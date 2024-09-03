"Вопрос 1-2 недель": Дикий рассказал, что будет, когда ВС РФ дойдут до Покровска (видео)

Ветеран Евгений Дикий спрогнозировал продвижение врага к Покровску, но раскрыл один нюанс. По его словам, город станет очередной крепостью, однако ставить на нем крест не стоит.

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Российским оккупантам удастся дойти до Покровска в Донецкой области, но это не повод ставить на городе крест. Об этом в эфире 3 сентября "Ранок.LIVE" заявил военный аналитик и ветеран АТО Евгений Дикий.

"То, что враг подойдет к Покровску, к сожалению, да. Здесь я разделяю пессимистический прогноз, подойдет он к Покровску. Боюсь, что это вопрос 1-2 недель", — отметил он.

Однако эксперт объяснил, что дойти не означает захватить. Он напомнил, что враг подошел к Часовому Яру, меньше по размерам Покровска, еще более четырех месяцев назад.

"И за эти 4,5 месяца сам Часов Яр он так и не прошел. Где-то примерно 2/3 он реально там контролирует и продвигается со скоростью один дом за несколько недель", — рассказал Дикий.

Он подтвердил, что боев за Покровск — не избежать, но раскрыл один нюанс.

"Именно в городской застройке, именно в близких боях, когда речь идет за каждый квартал, каждый дом — вот в этом мы всегда были очень сильными. И оборона именно населенных пунктов внутри населенных пунктов — это совершенно другая история, чем держаться в чистом поле", — заверил аналитик.

Он напомнил, что сравнимый по размерам с Покровском Бахмут ВС РФ брали в течение 10 месяцев, а значительно меньшую Авдеевку — в течение четырех. По его словам, мирных жителей города нужно эвакуировать, но угроза боев не обязательно ведет к оккупации.

"Просто Покровск, к сожалению, станет очередным городом-крепостью. Но держать этот город-крепость можно месяцами, можно полгода, можно год. И у меня нет никаких оснований считать, что будет не так. У меня нет никаких оснований считать, что когда они до Покровска дойдут, то они дальше спокойно в него зайдут. В него они ворвутся, и там их можно держать очень долго", — добавил Дикий.

Комментарий Евгения Дикого о Покровске — с 18:12

Напомним, боец 24 ОШБр Станислав Бунятов сообщил, что российские оккупанты активизировались на Угледарском направлении и не могут прорваться в город только через природные водоемы.

Военный Евгений Иевлев рассказал, что на Торецком направлении ВС РФ проводят штурмы и не оставляют надежды на прорыв. По его словам, враг сорвал планы ВСУ, и теперь оборона больше похожа на "военную импровизацию".