Хвиля за хвилею: ЗС РФ біля Часового Яру проводять до 20 штурмів на добу, — ЗСУ (карта)

За словами начальника пресслужби 26-ї артбригади Олега Калашнікова, противник намагається забезпечити високу інтенсивність бойових дій на Донбасі, щоб в українських захисників не було часу "віддихатися".

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Російські окупанти не перестають тиснути на позиції українських захисників біля міста Часів Яр на Донеччині. Щодня противник проводить щонайменше 20 штурмів. Про це детальніше розповів начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі "Еспресо.TV".

За його словами, ЗС РФ намагаються постійно підтримувати високу інтенсивність піхотних штурмових дій біля невеликого міста на Донбасі. Робиться це для того, щоб наблизитися до позицій Сил оборони.

"У деякі дні на Часовоярівському напрямку окупанти можуть проводити до 20 штурмових дій наших позицій. Йдеться саме про піхотні штурми без залучення механізованої компонентної. Також вони можуть проводити до 5 штурмів на добу. Тобто, це вказує на те, що вони дійсно не мають якогось невичерпного людського потенціалу. Все ж таки боєздатність їхніх підрозділів знижується і вони змушені переформатовувати такі підрозділи", — заявив Олег Калашніков.

ЗС РФ проводять близько 20 штурмів на добу в районі Часового Яру Фото: DeepStateMAP

Окремо начальник пресслужби 26-ї артбригади додав, що атаки необхідні противнику для того, щоб не дати відпочити українським захисникам. Часом ворожі штурми тривають хвиля за хвилею.

А ось якщо говорити про керовані авіабомби, то ЗС РФ почали рідше атакувати позиції Сил оборони на Донбасі цими снарядами, якщо порівнювати з весняними та літніми обстрілами.

"Головна причина — їхні літаки активно знищуються на нашому напрямку. Також на інтенсивність застосування КАБів окупантами впливає і час підготовки. Дійсно, вони мають велику кількість КАБів, але час підготовки для їх застосування тривалий. Тому, сьогодні вони застосовують це озброєння на інших напрямках, там, де вони вважають це більш доцільним", — підсумував Олег Калашніков.

Нагадаємо, 5 вересня повідомлялося, що дрони РФ ускладнюють логістику ЗСУ в Часовому Яру. За словами пресофіцера 24-ї ОМБр, противник не може пройти до міста на Донбасі з флангів, а штурми в лоб — набагато складніші. Іноді штурми росіян відбуваються за допомогою бронетехніки, але більшість із них ЗСУ відбивають.