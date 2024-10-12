У Грозному прогримів потужний вибух, є загиблі (відео)

За попередніми даними, внаслідок вибуху загинули четверо людей, серед них — жінка з двома маленькими дітьми. Причиною трагедії в МНС РФ назвали вибух цистерни з газом.

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Сильний вибух прогримів у Грозному, столиці Чеченської Республіки, вдень, 12 жовтня. Як пише телеграм-канал Baza, інцидент стався на проспекті Мохаммеда Алі біля коледжу інформаційних технологій. Уже незабаром з'ясувалося, що вибухнула заправка в Ахматовському районі.

На відео, опублікованому очевидцями в соцмережах, видно пожежу, а потім — другий сильний вибух. Десятки місцевих жителів стояли біля магазинів і дивилися на палахкотливу заправку, потім вона вибухнула — ударною хвилею відкинуло уламки будівлі та балони. Після повторної детонації люди кинулися бігти геть.

Як пише канал Mash, унаслідок вибуху постраждали щонайменше чотири людини. Двоє з них — мама з дитиною. У них влучив балон, відкинутий ударною хвилею. Пізніше стало відомо про чотирьох загиблих. Зі слів очевидців, серед них — жінка з двома дітьми приблизно трьох-п'яти років.

Заправка, де стався вибух, востаннє перевірялася Ростехнаглядом три роки тому, у 2021-му. Тоді інспектори виявили дев'ять грубих порушень, серед яких невідповідність вимогам промислової безпеки автомобільних зливоналивних станцій, відсутність засобів автоматичного контролю загазованості в насосах і датчиків загазованості, а також багато іншого.

За інформацією Nexta, причиною вибуху на заправці могла стати детонація бензовоза або цистерни з паливом, яку відкинуло у двір житлового будинку. Дорогою цистерна розчавила "Ладу Пріору" і впала всього за кілька метрів від багатоквартирного будинку.

У МНС РФ причиною пожежі на АЗС у Грозному назвали вибух цистерни з газом.

Вогонь знищив усю заправку, проте його вдалося локалізувати. На місці інциденту розбирають завали.

Раніше Фокус писав, що Кадиров попередив росіян про новий метод мобілізації на війну.