"Підуть на Слов'янськ і Краматорськ": Кротевич пояснив, що буде у разі захоплення Покровська

За словами начальника штабу бригади "Азов", втрата Покровська не повинна означати втрату України чи навіть Донбасу.

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Якщо російським окупантам вдасться захопити Покровськ, то наступною їх ціллю будуть Слов'янськ та Краматорськ. Про це виданню The Times повідомив начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич.

"Якщо нічого не зміниться, після Покровська росіяни підуть на Слов'янськ і Краматорськ. У 2014 році вони знаходилися у "м'якій окупації". Цього разу вона не буде такою м'якою", — сказав Кротевич.

Водночас він наголосив, що втрата Покровська не повинна означати втрату України чи навіть Донбасу.

"Перевага росіян у живій силі тут величезна. Вони звикли висилати невеликі підрозділи з двох-чотирьох солдатів, щоб зв'язати противника на землі, і поки ми бігаємо за чотирма хлопцями, вони просуваються в іншому місці. Тактика самогубна, але ефективна. І вони можуть собі це дозволити. У них 120 мільйонів людей", — пояснив Кротевич.

Військовий уточнив, що окупаційна армія зазнає набагато більших втрат, ніж Збройні сили України, але все одно продовжує направляти своїх людей на Покровський напрямок.

"У Курську вони кидають артилерію і бригади, щоб утримати свої позиції", — пояснив Кротевич.

Нагадаємо, 2 вересня президент України Володимир Зеленський заявив про гальмування наступу російських військ на Донбасі.

1 вересня заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що втрата Покровська може мати "надзвичайно серйозні наслідки" для України.