Под Покровском война не заканчивается. Почему Россия делает вид, что Курск для нее не важен
Российская пропаганда всячески пытается преувеличить масштаб того, что происходит под Покровском, и преуменьшить значение Курской операции ВСУ. На самом деле уверяет бывший военнослужащий Евгений Дикий, это тонкий прием, рассчитанный на то, чтобы деморализовать украинское общество
"ЗЕЛЯ, ВЫВОДИ ВАЙСКА!": КУРСКО-ПОКРОВСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ БИТВА
Пока наши защитники и защитницы успешно продвигаются там, где со времен "деды ваевали" не ступала нога иностранного солдата, и налаживают жизнь россиян под временной оккупацией, в информационном пространстве развернулась одна из важнейших битв, результат которой может иметь немалое влияние на весь ход войны — уже не информационной, а настоящей.
В этой информационной битве мы пока уступаем врагу — как всегда, потому что он имеет продуманный план информационной кампании, средства продвижения нужной ему инфы и централизованное руководство "инфовойсками", а мы надеемся, что "правда сама себя покажет". Но нет, время всем вменяемым осознать, что мы имеем дело именно с очередной и очень незаурядной информационной битвой, и именно понимая это, включаться в процесс.
Итак, начальная диспозиция сторон перед Курским наступлением:
- у наших врагов назревает безнадежно глубокий кризис ресурсов, в первую очередь "железа", которого осталось одних видов на год войны, а других вообще на полгода, во вторую очередь — "мяса", которого пока хватает, но новый набор идет все тяжелее и дороже;
- наши глубокие удары еще не обескровили экономику РФ, но уже стали весомым фактором формирования как экспортного предложения, так и внутреннего рынка нефтепродуктов; элементарная экстраполяция показывает, что через год второй армии мира будет просто нечем заправлять то железо, которое к тому времени еще будет способно ездить;
- в то же время кризис ресурсов и резервов, который явно вырисовывается на горизонте у наших врагов (и который хорошо видит их командование), еще впереди; тем временем наша мобилизация еще только медленно начинается, поэтому пока на фронте мы в глухой обороне, враг ценой огромных потерь продвигается вперед в Донбассе и уже нацелился на Покровск;
- украинское тыловое общество — в глубокой депрессии, российский нарратив о "непобедимости рашки в войне на истощение" успешно поселился в головах обывателей (вопреки фактам, цифрам и оценкам экспертов), и всякие социологические конторы уже манипулируют "опросами" вокруг "компромиссов" и "приемлемых условий" нашей капитуляции;
- на Западе все еще хуже: нарратив "непобедимости" рашки принят практически безальтернативно, и в их медиа нас уже окончательно "похоронили", и уже откровенно "нагибают" на смертельную для нас "заморозку".
В этих условиях в Кремле принимают вполне мудрую стратегию: максимально ускорить наступление на Донбассе (любой ценой, не жалея последних резервов — ведь времени мало, если продвигаться медленно, наступление все равно захлебнется из-за нехватки ресурсов, и дальше начнется обвал армии со всеми вытекающими последствиями), максимально выжать из этого наступления (которое в реальности ничем не отличается от таких же наступлений в этой же Донецкой области летом 2022, зимой и весной 2023, зимой и весной 2024), подав его как "решающее", и успеть дожать нас на смертельную для нас и спасительную для россиян "заморозку". Успеть до того, как нехватка ресурсов и резервов российской армии станет очевидной, и тогда с ними будут говорить уже совсем не о заморозке.
Расчет Кремля — неглупый и вполне мог сработать. Для наших врагов это — единственный спасительный сценарий, при всех остальных через полгода картина для них будет совсем нерадужной, а через год, скорее всего, катастрофической. Поэтому справиться с нами за ближайшие пару-тройку месяцев является единственным шансом избежать проигрыша в войне. Соответственно, на реализацию этого шанса брошены все ресурсы, как военные, так и информационные и политические.
