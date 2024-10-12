В Грозном прогремел мощный взрыв, есть погибшие (видео)

По предварительным данным, в результате взрыва погибли четверо людей, среди них – женщина с двумя маленькими детьми. Причиной трагедии в МЧС РФ назвали взрыв цистерны с газом.

Related video

Сильный взрыв прогремел в Грозном, столице Чеченской Республики, днем, 12 октября. Как пишет телеграмм-канал Baza, инцидент произошел на проспекте Мохаммеда Али возле колледжа информационных технологий. Уже вскоре выяснилось, что взорвалась заправка в Ахматовском районе.

На видео, опубликованном очевидцами в соцсетях, видно пожар, а затем – второй сильный взрыв. Десятки местных жителей стояли возле магазинов и смотрели на полыхающую заправку, затем она взорвалась — ударной волной отбросило обломки здания и баллоны. После повторной детонации люди бросились бежать прочь.

Как пишет канал Mash, в результате взрыва пострадали как минимум четыре человека. Двое из них — мама с ребенком. В них попал баллон, отброшенный ударной волной. Позже стало известно о четырех погибших. Со слов очевидцев, среди них — женщина с двумя детьми примерно трех-пяти лет. .

Заправка, где произошел взрыв, последний раз проверялась Ростехнадзором три года назад, в 2021-м. Тогда инспекторы обнаружили девять грубых нарушений, среди которых несоответствие требованиям промышленной безопасности автомобильных сливоналивных станций, отсутствие средств автоматического контроля загазованности в насосах и датчиков загазованности, а также многое другое.

По информации Nexta, причиной взрыва на заправке могла стать детонация бензовоза или цистерны с топливом, которую отбросило во двор жилого дома. По пути цистерна раздавила "Ладу Приору" и упала всего в нескольких метрах от многоквартирного дома.

В МЧС РФ причиной пожара на АЗС в Грозном назвали взрыв цистерны с газом.

Огонь уничтожил всю заправку, однако его удалось локализовать. На месте инцидента разбирают завалы.

Ранее Фокус писал, что Кадыров предупредил россиян о новом методе мобилизации на войну.