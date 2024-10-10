"Места для всех найдутся": Кадыров предупредил россиян о новом методе мобилизации на войну

Рамзан Кадыров анонсировал новый подход к борьбе с "проблемной молодежью" в Чечне. Он подчеркнул, что молодых чеченцев, для которых "никаких законов не писано", уже предупреждали.

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Чеченцев будут отправлять на фронт в Украине вместо штрафов. Нарушителям уголовных статей будет доступен выбор — максимальный срок или же служба на передовой. Об этом 9 октября сообщил лидер Чечни Рамзан Кадыров.

Он провел совещание с силовиками, обсуждение в том числе касалось "проблемной молодежи". Политик подчеркнул, что молодых жителей Чечни неоднократно призывали к примерному поведению, соответствующему традициям.

По его словам, "прогрессивная часть чеченского общества" в основном учится, занимается спортом и ищет себя в разных сферах. Однако есть и такие, кто считает, что для них "никаких законов не писано".

"Молодежь, принадлежащая к этому меньшинству, ведет пустой, аморальный образ жизни. Может позволить себе припарковаться где угодно, сесть за руль, находясь под воздействием запрещенных препаратов, нарушать ПДД, гордясь этим, провоцировать конфликты", — отметил Кадыров.

Он заверил, что таких "бунтовщиков и нарушителей порядка" уже неоднократно предупреждали о последствиях.

"Отныне разговор с ними будет коротким. Не уважаешь закон — или за решетку по максимальному сроку, или подписывай контракт и в зону "СВО". Там врагу и показывай свою храбрость, дерзость и лихачество", — заявил лидер Чечни.

Он добавил, что вместо привлечения к административной ответственности также будет "целесообразнее" отправлять нарушителей служить в ВС РФ.

"Учитывая то, что мы формируем новый полк численностью 2 500 человек, это будет уместно. Места для всех найдутся", — заверил Кадыров.

Напомним, в Харьковской области захватили в плен пять оккупантов. Все они оказались бывшими заключенными в возрасте 29-42 года. Летом россияне подписали контракты с Минобороны РФ, решение мобилизоваться объяснили обещаниями относительно денег и освобождения от наказания. Некоторым даже обещали орден.

9 октября лидер Чечни Рамзан Кадыров официально объявил трем российским депутатам "кровную месть". Он обвинил политиков в планировании своей ликвидации.