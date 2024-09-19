Путін набирає до ЗС РФ 180 тисяч осіб, але не зможе їх забезпечити, — Business Insider

Президент Росії наказав збільшити чисельність російської армії і зробити її другою за чисельністю після Китаю. Але експерти сумніваються, що економіка РФ зможе її забезпечувати.

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Президент Росії Володимир Путін хоче наростити збройні сили своєї країни, проте експерти стверджують, що його амбіції можуть завдати шкоди економіці Росії. Якій і так завдано шкоди війною в Україні та підтримкою ситуативних союзників Путіна. Якщо його вказівку буде виконано, то загальна чисельність російських військовослужбовців збільшиться до 2,38 млн осіб, з яких 1,5 млн — чинні військовослужбовці. Про це пише Business Insider.

Завдяки такому збільшенню армія Росії стане другою за величиною у світі після армії Китаю і чисельність російських солдатів перевищить чисельність армій США та Індії.

Однак експерти повідомили BI, що таку величезну кількість військовослужбовців важко забезпечити ресурсами і це завдасть шкоди економіці Росії.

Російські солдати

У понеділок, 16 вересня, Путін наказав збільшити чисельність армії на 180 тисяч осіб відповідно до указу, опублікованого Кремлем. Це не перший випадок, коли Путін намагається збільшити чисельність армії відтоді, як Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року. У серпні 2022 року російський лідер наказав збільшити чисельність військ на 137 000 осіб, а в грудні 2023 року — на 170 000 осіб.

Чому Путін хоче збільшити армію Росії

Нік Рейнольдс, науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних оборонних досліджень, заявив, що зростання відповідає триваючому плануванню Росією війни.

У лютому Рейнольдс припустив, що 2025 рік стане роком, вирішальним для Росії. Росія вважає, що зможе витримати нинішні втрати військ і техніки до 2025 року, вважаючи, що "перемога має бути досягнута до 2026 року".

Перемога можлива, якщо союзники України перестануть її підтримувати, але, судячи з наявних втрат, після 2026 року в Росії почнуть закінчуватися наявні запаси танків і бойових броньованих машин, і їй доведеться покладатися на виробництво нових.

Російські солдати

Нової техніки буде багато, вважає Рейнольдс, але все одно менше, ніж РФ має зараз.

Це порушує питання про те, як Росія може забезпечити ресурсами свою ще більшу армію, якщо вона і так уже виснажена.

"Звідки візьмуться ресурси? Як відбуватиметься набір? Є ще кілька серйозних запитань про те, як вони будуть оснащені і чим", — цікавиться Рейнольдс.

За його словами, також важко зрозуміти, як наявна система навчання зможе забезпечити розширення російської армії.

Збільшення чисельності армії відбувається в небезпечний час для Росії, якій доводиться шукати баланс між своїми військовими цілями в Україні та тією шкодою, яку війна завдає її економіці.

Росія, на думку експертів, "адаптувалася набагато краще, ніж прогнозувалося", але інфляція зашкалює, як і вартість життя пересічного росіянина.

Збільшення армії Росії призведе до економічного колапсу

Інші експерти заявили, що економіці РФ буде завдано меншої шкоди, якщо набір в армію здійснюватиметься цілеспрямовано.

"Наразі новобранців можна розділити на дві групи: люди з боргами та низьким соціально-економічним статусом і засуджені. Вони або працюють у менш продуктивних галузях економіки, або взагалі не беруть участі в ринку праці", — вважає Артем Кочев, економіст Віденського інституту міжнародних економічних досліджень.

Росія набрала на війну так багато ув'язнених, що почала закривати деякі зі своїх в'язниць.

Російські солдати Фото: Відкриті джерела

У липні російські ЗМІ повідомили, що новобранці в Москві отримають премію в розмірі 1,9 млн рублів (близько 22 000 доларів США), якщо підпишуть контракт із Міністерством оборони Росії.

Цей пакет можна порівняти з бонусами, пропонованими американськими військовими своїм новобранцям, які становлять від 20 000 до 50 000 доларів США.

І навіть якби гроші не були проблемою, Росії все одно було б важко досягти своїх цілей з вербування, не завдаючи шкоди власній економіці.

"Звільнення ще 180 000 осіб з робочої сили матиме серйозний вплив на економіку", — вважає Бенджамін Хільгеншток, старший економіст Інституту Київської школи економіки.

На його думку, на російському ринку праці вже спостерігається надзвичайна напруженість: рівень безробіття в червні знизився до 2,4%, що фактично відповідає повній зайнятості, а номінальне зростання заробітної плати наразі перевищує 15% у річному обчисленні.

Потреба в новобранцях змусила Росію звернутися до несподіваного джерела — африканських мігрантів і студентів.

У червні агентство Bloomberg повідомило, що російська влада пригрозила не продовжувати візи африканським трудовим мігрантам і студентам, якщо вони не вступлять до лав Збройних сил Росії.

Джеремі Морріс, професор глобальних досліджень в Орхуському університеті, вважає, що економічний колапс у РФ може статися в будь-який час.

Володимир Путін Фото: РБК

"Авторитарні суспільства, такі як Росія, здаються спокійними і контрольованими, але дестабілізація може статися досить раптово", — сказав він.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що в майбутньому на Росію, ймовірно, чекають складнощі з виробництвом і закупівлями засобів, необхідних для військових операцій в Україні. Залежність Кремля від зарубіжних партнерів, ймовірно, зросте. Для підтримки темпу наступу в Україні РФ значною мірою покладалася на відновлення запасів радянської зброї, особливо бронетехніки. Але зараз ці запаси виснажені.