И тут вдруг мы заходим на Курщину. Весь путинский план трещит по швам и практически обнуляется — если только сейчас мы не совершим роковую ошибку.
Уже первые недели операции дали очевидные и крайне незаурядные результаты:
- на Западе абсолютно изменились настроения и тональность медиа, тезис о якобы "очевидной непобедимости" рашки полностью развенчан, наоборот — все поражены тем, насколько глиняные ноги оказались у распиаренного колосса и насколько на самом деле Россия оказалась уязвимой и непутевой; разговор резко сместился в плоскость того, как именно можно и нужно победить Россию, какие для этого нужны ресурсы и возможности и как бы их нам предоставить;
- желающие заставить нас "заморозиться" резко отморозились сами и пока сидят притихшие (хотя, конечно, их коварные голосочки мы еще не раз услышим);
- абсолютно дезавуированы тезисы о "красных линиях", после которых якобы Пу нажмет Страшную Красную Кнопку и мир погрузится в ядерный апокалипсис; оказалось, что как "разруха не в клозетах, а в головах" (с), так же и "красные линии" существуют не на карте, а лишь в старческом воображении дедушки Байдена; мы спокойно и по-деловому оккупировали территорию ядерного государства, и небо не упало на головы, а Красная Кнопка так и осталась оружием киселевых и соловьевых для телевизионной войны;
- в самой рашке запустились крайне интересные процессы: начиная от того, что, оказывается, плен и смерть детей — срочников воспринимается совсем не так же, как смерть и плен взрослых "добровольцев СВО", и продолжая постепенным осознанием того, что король голый-голенький и не способен защитить не только свежеприсоединенные земли, но даже "коренные и исконные", тем более не способен и не заинтересован защищать свой лохторат;
- в качестве бонуса мы впервые за войну приблизились к паритету по количеству пленных;
- ну и наконец, по мере развертывания нашей операции враг все больше сталкивается с нехваткой резервов и таки вынужден после отчаянной попытки остановить нас силами срочников и наемников, срочно отозванных аж из Африки, постепенно снимать одну за другой части с фронта — сначала со "спокойного" Запорожского направления, затем с Харьковщины (чем уже пользуются наши защитники и защитницы — смотри новости от 3-й Штурмовой), и вот на днях таки наконец первые части начали перебрасываться с Донбасса.
В общем, мы добились наибольшего военного успеха после осени 2022 года и продолжаем этот успех закреплять и развивать.
Из всего вышеперечисленного для нас важнейшими является изменение международной ситуации, потому что помощь наших прекрасных союзников напрямую зависит от такого неопределенного фактора, как их вера в нашу способность победить и внутренние процессы, которые мы запустили в рашке.
Но первое значительно ослабнет, а второе вообще не успеет дать значимого эффекта, если наша операция закончится в ближайшие недели и будет выглядеть как пусть и блестящий, но рейд или наскок: нашли у врага слабину, застали врасплох, а дальше вернулись домой, потому что когда рашка начала воевать по настоящему, то кто бы это выдержал... — и снова из всех утюгов понесется та же песня о "непобедимости Мордора в длительной войне" со всем, что из этого вытекает.
Совсем другая история, если мы закрепимся там на несколько месяцев, обустроимся, будем продвигаться сколько можем вперед (Льгов выглядит очень привлекательно, да и Брянщина от Курщины недалеко падает), а дальше организуем оборону и будем отражать попытки врага вынести нас обратно за "парэбрик".
При таком сценарии каждая партия цинков с "исконно русской земли" будет усиливать эффект "голого короля". Надо понимать психологию россиян: они прощают своим царям и генсекам любые зверства и преступления, пока те демонстрируют силу; слабость же не прощают никогда. А каждый день нашей Курской операции демонстрирует слабость Кремля значительно лучше, чем любой наш успех на фронте внутри Украины.
Эти очевидные вещи понятны не только мне, Пу и его команда знают это значительно лучше меня.
