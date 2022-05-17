В Україні дозволили виробництво низькоякісного палива

Уряд суттєво знизив вимоги до виробників бензину та дизеля. Це фактично легалізує підпільні мініНПЗ.

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Кабінет Міністрів дозволив виробництво в Україні палива екологічного класу Євро-3 та Євро-4. Відповідні зміни вже внесено до технічного регламенту вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднового та котельного палива. Про це повідомляє сайт enkorr.

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У постанові уряду зазначено, що на час воєнного стану знижуються вимоги до фізико-хімічних характеристик бензину та дизеля.

Основні відмінності нафтопродуктів різних екокласів — вміст сірки та бензолу. Для Євро-5 дозволяється не більше 10 ppm сірки, для Євро-4 — 50 ppm, а для Євро-3 — 150 ppm. Частка бензолу становить 1%, 3% та 5%, відповідно.

[ + – ] МініНПЗ зможуть легально випускати низькоякісні бензин і дизель Фото: enkorr.ua

У техрегламенті прописано, що обіг палива стандарту Євро-3 та Євро-4 допускається виключно за умови проведення оцінювання відповідності кожної партії за модулем F1. Варто зазначити, що для бензину та дизеля з ЄС цю процедуру призупинили, що зумовлено високою якістю європейських нафтопродуктів.

Варто зазначити, що продаж бензину та дизеля стандарту Євро-3 та Євро-4 було дозволено ще в березні. Однак у Європі (а основний імпорт, як відомо, йде звідти) такого палива немає.

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З виробництвом низькоякісного пального цілком справляються підпільні мініНПЗ. За даними "Консалтингової групи А-95", на них випускалося приблизно 35 000 тонн бензину та 10 000 тонн дизеля саме класу Євро-3 та Євро-4.

Донедавна ця продукція була контрафактною, але наразі фактично мініНПЗ легалізують. Тим паче, що для військової чи сільськогосподарської техніки таке паливо цілком підходить.

Раніше Фокус повідомляв, що під час війни в Україні припинено контроль якості бензину та дизеля.

Також ми писали, що один із пунктів пропуску на кордоні України обслуговуватиме виключно бензовози з Європи.