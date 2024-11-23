Украинцам выдают деньги на дрова и газ для отопления: кто получит

Субсидия на горючее назначается один календарный год и выплачивается в случае, если домохозяйство использует эти виды топлива для обогрева жилья.

Украинцы могут оформить субсидию на дрова и сжиженный газ. Размер выплаты зависит от доходов семьи. Например, за две тонны топлива (по 3 824,63 грн за тонну) и два баллона газа (по 382,46 грн за баллон) государство может покрыть до 3 929,36 грн. Итоговая сумма субсидии рассчитывается как разница между стоимостью топлива в рамках установленных норм и обязательным платежом. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Как получить субсидию на топливо

Субсидия на топливо предоставляется сроком на один календарный год и выплачивается при условии, что домохозяйство использует указанные виды топлива для отопления жилья. Размер выплаты определяется исходя из:

дохода домохозяйства;

норм потребления топлива;

установленных правительством предельных характеристик стоимости.

Эта поддержка предназначена главным образом для жителей сельских районов и небольших населенных пунктов, где отсутствует централизованное отопление или газоснабжение. Субсидия доступна лишь тем семьям, чей уровень дохода не позволяет самостоятельно оплачивать затраты на отопление. При этом учитывается годовой доход домохозяйства за предыдущий календарный год.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №356 от 23 апреля 2012 года, установлены следующие нормы потребления сжиженного газа:

2 баллона – для 1–2 человек;

3 баллона – для 3–4 человек;

4 баллона – для 5 и более человек.

Нормы потребления твердого топлива — 2 тонны на одно домохозяйство.

Для получения субсидии необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства и предоставить соответствующие документы. А именно:

заявление на назначение субсидии;

декларацию о доходах и имущественном положении;

справку о составе домохозяйства;

документы, подтверждающие покупку топлива, если это касается повторной выплаты.

Если заявление утверждено, субсидия перечисляется на счет заявителя или выплачивается через почтовое отделение. Размер субсидии рассчитывается по формуле, которая учитывает:

стоимость топлива в пределах норм потребления и установленных предельных значений;

обязательный платеж домохозяйства, зависящий от уровня дохода.

Напоминаем, 12 октября народный депутат и председатель спецкомиссии по защите ВПЛ Павел Фролов рассказал, как оформить субсидию внутренне перемещенным лицам.