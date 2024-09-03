"Пойдут на Славянск и Краматорск": Кротевич объяснил, что будет в случае захвата Покровска
По словам начальника штаба бригады "Азов", потеря Покровска не должна означать потерю Украины или даже Донбасса.
Если российским оккупантам удастся захватить Покровск, то следующей их целью будут Славянск и Краматорск. Об этом изданию The Times сообщил начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич.
"Если ничего не изменится, после Покровска россияне пойдут на Славянск и Краматорск. В 2014 году они находились в "мягкой оккупации". На этот раз она не будет такой мягкой", — сказал Кротевич.
В то же время он подчеркнул, что потеря Покровска не должна означать потерю Украины или даже Донбасса.
"Преимущество россиян в живой силе здесь огромное. Они привыкли высылать небольшие подразделения из двух-четырех солдат, чтобы связать противника на земле, и пока мы бегаем за четырьмя ребятами, они продвигаются в другом месте. Тактика самоубийственная, но эффективная. И они могут себе это позволить. У них 120 миллионов человек", — пояснил Кротевич.
Военный уточнил, что оккупационная армия несет гораздо большие потери, чем Вооруженные силы Украины, но все равно продолжает направлять своих людей на Покровское направление.
"В Курске они бросают артиллерию и бригады, чтобы удержать свои позиции", — пояснил Кротевич.
Напомним, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о торможении наступления российских войск на Донбассе.
1 сентября заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что потеря Покровска может иметь "чрезвычайно серьезные последствия" для Украины.