Скоро РФ начнет обрабатывать новую партию потенциальных оккупантов, — британская разведка

Родители российских срочников недовольны, но в Великобритании не думают, что это изменит методы Кремля. Отмечается, что "в условиях высокого оттока" ВС РФ нужны новые люди.

Related video

Россия вскоре начнет работу над новой порцией бойцов для мобилизации на войну в Украине. Об этом говорится в обновлении разведки Минобороны Великобритании, опубликованном 27 сентября.

1 октября в РФ начнется осенний призыв. Российские мужчины в возрасте до 30 лет должны провести один год в армии. Официально срочников не отправляют на фронт, но на самом деле это не гарантирует, что они там действительно не окажутся.

"С начала войны в феврале 2022 года руководство России заявляло, что призывников на передовую отправлять не будут. Однако в августе 2024 года призывников привлекли к военной операции в Курске", — отметила британская разведка.

Родители некоторых россиян были обеспокоены тем, что их сыновей отправили воевать после менее четырех месяцев службы. Такой шаг даже не был абсолютно не законным, ведь в России разрешена служба призывников в зоне боевых действий. Однако есть несколько условий — бойцы должны отслужить четыре месяца и пройти подготовку по соответствующей специальности.

В разведке Великобритании предположили, что такая реакция родителей повлияла на Кремль. Однако вряд ли это заставит страну-агрессора отойти от давления на бойцов, чтобы пополнять ряды ВС РФ на войне в Украине.

"Реакция семей призывников на их направление на оборону материковой России, вероятно, усиливает для российских лидеров чувствительность к отправке призывников в саму Украину. Однако Россия, скорее всего, продолжит заставлять призывников подписывать контракты после окончания службы, чтобы обеспечить стабильное снабжение личного состава для войны в условиях высокого оттока", — говорится в отчете.

Напомним, представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, что в штурмовых подразделениях ВС РФ воюют курсанты и экс-строковики.

Депутат Сейма Литвы Игорь Раев заявил, что Россия обязательно пополнит свою армию еще на 180 тысяч человек. По его словам, враг постепенно будет привлекать в бои срочников, хотя обществу это и не нравится.