Под Покровском война не заканчивается. Почему Россия делает вид, что Курск для нее не важен

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"ЗЕЛЯ, ВЫВОДИ ВАЙСКА!": КУРСКО-ПОКРОВСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ БИТВА

Пока наши защитники и защитницы успешно продвигаются там, где со времен "деды ваевали" не ступала нога иностранного солдата, и налаживают жизнь россиян под временной оккупацией, в информационном пространстве развернулась одна из важнейших битв, результат которой может иметь немалое влияние на весь ход войны — уже не информационной, а настоящей.

В этой информационной битве мы пока уступаем врагу — как всегда, потому что он имеет продуманный план информационной кампании, средства продвижения нужной ему инфы и централизованное руководство "инфовойсками", а мы надеемся, что "правда сама себя покажет". Но нет, время всем вменяемым осознать, что мы имеем дело именно с очередной и очень незаурядной информационной битвой, и именно понимая это, включаться в процесс.

Итак, начальная диспозиция сторон перед Курским наступлением:

у наших врагов назревает безнадежно глубокий кризис ресурсов, в первую очередь "железа", которого осталось одних видов на год войны, а других вообще на полгода, во вторую очередь — "мяса", которого пока хватает, но новый набор идет все тяжелее и дороже;

наши глубокие удары еще не обескровили экономику РФ, но уже стали весомым фактором формирования как экспортного предложения, так и внутреннего рынка нефтепродуктов; элементарная экстраполяция показывает, что через год второй армии мира будет просто нечем заправлять то железо, которое к тому времени еще будет способно ездить;

в то же время кризис ресурсов и резервов, который явно вырисовывается на горизонте у наших врагов (и который хорошо видит их командование), еще впереди; тем временем наша мобилизация еще только медленно начинается, поэтому пока на фронте мы в глухой обороне, враг ценой огромных потерь продвигается вперед в Донбассе и уже нацелился на Покровск;

украинское тыловое общество — в глубокой депрессии, российский нарратив о "непобедимости рашки в войне на истощение" успешно поселился в головах обывателей (вопреки фактам, цифрам и оценкам экспертов), и всякие социологические конторы уже манипулируют "опросами" вокруг "компромиссов" и "приемлемых условий" нашей капитуляции;

на Западе все еще хуже: нарратив "непобедимости" рашки принят практически безальтернативно, и в их медиа нас уже окончательно "похоронили", и уже откровенно "нагибают" на смертельную для нас "заморозку".

В этих условиях в Кремле принимают вполне мудрую стратегию: максимально ускорить наступление на Донбассе (любой ценой, не жалея последних резервов — ведь времени мало, если продвигаться медленно, наступление все равно захлебнется из-за нехватки ресурсов, и дальше начнется обвал армии со всеми вытекающими последствиями), максимально выжать из этого наступления (которое в реальности ничем не отличается от таких же наступлений в этой же Донецкой области летом 2022, зимой и весной 2023, зимой и весной 2024), подав его как "решающее", и успеть дожать нас на смертельную для нас и спасительную для россиян "заморозку". Успеть до того, как нехватка ресурсов и резервов российской армии станет очевидной, и тогда с ними будут говорить уже совсем не о заморозке.

Темные планы Кремля Фото: delfi.lt

Расчет Кремля — неглупый и вполне мог сработать. Для наших врагов это — единственный спасительный сценарий, при всех остальных через полгода картина для них будет совсем нерадужной, а через год, скорее всего, катастрофической. Поэтому справиться с нами за ближайшие пару-тройку месяцев является единственным шансом избежать проигрыша в войне. Соответственно, на реализацию этого шанса брошены все ресурсы, как военные, так и информационные и политические.

И тут вдруг мы заходим на Курщину. Весь путинский план трещит по швам и практически обнуляется — если только сейчас мы не совершим роковую ошибку.

Уже первые недели операции дали очевидные и крайне незаурядные результаты:

на Западе абсолютно изменились настроения и тональность медиа, тезис о якобы "очевидной непобедимости" рашки полностью развенчан, наоборот — все поражены тем, насколько глиняные ноги оказались у распиаренного колосса и насколько на самом деле Россия оказалась уязвимой и непутевой; разговор резко сместился в плоскость того, как именно можно и нужно победить Россию, какие для этого нужны ресурсы и возможности и как бы их нам предоставить;

желающие заставить нас "заморозиться" резко отморозились сами и пока сидят притихшие (хотя, конечно, их коварные голосочки мы еще не раз услышим);

абсолютно дезавуированы тезисы о "красных линиях", после которых якобы Пу нажмет Страшную Красную Кнопку и мир погрузится в ядерный апокалипсис; оказалось, что как "разруха не в клозетах, а в головах" (с), так же и "красные линии" существуют не на карте, а лишь в старческом воображении дедушки Байдена; мы спокойно и по-деловому оккупировали территорию ядерного государства, и небо не упало на головы, а Красная Кнопка так и осталась оружием киселевых и соловьевых для телевизионной войны;

в самой рашке запустились крайне интересные процессы: начиная от того, что, оказывается, плен и смерть детей — срочников воспринимается совсем не так же, как смерть и плен взрослых "добровольцев СВО", и продолжая постепенным осознанием того, что король голый-голенький и не способен защитить не только свежеприсоединенные земли, но даже "коренные и исконные", тем более не способен и не заинтересован защищать свой лохторат;

в качестве бонуса мы впервые за войну приблизились к паритету по количеству пленных;

ну и наконец, по мере развертывания нашей операции враг все больше сталкивается с нехваткой резервов и таки вынужден после отчаянной попытки остановить нас силами срочников и наемников, срочно отозванных аж из Африки, постепенно снимать одну за другой части с фронта — сначала со "спокойного" Запорожского направления, затем с Харьковщины (чем уже пользуются наши защитники и защитницы — смотри новости от 3-й Штурмовой), и вот на днях таки наконец первые части начали перебрасываться с Донбасса.