И вот после первого шока Кремль продумал стратегию выхода из ситуации. Стратегию очень рискованную, но не без шанса на успех. И ключевым элементом этой стратегии являемся мы с вами — тыловое украинское общество.Важно
В Кремле приняли тот факт, что у них отсутствуют резервы и ресурсы для того, чтобы быстро выбросить нас с Курщины чисто военным способом — разве что ценой прекращения наступления в Донбассе и переброски оттуда наиболее боеспособных частей. Однако "победа" на Курщине, достигнутая такой ценой, для Кремля не является победой — ведь вспомним, что запаса времени на игру вдолгую у наших врагов не осталось, и после "освобождения" Курщины ценой Донбасса все равно через некоторое время неизбежен коллапс оккупационного войска по всему фронту.
И вот на фоне провальной для россиян военной ситуации разворачивается хорошо продуманная и скоординированная информационная операция.
Суть операции: всячески приуменьшить масштаб и значение событий на Курщине и так же всячески раздуть роль и значение наступления на Покровск.
Пока наши войска перекраивают карту линии соприкосновения и стирают мифические "красные линии", нам с вами в голове рисуют искаженную картинку, в которой "какая-то там Суджа" не имеет никакого значения, зато возможная потеря Покровска (до которой врагам еще придется немало повоевать и потратить немереное количество бойцов) подается как стратегическая победа, которая едва не ставит финальную точку в этой войне и не оставляет нам другого выбора, чем капитуляция.
В этой картинке неверно все. О том, насколько на самом деле значима наше Курское наступление, написано выше, нет необходимости повторять. Зато стоит объяснить кое-что о Покровске, которому по творческому замыслу роспропаганды придается едва ли не сакральное значение.
Да, россияне продвигаются на Покровском направлении быстрее, чем раньше — это абсолютно логично, учитывая, что ими выбрана стратегия "последнего и решающего боя": дожать нас немедленно, любой ценой, потому что потом будет поздно.
Да, держать оборону на этом направлении в чистом поле под КАБами и ФАБами и при численном превосходстве врага очень проблематично, и приходится отступать — иногда продуманно и организованно, иногда как не попадя, из-за потери позиций.
Да, россияне, скорее всего, уже в ближайшие недели выйдут на окраины Покровска, это уже практически неизбежно. Итак, Покровск как живой тыловой город мы, к сожалению, теряем, население уже надо эвакуировать.
Означает ли это, что Покровск скоро перейдет в руки оккупантов? Никоим образом.
Вспомним Часов Яр (значительно меньше Покровска), на окраины которого враги вышли 4 месяца назад. За это время они сумели ценой больших потерь проползти примерно две трети города, треть до сих пор удерживают наши защитники. В Торецк враги вышли более месяца назад, вышли чуть ли не парадным маршем (там таки был досадный прорыв линии фронта на одном участке) — и уже месяц бьются на восточной окраине города, даже не продвинулись вглубь улиц.
Вспомним Соледар, Бахмут и Авдеевку. Мы всегда были и остаемся сильнее в обороне в городской застройке, где каждый дом и подвал является "естественным" укреплением. Бой за каждый квартал — совсем не то, что наступление в поле, и дается врагам несравненно большими потерями.
Бахмут россияне брали 10 месяцев и заплатили такую цену, что после этой "Пировой победы" восстали "вагнеры". Значительно меньшую Авдеевку брали 4 месяца, и с такими потерями, что даже присутствующий там военкор от отчаяния застрелился. Теперь перед россиянами Покровск — с перспективой таких же долгих и изнурительных уличных боев. Вот только ресурс у оккупантов уже немного не тот что тогда...
В конце концов, даже если допустить худшее — что Покровск разделит судьбу Лисичанска, Бахмута и Авдеевки — это, конечно, тяжело и печально, но отнюдь не фатально.
