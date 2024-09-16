Залежність від Китаю зросте: у РФ будуть складнощі зі зброєю для продовження війни, — ISW

За словами аналітиків із Вашингтона, РФ виснажує обмежені радянські запаси, але незрозуміло, чи зможе виробити достатньо на тлі високих втрат техніки в Україні, навіть за умови подальшої мобілізації економіки.

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У майбутньому на Росію, ймовірно, чекають складнощі з виробництвом і закупівлями засобів, необхідних для військових операцій в Україні. Залежність Кремля від закордонних партнерів, імовірно, зросте. Для підтримки темпу наступу в Україні РФ значною мірою покладалася на відновлення запасів радянської зброї, особливо бронетехніки. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 15 вересня.

Уряду РФ, ймовірно, знадобиться додатково мобілізувати економіку й оборонну промисловість та інвестувати в нарощування потенціалу для підтримки поточних темпів операцій у середньо- і довгостроковій перспективі.

РФ виснажує обмежені радянські запаси, але неясно, чи зможе оборонна промисловість виробляти достатньо на тлі високого рівня втрат техніки, навіть за подальшої мобілізації економіки.

За попередніми оцінками ISW, зусилля РФ у тому, що стосується розширення ВПК, навряд чи виявляться стійкими в середньо- і довгостроковій перспективі через очікувану нестачу робочої сили й подальші західні санкції. У РФ визнають, що найближчими роками Росія зіткнеться з високим попитом на робочу силу. Пов'язане з Кремлем видання "Известия" повідомило 24 грудня минулого року, що нестача робочої сили у РФ, частково через війну в Україні, досягла 4,8 млн осіб, що, ймовірно, погіршить і послабить можливості РФ посилити ВПК.

Американські дослідники посилаються також і на заяви представників української розвідки, які зазначали, що РФ доводиться покладатися на постачання КНДР через те, що власна промисловість не виробляє достатнього обсягу боєприпасів.

Станом на червень 2024 року Північна Корея поставила РФ 4,8 млн артилерійських снарядів. Раніше завдяки підтримці КНДР російські можливості в сенсі артилерії значно перевершували українські, таку перевагу використовували для підтримки наступальних операцій, щоб не дозволити ЗСУ оскаржити ініціативу на полі бою.

Останнім часом ЗС РФ активізували військове співробітництво з Пхеньяном, про що свідчить візит голови Ради безпеки РФ Сергія Шойгу 13 вересня і візит Путіна в червні 2024 року.

На думку аналітиків, поглиблення військового партнерства РФ і КНДР є символічним, того самого в Кремлі прагнуть домогтися й у двосторонніх відносинах з Іраном, Китаєм та іншими можливими партнерами. "Росія, ймовірно, зіткнеться зі скороченням запасів зброї та техніки і їй буде складно відшкодувати такий дефіцит, якщо не вдасться обійти багато із західних санкцій і значно розширити співробітництво з іноземними партнерами, щоб отримати достатньо військової техніки, компонентів і предметів подвійного призначення", — зазначають вашингтонські аналітики.

Нагадаємо, що російські війська можуть "розрізати" угруповання ЗСУ під Куп'янськом — залишається 2-3 км, заявив український оглядач Костянтин Машовець.

Також повідомлялося, що, за інформацією The Wall Street Journal, починаючи з перших місяців вторгнення у 2022 році РФ вивезла з України приблизно 4 млн тонн зернових.