью топлива в пределах норм и обязательным платежом. По информации Пенсионного фонда, субсидия на топливо назначается на год и выплачивается, если эти виды топлива используются для обогрева жилья.

Ее размер зависит от:

дохода домохозяйства;

норм потребления топлива;

установленных правительством предельных характеристик стоимости.

Субсидию могут получить только те домохозяйства, чьи доходы недостаточны для самостоятельного покрытия расходов на отопление. При этом для расчета субсидии учитывается годовой доход семьи за предыдущий календарный год.

Напомним, в Украине автоматически пересчитали размеры субсидий на отопительный сезон. Заявление на ее получение субсидии можно подать через интернет, по почте или лично в сервисных центрах.

В Украине можно получить субсидию при наличии задолженности по жилищно-коммунальным услугам. Сумма долга не должна превышать 680 гривен.