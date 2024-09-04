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Російські війська за 8 км від Покровська проводять розвідку українських позицій, — OSINT-дослідники

Російські війська, Покровськ
Фото: РИА Новости | Російські війська, Покровськ

За словами аналітиків, офіцер української бригади на Покровському напрямку повідомив, що ЗСУ відступили з Новогродівки, щоб зберегти життя військовослужбовців. Це, ймовірно, свідчить про захоплення російськими військами населеного пункту.

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Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Покровська на тлі наступу на схід і південний схід від міста. Геолокаційні кадри за 3 вересня вказують на те, що війська РФ просунулися в південно-західну частину Галицинівки, і, ймовірно, захопили населений пункт. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 3 серпня.

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Офіцер української бригади, що діє на Покровському напрямку, повідомив 2 вересня, що українські війська відступили з Новогродівки, щоб зберегти життя військовослужбовців, що вказує на те, що російські війська, ймовірно, захопили населений пункт. Російські військкори стверджують, що війська РФ зайняли Невельське і просунулися на південний схід від Покровська в полях на північний захід від Невельського, на північ від Бажаного Першого і на захід і південь від Лисівки. Але в ISW не виявили підтверджень цьому.

Карта DeepState: Покровськ Fullscreen
Карта DeepState: Покровськ

Український військовий оглядач повідомив, що російські війська перебувають приблизно за вісім кілометрів від Покровська, що відповідає оцінці ISW щодо масштабу російських наступів у цьому районі, і що російські ротні групи з трьох–шести осіб за підтримки безпілотників проводять розвідувальні операції українських позицій у цьому районі. Повідомляється також, що російські сили не проводять бронетанкових атак, а російські війська зазнають значних втрат у живій силі на Покровському напрямку. ЗС РФ продовжували наступальні операції на схід від Покровська в районі Калинового, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Михайлівки, Гродівки та Крутого Яру, а також на південний схід від Покровська — в районі Новогродівки, Селидового, Українська та Галицинівки 2 і 3 вересня.

Нагадаємо, що ЗС РФ за день наступу на Покровськ втратили майже 200 одиниць техніки.

Також повідомлялося, що Дикий розповів, що буде, коли російські війська дійдуть до Покровська.