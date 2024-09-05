Россияне будут пробиваться: дроны РФ усложняют логистику ВСУ в Часовом Яру

По словам пресс-офицера 24-й ОМБр, противник не может пройти к городу на Донбассе с флангов, а штурмы в лоб — намного сложнее. Иногда штурмы россиян происходят с помощью бронетехники, но большинство из них ВСУ отбивают.

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Российские оккупанты не прекращают попытки давления на позиции украинских защитников на Донбассе. В частности речь идет про город Часов Яр, где из-за вражеских дронов усложнена логистика. Об этом в эфире "Еспресо.TV" рассказал пресс-офицер 24-й ОМБр имени Короля Даниила Андрей Полухин.

По его словам, бойцы ВС РФ пытаются штурмами взять позиции украинских защитников за каналом. Практически ежедневно они используют маленькие пехотные группы. Время от времени противник дополнительно применяют технику.

"На данный момент продвижение врага не зафиксировано, наши ребята удерживают участок фронта канал Северский Донец — хорошее оборонительное сооружение, которое предоставляет такую возможность. В Часовом Яру сама логистика из-за работы дронов и разведывательных, и ударных, очень затруднена. Нашим ребятам ежедневно сбрасывают припасы, которые им нужны: вода, еда через дроны. Наши ребята стараются лишний раз не показываться на улицах, особенно днем", — заявил Андрей Полухин.

Отдельно пресс-офицер 24-й ОМБр добавил, что у россияне не получается штурмовать город с флангов, а штурмовать Часов Яр в лоб — намного сложнее. В результате и получается, что территориальных успехов у ВС РФ на этом участке не предвидится.

"Мы находимся прямо в самом городе, у нас свой небольшой или большой, относительно чего сравнивать, свой участок, который мы удерживаем. Тоже на этом участке есть переправа, но гораздо сложнее ее штурмовать врагу, опять же, из-за некоторых других условий, которые он сам себе и создал. В том числе из-за разрушения микрорайона Новый, который там находился. Там нет, практически укрытия, где бы он мог ставить себе безопасно технику, или безопасно проводить механизированную атаку. Поэтому вероятно, что он будет пытаться или на юге, или на севере Часового Яра пробиваться, конечно, это не отменяет и попыток штурма в целом в Часовом Яру", — подытожил Андрей Полухин.

Напомним, 4 сентября сообщалось, что российские войска в 8 км от Покровска проводят разведку украинских позиций. По словам аналитиков, офицер украинской бригады на Покровском направлении сообщил, что ВСУ отступили из Новогродовки, чтобы сохранить жизни военнослужащих. Это, вероятно, говорит о захвате российскими войсками населенного пункта.