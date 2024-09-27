Скоро РФ почне опрацьовувати нову партію потенційних окупантів, — британська розвідка

Батьки російських строковиків незадоволені, але у Великій Британії не думають, що це змінить методи Кремля. Зазначається, що "в умовах високого відтоку" ЗС РФ потрібні нові люди.

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Росія невдовзі розпочне роботу над новою порцією бійців для мобілізації на війну в Україні. Про це йдеться в оновленні розвідки Міноборони Великої Британії, опублікованому 27 вересня.

1 жовтня у РФ почнеться осінній призов. Російські чоловіки віком до 30 років мають провести один рік в армії. Офіційно строковиків не відправляють на фронт, але насправді це не гарантує, що вони там дійсно не опиняться.

"З початку війни в лютому 2022 року керівництво Росії заявляло, що призовників на передову відправляти не будуть. Однак у серпні 2024 року призовників залучили до військової операції в Курську", — зазначила британська розвідка.

Батьки деяких росіян були занепокоєні тим, що їхніх синів відправили воювати після менш як чотирьох місяців служби. Такий крок навіть не був абсолютно не законним, адже в Росії дозволена служба призовників у зоні бойових дій. Проте є кілька умов — бійці мають відслужити чотири місяці та пройти підготовку за відповідною спеціальністю.

У розвідці Великої Британії припустили, що така реакція батьків вплинула на Кремль. Однак навряд чи це змусить країну-агресорку відійти від тиску на бійців, щоб поповнювати лави ЗС РФ на війні в Україні.

"Реакція сімей призовників на їх направлення на оборону материкової Росії, ймовірно, підсилює для російських лідерів чутливість до відправлення призовників до самої України. Однак Росія, швидше за все, продовжить змушувати призовників підписувати контракти після закінчення служби, щоб забезпечити стабільне постачання особового складу для війни в умовах високого відтоку", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, що у штурмових підрозділах ЗС РФ воюють курсанти та ексстроковики.

Депутат Сейму Литви Ігор Раєв заявив, що Росія обов’язково поповнить свою армію ще на 180 тисяч осіб. З його слів, ворог поступово залучатиме до боїв строковиків, хоча суспільству це й не до вподоби.