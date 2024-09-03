"Пойдут на Славянск и Краматорск": Кротевич объяснил, что будет в случае захвата Покровска

По словам начальника штаба бригады "Азов", потеря Покровска не должна означать потерю Украины или даже Донбасса.

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Если российским оккупантам удастся захватить Покровск, то следующей их целью будут Славянск и Краматорск. Об этом изданию The Times сообщил начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич.

"Если ничего не изменится, после Покровска россияне пойдут на Славянск и Краматорск. В 2014 году они находились в "мягкой оккупации". На этот раз она не будет такой мягкой", — сказал Кротевич.

В то же время он подчеркнул, что потеря Покровска не должна означать потерю Украины или даже Донбасса.

"Преимущество россиян в живой силе здесь огромное. Они привыкли высылать небольшие подразделения из двух-четырех солдат, чтобы связать противника на земле, и пока мы бегаем за четырьмя ребятами, они продвигаются в другом месте. Тактика самоубийственная, но эффективная. И они могут себе это позволить. У них 120 миллионов человек", — пояснил Кротевич.

Военный уточнил, что оккупационная армия несет гораздо большие потери, чем Вооруженные силы Украины, но все равно продолжает направлять своих людей на Покровское направление.

"В Курске они бросают артиллерию и бригады, чтобы удержать свои позиции", — пояснил Кротевич.

Напомним, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о торможении наступления российских войск на Донбассе.

1 сентября заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что потеря Покровска может иметь "чрезвычайно серьезные последствия" для Украины.