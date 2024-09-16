Залишилось 2-3 км: ЗС РФ можуть "розрізати" угрупування ЗСУ під Куп'янськом, — оглядач

З серпня по вересень росіяни змогли до 8 км подовжити "клин", який врізається в українські позиції біля села Піщане на Куп'янському напрямку, пояснив військовий оглядач Костянтин Машовець. З його слів, є нова загроза для бійців ЗСУ, які обороняють відрізок між Куп'янськом та Осколом.

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Дві танкові дивізії ЗС РФ намагаються просуватись на Куп'янському напрямку у бік дороги, яка проходить паралельно річці Оскіл. Якщо їх не спинять, то росіяни зможуть поділити українське угрупування, яке тримає оборону на відрізку між Куп'янськом та Лиманом. Про поточну ситуацію на одному з відтинку фронту на сході військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець написав на Facebook.

Машовець опублікував деталі подій під Куп'янськом зранку 16 вересня. Він пояснив, що росіяни рвуться вперед на відрізку біля Піщаного, розташованого на південь від Куп'янська. Ворог кинув вперед дві дивізії 1-ої гвардійської танкової армії, які тиснуть у напрямку двох населених пунктів — Колісниківка та Кругляківка. При цьому росіянам залишилось пройти 2-3 км до дороги Р79, яка прямує вздовж річки Оскіл від села Оскіл до міста Куп'янська. На думку оглядача, ЗС РФ таким чином можуть поділити на дві частини угрупування ЗСУ, яке тут тримає оборону.

Бої на сході - бої біля Піщаного (півд.) на Куп'янському напрямку 16 вересня Фото: DeepState

У дописі Машовця вказано, що росіяни найближчим часом можуть вийти на берег Осколу між селами Глушівка-Кругляківка. Тоді утворить два окремих українських плацдарми: менший — біля Куп'янська, більший — південніше у районі села Борова Харківської області. При цьому він застеріг, що ворог має певні успіхи біля села Синьківка, розташованого на 6 км на північний схід від Куп'янська.

Бої на сході - Машовець про Піщане та Куп'янський напрямок 16 вересня Фото: Скриншот

Командування ЗСУ поки що не коментувало загрозу для плацдарму української армії на Куп'янському напрямку.

Бої на сході — ситуація під Куп'янськом 16 вересня

У звіті Генштабу ЗСУ станом на 8:00 16 вересня вказано, що на Куп'янському напрямку протягом минулої доби відбулось 20 атак ЗС РФ, на сусідньому Лиманському — 24 атаки. Кількість штурмів — на четвертому та третьому місцях після Покровського та Курахівського (36 та 42 відповідно). Українське командування згадало про наступ російських підрозділів на населені пункти, про які писав Машовець — на Синьківку (і поруч — на Петропавлівку), Колісниківку, Глушківку, Кругляківку (а також Лозову).

На онлайн-карті бойових дій DeepState бачимо "клин" ЗР РФ у районі села Піщане (півд.) орієнтовною довжиною 8 км від траси Р07 та сіл Табаївка-Крохмальне. Зміни на карті показують, що ворог посилив атаки і мав просування на даному відтинку, починаючи, орієнтовно, з 12-14 серпня 2024 року.

Бої на сході - ситуація під Куп'янськом та Лиманом 16 вересня Фото: DeepState

Зазначимо, Фокус писав про відчутне просування ЗС РФ на відтинку фронту Покровськ-Курахове. Наприклад, 11 вересня Костянтин Машовець повідомив про окупацію села Маринівка на північ від Селидового. Також він попередив про особливу загрозу біля Українська та Невельського і про можливість відступу ЗСУ до річки Вовча.

Нагадуємо, 12 вересня начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков розповів про посилення атак росіян у Часовому Ярі. Того ж дня міська Покровська військова адміністрація заявила, що ворог зруйнував міст, який з'єднував Мирноград та Покровськ.