Странно, что это приходится напоминать, но это война — не за город Покровск. Так же весной 2022 года мы не вели войну за город Киев. Бои бывают за разные населенные пункты, от Суджи до Мариуполя, зато война одна, и ставка в ней — существование всей нашей страны. И если бы для победы в войне в какой-то момент стоило бы запустить врагов в Киев и вести с ним бой на улицах столицы — так тоже могло бы быть, и само по себе это не было бы фатальным. Фатальной станет только проигранная война — или для нас, или для Кремля.
Крайне не люблю спортивные сравнения при описании войны — это неэтично, потому что речь идет о гибели наших людей, а не об очках, баллах и раундах.
Но все же стоит вспомнить, что война — это страшное и кровавое подобие шахматной партии, где приходится жертвовать фигурами, и значение имеет лишь то, кто в итоге поставит мат. Мы с вами живем в такой страшной шахматной партии, где жертвовать приходится не деревянными фигурами, а живыми людьми, подразделениями, городами. Это ужасно, но стоит помнить, что цена проигранной партии — существование всех наших городов и всех нас.
Могли бы наши части, которые сейчас победно шагают по Курщине, остановить наступление на Покровск? К сожалению, нет. Могли бы несколько его замедлить? Да. Но что бы это дало нам в итоге?
Если бы ползучее наступление россиян в Донбассе так и дальше оставалось бы единственным ежедневным событием этой войны, перспектива перед нами была бы только одна — "заморозка" на российских условиях, то есть капитуляция, чуть раньше или чуть позже. И то, что Покровск продержался бы на месяц дольше, вряд ли это бы отменило.
Зато Курск впервые после неудачного наступления 2023 года открыл перспективу нашей победы — не прямо завтра, но и не через долгие годы.
И если ценой этого является то, что бои в городской застройке Покровска начнутся на пару недель или даже на месяц раньше, чем могло бы быть, если бы мы все живое перебросили на это направление — это цена большая, но приемлемая. И несравненно меньше, чем платят враги за это продвижение.
Я был солдатом в окопе, отбивал превосходящего врага и хорошо знаю, что чувствует уставший боец, которому отказывают в подкреплении. Конечно, ему кажется, что резервы, которых ему так не хватает рядом с собой в окопе, и которые "гуляют" где-то в другом месте — это по меньшей мере несостоятельность командования, если вообще не предательство.
Но именно поэтому ни одной войной не командуют герои в окопах и даже комбаты или комбриги. Именно поэтому войны ведут генштабисты — люди негероические, которые не рискуют собой ежеминутно и отдают свои приказы из глубокого тыла.
А еще они имеют полную информацию по всему фронту. И не только по фронту, но и по вражеской армии, вообще вражеской стране и по союзным странам. И имея всю эту информацию, составляют из нее целостную картину, которой не имеет ни боец в окопе, ни тем более фейсбучный диванный тыл.
А имея целостную картину, принимают страшные и необходимые решения — в частности о том, куда направить резервы, а куда их пока не хватит, как распределить дефицитные боеприпасы и тому подобное.
Я рад, что я не на их месте, потому что это страшная ответственность и очень невеселая работа. Но именно эта работа приводит к победе в войне — если ее делают правильно. Или к поражению — если тыл вмешивается в эту работу и начинает требовать немудрых, зато "очевидных" решений.
Но вернемся с фронта настоящего на фронт информационный.
Итак, вся стратегия Пу построена на одном: на намерении завоевать наши с вами мозги значительно эффективнее, чем его армия завоевывает наши земли.
Мы должны повестись на "неважность" Курска и "стартегический вес" Покровска. Мы должны снова впасть в отчаяние и признать "непобедимость" россиян на поле боя — а как же, они "аж" к Покровску подходят, а мы "всего лишь" в российском тылу воюем.
А еще мы должны заставить наше командование вывести ВСУ с Курщины. Да, именно мы — ведь российская армия с этой задачей не справилась.
