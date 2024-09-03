"Питання 1-2 тижнів": Дикий розповів, що буде, коли ЗС РФ дійдуть до Покровська (відео)

Ветеран Євген Дикий спрогнозував просування ворога до Покровська, але розкрив один нюанс. З його слів, місто стане черговою фортецею, однак ставити на ньому хрест не варто.

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Російським окупантам вдасться дійти до Покровська у Донецькій області, але це не привід ставити на місті хрест. Про це в ефірі 3 вересня "Ранок.LIVE" заявив військовий аналітик та ветеран АТО Євген Дикий.

"Те, що ворог підійде до Покровська, на жаль, так. Тут я поділяю песимістичний прогноз, підійде він до Покровська. Боюсь, що це питання 1-2 тижнів", — зазначив він.

Однак експерт пояснив, що дійти не означає захопити. Він нагадав, що ворог підійшов до Часового Яру, меншого за розмірами за Покровськ, ще понад чотири місяці тому.

"І за ці 4,5 місяці сам Часів Яр він так і не пройшов. Десь приблизно 2/3 він реально там контролює і просувається зі швидкістю один будинок за кілька тижнів", — розповів Дикий.

Він підтвердив, що боїв за Покровськ — не уникнути, але розкрив один нюанс.

"Саме в міській забудові, саме в близьких боях, коли йдеться за кожний квартал, кожний будинок — от в цьому ми завжди були дуже сильними. І оборона саме населених пунктів всередині населених пунктів — це абсолютно інша історія, ніж триматися в чистому полі", — запевнив аналітик.

Він нагадав, що порівняний за розмірами з Покровськом Бахмут ЗС РФ брали протягом 10 місяців, а значно меншу Авдіївку — протягом чотирьох. З його слів, мирних мешканців міста потрібно евакуювати, але загроза боїв не обов’язково веде до окупації.

"Просто Покровськ, на жаль, стане черговим містом-фортецею. Але тримати це місто-фортецю можна місяцями, можна пів року, можна рік. І в мене немає жодних підстав вважати, що буде не так. В мене немає жодних підстав вважати, що коли вони до Покровська дійдуть, то вони далі спокійно в нього зайдуть. В нього вони впруться, і там їх можна тримати дуже довго", — додав Дикий.

Коментар Євгена Дикого про Покровськ — з 18:12

Нагадаємо, боєць 24 ОШБр Станіслав Бунятов повідомив, що російські окупанти активізувались на Вугледарському напрямку та не можуть прорватись до міста лише через природні водойми.

Військовий Євген Ієвлєв розповів, що на Торецькому напрямку ЗС РФ проводять штурми та не полишають надії на прорив. З його слів, ворог зірвав плани ЗСУ, і тепер оборона більше схожа на "військову імпровізацію".