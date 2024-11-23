Українцям видають гроші на дрова та газ для опалення: хто отримає

Субсидія на пальне призначається один календарний рік і виплачується в разі, якщо домогосподарство використовує ці види палива для обігріву житла.

Українці можуть оформити субсидію на дрова та скраплений газ. Розмір виплати залежить від доходів сім'ї. Наприклад, за дві тонни палива (по 3 824,63 грн за тонну) і два балони газу (по 382,46 грн за балон) держава може покрити до 3 929,36 грн. Підсумкова сума субсидії розраховується як різниця між вартістю палива в межах встановлених норм і обов'язковим платежем. Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ).

Як отримати субсидію на паливо

Субсидія на паливо надається строком на один календарний рік і виплачується за умови, що домогосподарство використовує зазначені види палива для опалення житла. Розмір виплати визначається виходячи з:

доходу домогосподарства;

норм споживання палива;

встановлених урядом граничних характеристик вартості.

Ця підтримка призначена головним чином для жителів сільських районів і невеликих населених пунктів, де немає централізованого опалення або газопостачання. Субсидія доступна лише тим сім'ям, чий рівень доходу не дозволяє самостійно оплачувати витрати на опалення. При цьому враховується річний дохід домогосподарства за попередній календарний рік.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №356 від 23 квітня 2012 року, встановлено такі норми споживання скрапленого газу:

2 балони — для 1-2 осіб;

3 балони — для 3-4 осіб;

4 балони — для 5 і більше осіб.

Норми споживання твердого палива — 2 тонни на одне домогосподарство.

Для отримання субсидії необхідно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання та надати відповідні документи. А саме:

заяву на призначення субсидії;

декларацію про доходи та майновий стан;

довідку про склад домогосподарства;

документи, що підтверджують купівлю палива, якщо це стосується повторної виплати.

Якщо заяву затверджено, субсидія перераховується на рахунок заявника або виплачується через поштове відділення. Розмір субсидії розраховується за формулою, яка враховує:

вартість палива в межах норм споживання та встановлених граничних значень;

обов'язковий платіж домогосподарства, що залежить від рівня доходу.

Нагадуємо, 12 жовтня народний депутат і голова спецкомісії із захисту ВПО Павло Фролов розповів, як оформити субсидію внутрішньо переміщеним особам.