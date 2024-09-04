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Российские войска в 8 км от Покровска проводят разведку украинских позиций, — OSINT-исследователи

Российские войска, Покровск
Фото: РИА Новости | Российские войска, Покровск

По словам аналитиков, офицер украинской бригады на Покровском направлении сообщил, что ВСУ отступили из Новогродовки, чтобы сохранить жизни военнослужащих. Это, вероятно, говорит о захвате российскими войсками населенного пункта.

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Российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Покровска на фоне продолжающегося наступления к востоку и юго-востоку от города. Геолокационные кадры за 3 сентября указывают на то, что войска РФ продвинулись в юго-западную часть Галицыновки, и, вероятно, захватили населенный пункт. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 3 августа.

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Офицер украинской бригады, действующей на Покровском направлении, сообщил 2 сентября, что украинские войска отступили из Новогродовки, чтобы сохранить жизни военнослужащих, что указывает на то, что российские войска, вероятно, захватили населенный пункт. Российские военкоры утверждают, что войска РФ заняли Невельское и продвинулись к юго-востоку от Покровска в полях к северо-западу от Невельского, к северу от Желанного Первого и к западу и югу от Лысовки. Но в ISW не обнаружили подтверждений этому.

Карта DeepState: Покровск Fullscreen
Карта DeepState: Покровск

Украинский военный обозреватель сообщил, что российские войска находятся примерно в восьми километрах от Покровска, что соответствует оценке ISW относительно масштаба российских наступлений в этом районе, и что российские ротные группы из трех-шести человек при поддержке беспилотников проводят разведывательные операции украинских позиций в этом районе. Сообщается также, что российские силы не проводят бронетанковых атак, а российские войска несут значительные потери в живой силе на Покровском направлении. ВС РФ продолжали наступательные операции к востоку от Покровска в районе Калиново, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Михайловки, Гродовки и Крутого Яра, а также к юго-востоку от Покровска — в районе Новогродовки, Селидово, Украинска и Галициновки 2 и 3 сентября.

Напомним, что ВС РФ за день наступления на Покровск потеряли почти 200 единиц техники.

Также сообщалось, что Дикий рассказал, что будет, когда российские войска дойдут до Покровска.