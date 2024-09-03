ЗСУ відновили втрачені позиції під Покровськом, — ISW (карта)

Українські військові продовжують утримувати Маринівку, що не дозволяє окупантам просуватися на південь до Селидового. Водночас аналітики зазначають, що ЗС РФ просунулися в Михайлівці та Миколаївці.

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Сили оборони України відновили втрачені позиції під Покровськом у Донецькій області. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 вересня, свідчать про те, що українські сили відновили позиції на південному заході Новогродівки (на південний схід від Покровська). Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські сили нещодавно відновили втрачені позиції на південний схід від Покровська на тлі наявних тактичних успіхів Росії в цьому районі", — зазначили аналітики.

За даними Генштабу ЗСУ, на Покровському напрямку російські окупанти сконцентрували атаки біля Новогродівки.

Cитуація на Покровському напрямку станом на 2 вересня Фото: ISW

Військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що українські сили продовжують утримувати Маринівку (на південь від Новогродівки), що стримує можливість російських військ просуватися на південь до Селидового (далі — на південний схід від Покровська).

Голова Покровської МВА Сергій Добряк заявив, що Україна збудувала близько п’яти ліній оборони в Покровському районі та що українські сили продовжують зміцнювати наявні оборонні позиції.

Геолокаційні кадри також свідчать про те, що російські війська просунулися в північно-західній частині Михайлівки (на схід від Селидового і на південний схід від Покровська) і на полях на захід від Миколаївки (на північний схід від Селидового і на південний схід від Новогродівки).

Російські військові блогери стверджували, що ЗС РФ захопили Лісівку (далі на південний схід від Покровська і на південний схід від Селидового) і почали атаки на Українськ (безпосередньо на захід від Лісівки). Утім аналітики ISW не зафіксували візуального підтвердження присутності російських військ у Лісівці чи Українську.

На думку Машовця, російське командування, схоже, балансує між двома суперечливими наступальними пріоритетами в напрямку Покровська — закріпленням позицій на російському фланзі на південний схід від Покровська або розвитком прямого наступу на сам Покровськ. Він вважає, що поточне розташування російських сил у цьому районі, ймовірно, не зможе підтримувати ці два наступальні пріоритети одночасно.

Нагадаємо, 2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що на Покровському напрямку дві доби немає просування ЗС РФ.

Начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич вважає, якщо росіянам вдасться захопити Покровськ, то далі вони підуть на Слов'янськ і Краматорськ.