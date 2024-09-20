Поіменно встановлено загибель понад 70 тисяч російських військових в Україні, — росЗМІ

У 2022 році типовому загиблому військовослужбовцю з РФ було близько 21 року, і він був контрактником, який служив спецпризначенцем, у ПДВ або морській піхоті. Зараз, як пишуть журналісти, на фронт вирушають чоловіки віком 40-60 років і без спеціальної підготовки.

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Журналісти встановили імена понад 70 000 російських військових, загиблих під час повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє російська служба Бі-бі-сі, яка спільно з виданням "Медиазона" провели поіменний підрахунок втрат ЗС РФ на основі відкритих даних.

Журналісти зазначають, що останнім часом середньостатистичний портрет російського бійця сильно змінився.

"Якщо 2022 року типовому військовослужбовцю, чия загибель була підтверджена Бі-бі-сі, було близько 21 року, і він був контрактником, який служив в елітних підрозділах: спецпризначенців, ПДВ або морської піхоти, то сьогодні на фронт дедалі частіше вирушають чоловіки у віці 40, 50 і навіть 60 років, найчастіше без бойового досвіду та спеціальної підготовки", — наголошується в матеріалі.

Журналісти встановили, що на війні загинув щонайменше 13 781 доброволець — тобто 20% від загального числа підтверджених втрат російської сторони. З вересня 2024 року втрати добровольців стали перевищувати втрати інших категорій учасників війни, зокрема ув'язнених (19% усіх встановлених смертей) і мобілізованих (13%).

З жовтня 2023 року фіксується різке і стабільне зростання втрат серед добровольців. За часом це збіглося з початком нової хвилі російського наступу на Авдіївку. При цьому втрати серед мобілізованих і серед ув'язнених залишилися на тому ж рівні.

Наразі на війні найчастіше гинуть російські добровольці віком від 42 до 50 років — таких у списку 4 100 осіб, що становить 30% від усіх загиблих у цій категорії. Найстарішому загиблому добровольцю був 71 рік, а загалом на війні загинули 250 добровольців віком старше 60 років.

Крім того, підраховано, що від початку вторгнення Росія втратила в Україні 4 104 офіцери, включно з 7 генералами і ще 458 осіб у званні від підполковника і вище.

Журналісти спільно з волонтерами відслідковують загиблих, орієнтуючись на повідомлення у ЗМІ, заяви місцевих адміністрацій, публікації родичів у соціальних мережах і дані з кладовищ, тому реальна кількість загиблих може бути значно вищою, у діапазоні від 107 864 до 155 804 осіб, загиблих у бою. Якщо ж включити до списку тих, хто воював проти України з 2014 року, у складі підрозділів т. зв. ЛДНР, то кількість загиблих з боку проросійських сил може перебувати в діапазоні від 129 000 до 180 000 військових, наголошується в дослідженні.

На початку цього тижня Wall Street Journal з посиланням на джерела в американській розвідці оцінив кількість загиблих з російського боку в 200 тисяч осіб.

Тим часом у Генеральному штабі ЗСУ зазначають, що з 24.02.22 до 20.09.24 загальні бойові втрати противника орієнтовно становили близько 639 480 осіб, тобто вдесятеро більше, ніж змогли виявити російські журналісти у відкритих джерелах.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін хоче довести чисельність військовослужбовців до 2,38 млн осіб і в такий спосіб ЗС РФ стане другою за величиною армією у світі після Китаю. Однак Москві буде важко забезпечити ресурсами таку величезну кількість солдатів.

Також Фокус писав, що український аналітик Євген Істребін досліджував інформацію про виплати росіянам, які уклали контракт з Міноборони РФ. Він з'ясував, що в деяких регіонах виплати таким людям зросли в десятки разів, наприклад, у Краснодарському краї новобранцям давали по 12 тис. доларів в еквіваленті.