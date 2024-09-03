ВСУ восстановили утраченные позиции под Покровском, — ISW (карта)

Украинские военные продолжают удерживать Мариновку, что не позволяет оккупантам продвигаться на юг к Селидово. В то же время аналитики отмечают, что ВС РФ продвинулись в Михайловке и Николаевке.

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Силы обороны Украины восстановили утраченные позиции под Покровском в Донецкой области. Геолокационные кадры, опубликованные 2 сентября, свидетельствуют о том, что украинские силы восстановили позиции на юго-западе Новогродовки (к юго-востоку от Покровска). Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Украинские силы недавно восстановили утраченные позиции к юго-востоку от Покровска на фоне продолжающихся тактических успехов России в этом районе", — отметили аналитики.

По данным Генштаба ВСУ, на Покровском направлении российские оккупанты концентрировали атаки возле Новогродовки.

Ситуация на Покровском направлении по состоянию на 2 сентября Фото: ISW

Военный обозреватель Константин Машовец заявил, что украинские силы продолжают удерживать Мариновку (к югу от Новогродовки), что сдерживает возможность российских войск продвигаться на юг к Селидово (далее на юго-восток от Покровска).

Председатель Покровской МВА Сергей Добряк заявил, что Украина построила около пяти линий обороны в Покровском районе и что украинские силы продолжают укреплять существующие оборонительные позиции.

Геолокационные кадры также свидетельствуют о том, что российские войска продвинулись в северо-западной части Михайловки (к востоку от Селидово и к юго-востоку от Покровска) и на полях к западу от Николаевки (к северо-востоку от Селидово и к юго-востоку от Новогродовки).

Российские военные блогеры утверждали, что ВС РФ захватили Лесовку (далее на юго-восток от Покровска и на юго-восток от Селидово) и начали атаки на Украинск (непосредственно к западу от Лесовки). Впрочем, аналитики ISW не зафиксировали визуального подтверждения присутствия российских войск в Лесовке или Украинске.

По мнению Машовца, российское командование, похоже, балансирует между двумя противоречивыми наступательными приоритетами в направлении Покровска — закреплением позиций на российском фланге к юго-востоку от Покровска или развитием прямого наступления на сам Покровск. Он считает, что текущее расположение российских сил в этом районе, вероятно, не сможет поддерживать эти два наступательных приоритета одновременно.

Напомним, 2 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что на Покровском направлении двое суток нет продвижения ВС РФ.

Начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич считает, если россиянам удастся захватить Покровск, то дальше они пойдут на Славянск и Краматорск.