Через разнообразную агентуру нам с вами и нашим союзникам забрасывают два якобы противоположных сообщения:
- Курская операция провалилась, потому что ее целью якобы было отвлечь врага от Покровска, а этого не произошло;
- Курская операция стала блестящим успехом, но она уже дала максимум возможных результатов, поэтому ее следует сворачивать и "триумфально" возвращаться домой, пока русские не стянули туда значительные силы и не стало хуже.
Эти месседжи рассчитаны на разную аудиторию — первый на тупую и пессимистическую, второй на немного умнее и оптимистичнее. Однако результат тот же — с победой или с поражением, но нам якобы следует убираться из России.
Даже если бы не было никакой другой информации (а ее ну просто вагон!), только одно это должно было бы показать всем думающим людям: наше пребывание на Курщине — самая большая проблема Кремля.
В Кремле подгорает, там хорошо понимают, что каждый день нашего пребывания в "исконной" России — это тиканье часов, которые отсчитывают время до конца режима Пуйла.
Усилия пропаганды могут нивелировать эту проблему в масштабе недель, но никак не в масштабе месяцев. Поэтому для нас крайне важно держаться на России как можно дольше, тогда как для Кремля — наоборот.
Любой человек, который призывает нас сейчас вернуться с Курщины — неважно, "с трумфом, потому что мы все сделали, дальше будет хуже", или "потому что без толку", или просто "чтобы спасать Покровск" — работает на Кремль и участвует в информационной операции, призванной принести России уже почти потерянную надежду на победу над нами.
Понимает это сам этот человек или выступает полезным идиотом — безразлично, потому что результат тот же. Так что и наша реакция должна быть жесткой и не привязанной к размышлениям о мотивации агитатора.
Лозунг "Зеля выводи войска!" должен быть приравнен к "Путин введи вайска!" — это такая же мантра наших врагов, и тот, кто ее распространяет, работает на Кремль.
По ходу интересно посмотреть, кто и как "палится" на этой истории, очень много интересного уже всплыло — и в отношении некоторых западных медиа, и в отношении отдельных "хароших и уже даже пачти не русских", и в отношении ФСБшной "кансервы" среди "украинских экспертов". Курская информационная операция — один из моментов истины, очередная лакмусовая бумажка, выявляющая, ху есть кто и кто есть ху
Но главное все же — не реестрик агентуры (хотя также важно), в первую очередь мы должны не проиграть эту битву.
Мы должны перебить в нашем информационном пространстве навязанные нам (и, к сожалению, очень успешно навязанные на фоне усталости и уныния) нарративы о "непобедимости" России в войне на истощение.
Мы должны принять красную таблеточку и увидеть врага таким, каким он сейчас является — огромным, безжалостным, еще сильным и очень опасным, но крайне истощенным и истекающим кровью.
Победа — еще не завтра и не через "две-три недели", но ее свет уже замаячил в конце длинного тоннеля.
Замаячило именно из-под Суджи, хоть одновременно и из свечей горящих нефтебаз, и даже из утраченных нашими подразделениями, но перед тем засыпанных вражескими телами окопов под Покровском.
Этот свет все сильнее и ближе, но усталость и уныние мешают нам его рассмотреть.
Если мы увидим его сейчас и начнем соответственно вести себя — доживем до времени, когда не видеть его не сможет даже слепой.
Не увидим, поведемся на ложную картинку, которую нам рисуют ФСБшные иллюзионисты — свет может погаснуть, потому что мы "сдуемся" раньше врага.
Именно это "сдуемся раньше" — единственный шанс рашки на победу, последний шанс, после потери которого наша победа станет лишь вопросом времени.
Итак, в очередной раз в этой войне судьба победы в значительной степени в наших с вами руках, украинских тыловиков.
Надеюсь, мы поведем себя, как положено, и не дадим нашими гражданскими руками отдать врагу победу, за которую положили жизнь наши защитники и защитницы.
И да, "даешь Курск!"
Слава Украине!
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