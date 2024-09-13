Волна за волной: ВС РФ возле Часового Яра проводят до 20 штурмов в сутки, — ВСУ (карта)

По словам начальника пресс-службы 26-й артбригады Олега Калашникова, противник пытается обеспечить высокую интенсивность боевых действий на Донбассе, чтобы у украинских защитников не было времени "отдышаться".

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Российские оккупанты не перестают давить на позиции украинских защитников возле города Часов Яр в Донецкой области. Ежедневно противник проводит не менее 20 штурмов. Об этом детальнее рассказал начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире "Еспресо.TV".

По его словам, ВС РФ пытаются постоянно поддерживать высокую интенсивность пехотных штурмовых действий возле небольшого города на Донбассе. Делается это для того, чтобы приблизиться к позициям Сил обороны.

"В некоторые дни на Часовояровском направлении оккупанты могут проводить до 20 штурмовых действий наших позиций. Речь идет именно о пехотных штурмах без привлечения механизированной компонентной. Также они могут проводить до 5 штурмов в сутки. То есть, это указывает на то, что они действительно не имеют какого-то неисчерпаемого человеческого потенциала. Все же боеспособность их подразделений снижается и они вынуждены переформатировать такие подразделения",- заявил Олег Калашников.

ВС РФ проводят около 20 штурмов в сутки в районе Часового Яра Фото: DeepStateMAP

Отдельно начальник пресс-службы 26-й артбригады добавил, что атаки необходимы противнику для того, чтобы не дать отдохнуть украинским защитникам. Порой вражеские штурмы длятся волна за волной.

А вот если говорить об управляемых авиабомбах, то ВС РФ начали реже атаковать позиции Сил обороны на Донбассе этими снарядами, если сравнивать с весенними и летними обстрелами.

"Главная причина — их самолеты активно уничтожаются на нашем направлении. Также на интенсивность применения КАБов оккупантами влияет и время подготовки. Действительно, они имеют большое количество КАБов, но время подготовки для их применения длительное. Поэтому, сегодня они применяют это вооружение на других направлениях, там, где они считают это более целесообразным", — подытожил Олег Калашников.

Напомним, 5 сентября сообщалось, что дроны РФ усложняют логистику ВСУ в Часовом Яру. По словам пресс-офицера 24-й ОМБр, противник не может пройти к городу на Донбассе с флангов, а штурмы в лоб — намного сложнее. Иногда штурмы россиян происходят с помощью бронетехники, но большинство из них ВСУ отбивают.