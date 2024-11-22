Українці отримають майже 22 тисячі гривень для підготовки до зими: деталі

Субсидія на паливо призначається на один календарний рік і виплачується в разі, якщо домогосподарство використовує ці види палива для обігріву житла.

Сім'ї з дітьми, які проживають в Україні в межах 30 кілометрів від лінії бойових дій, можуть отримати зимову допомогу від ЮНІСЕФ — міжнародної організації, що працює під егідою ООН. Розмір виплати становить 21 800 гривень. На сьогодні підтримку вже отримали 103 358 осіб, і виплати тривають. Про це повідомили в Мінреінтеграції.

ЮНІСЕФ уточнює, що фінансова допомога призначена для задоволення потреб сімей з дітьми в осінньо-зимовий період. Вона надається жителям, які перебувають у 30-кілометровій зоні від лінії зіткнення в низці областей. Зокрема:

Дніпропетровської;

Донецькій;

Харківській;

Сумській;

Запорізькій;

Херсонській;

Чернігівській.

"Тривають виплати в межах спільного проєкту Мінреінтеграції та ЮНІСЕФ щодо підтримки сімей з дітьми на прифронтових територіях України. Наразі грошову допомогу в розмірі 21 800 грн, а з нею й упевненість у тому, що проведуть цю зиму в теплі, вже отримали 103 358 осіб, включно з 44 024 дітьми", — ідеться в повідомленні.

Українці можуть отримати субсидію на купівлю скрапленого газу та твердого палива, розмір якої залежить від доходів сім'ї. Наприклад, при придбанні двох тонн палива (вартістю 3 824,63 грн за тонну) і двох балонів газу (по 382,46 грн за балон), держава може компенсувати до 3 929,36 грн.

Сума субсидії визначається як різниця між вартістю палива в межах норм та обов'язковим платежем. За інформацією Пенсійного фонду, субсидія на паливо призначається на рік і виплачується, якщо ці види палива використовуються для обігріву житла.

Її розмір залежить від:

доходу домогосподарства;

норм споживання палива;

встановлених урядом граничних характеристик вартості.

Субсидію можуть отримати тільки ті домогосподарства, чиї доходи недостатні для самостійного покриття витрат на опалення. При цьому для розрахунку субсидії враховується річний дохід сім'ї за попередній календарний рік.

Нагадаємо, в Україні автоматично перерахували розміри субсидій на опалювальний сезон. Заяву на її отримання субсидії можна подати через інтернет, поштою або особисто в сервісних центрах.

В Україні можна отримати субсидію за наявності заборгованості з житлово-комунальних послуг. Сума боргу не повинна перевищувати 680 гривень.