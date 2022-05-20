Україна могла уникнути шоку від зростання цін на бензин і дизель, — експерт

Опитані Фокусом експерти впевнені: згладити ціновий шок від подорожчання палива можна було завдяки резервам нафтопродуктів. До того ж, це було однією з умов Угоди про Асоціацію з ЄС.

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Україні важливо подбати про створення нафтового резерву, що зазначено в Угоді про Асоціацію з ЄС, проте цього не було зроблено. Про це у коментарі Фокусу повідомив директор із досліджень аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович.

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"Особливо важливим є питання резервів. Це наші зобов'язання в межах Угоди про Асоціацію, якби резерви були сформовані до початку війни, на момент вторгнення у нас були б кращі можливості пом'якшити цінові шоки на ринку. За нафтою на 90 днів резерви мають бути, за нафтопродуктами — на 61 день. Це та подушка безпеки, яка дозволила б нам за певний період переорієнтуватися і налагодити нову логістику, але цього не сталося, і це урок, який ми всі зобов'язані засвоїти", — наголосив Роман Ніцович.

Нафтові резерви — та сама подушка безпеки, що дозволяє трейдерам отримати час на побудову нової логістики доставки палива

Експерти також вважають, що паливна криза підштовхує уряд до вирішення завдань. А саме — якою у країни буде стратегія щодо власного нафтовидобутку та нафтопереробки?

"Потрібен прогнозний баланс, система моніторингу, що здатна встановити, скільки, коли та кому потрібно нафтопродуктів, і де їх можна взяти. Якщо буде поставлене завдання забезпечити переробку, то спочатку можна і мініНПЗ задіяти, їх у країні понад сто суб'єктів. Зараз це "сіра зона", де роками залишаються ці підприємства", — зазначає директор спеціальних проєктів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев. Докладно про ситуацію з нафтовидобутком і нафтопродуктами в Україні — у новій статті Фокусу "У пошуках "чорного золота". Як нафтовидобуток допоможе українцям вільно купувати бензин".

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У пошуках "чорного золота". Як нафтовидобуток допоможе українцям вільно купувати бензин

Раніше Фокус писав, що Кабінет Міністрів України тимчасово скасував державне регулювання цін на газ, бензин і дизельне паливо, щоб подолати кризу, яка виникла внаслідок військової агресії РФ.

Нагадаємо, уряд суттєво знизив вимоги до виробників бензину та дизеля, що фактично легалізує підпільні мініНПЗ.

Як повідомив у своїй колонці експерт Сергій Куюн, навіть якщо уряд дозволить продавати зараз по 100 грн/л, пальне на заправках не з'явиться.