В общем, мы добились наибольшего военного успеха после осени 2022 года и продолжаем этот успех закреплять и развивать.

Из всего вышеперечисленного для нас важнейшими является изменение международной ситуации, потому что помощь наших прекрасных союзников напрямую зависит от такого неопределенного фактора, как их вера в нашу способность победить и внутренние процессы, которые мы запустили в рашке.

Но первое значительно ослабнет, а второе вообще не успеет дать значимого эффекта, если наша операция закончится в ближайшие недели и будет выглядеть как пусть и блестящий, но рейд или наскок: нашли у врага слабину, застали врасплох, а дальше вернулись домой, потому что когда рашка начала воевать по настоящему, то кто бы это выдержал... — и снова из всех утюгов понесется та же песня о "непобедимости Мордора в длительной войне" со всем, что из этого вытекает.

Совсем другая история, если мы закрепимся там на несколько месяцев, обустроимся, будем продвигаться сколько можем вперед (Льгов выглядит очень привлекательно, да и Брянщина от Курщины недалеко падает), а дальше организуем оборону и будем отражать попытки врага вынести нас обратно за "парэбрик".

При таком сценарии каждая партия цинков с "исконно русской земли" будет усиливать эффект "голого короля". Надо понимать психологию россиян: они прощают своим царям и генсекам любые зверства и преступления, пока те демонстрируют силу; слабость же не прощают никогда. А каждый день нашей Курской операции демонстрирует слабость Кремля значительно лучше, чем любой наш успех на фронте внутри Украины.

Эти очевидные вещи понятны не только мне, Пу и его команда знают это значительно лучше меня.

И вот после первого шока Кремль продумал стратегию выхода из ситуации. Стратегию очень рискованную, но не без шанса на успех. И ключевым элементом этой стратегии являемся мы с вами — тыловое украинское общество.

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В Кремле приняли тот факт, что у них отсутствуют резервы и ресурсы для того, чтобы быстро выбросить нас с Курщины чисто военным способом — разве что ценой прекращения наступления в Донбассе и переброски оттуда наиболее боеспособных частей. Однако "победа" на Курщине, достигнутая такой ценой, для Кремля не является победой — ведь вспомним, что запаса времени на игру вдолгую у наших врагов не осталось, и после "освобождения" Курщины ценой Донбасса все равно через некоторое время неизбежен коллапс оккупационного войска по всему фронту.

И вот на фоне провальной для россиян военной ситуации разворачивается хорошо продуманная и скоординированная информационная операция.

Суть операции: всячески приуменьшить масштаб и значение событий на Курщине и так же всячески раздуть роль и значение наступления на Покровск.

Пока наши войска перекраивают карту линии соприкосновения и стирают мифические "красные линии", нам с вами в голове рисуют искаженную картинку, в которой "какая-то там Суджа" не имеет никакого значения, зато возможная потеря Покровска (до которой врагам еще придется немало повоевать и потратить немереное количество бойцов) подается как стратегическая победа, которая едва не ставит финальную точку в этой войне и не оставляет нам другого выбора, чем капитуляция.

В этой картинке неверно все. О том, насколько на самом деле значима наше Курское наступление, написано выше, нет необходимости повторять. Зато стоит объяснить кое-что о Покровске, которому по творческому замыслу роспропаганды придается едва ли не сакральное значение.

Да, россияне продвигаются на Покровском направлении быстрее, чем раньше — это абсолютно логично, учитывая, что ими выбрана стратегия "последнего и решающего боя": дожать нас немедленно, любой ценой, потому что потом будет поздно.

Да, держать оборону на этом направлении в чистом поле под КАБами и ФАБами и при численном превосходстве врага очень проблематично, и приходится отступать — иногда продуманно и организованно, иногда как не попадя, из-за потери позиций.

Да, россияне, скорее всего, уже в ближайшие недели выйдут на окраины Покровска, это уже практически неизбежно. Итак, Покровск как живой тыловой город мы, к сожалению, теряем, население уже надо эвакуировать.

Означает ли это, что Покровск скоро перейдет в руки оккупантов? Никоим образом.

Вспомним Часов Яр (значительно меньше Покровска), на окраины которого враги вышли 4 месяца назад. За это время они сумели ценой больших потерь проползти примерно две трети города, треть до сих пор удерживают наши защитники. В Торецк враги вышли более месяца назад, вышли чуть ли не парадным маршем (там таки был досадный прорыв линии фронта на одном участке) — и уже месяц бьются на восточной окраине города, даже не продвинулись вглубь улиц.

Вспомним Соледар, Бахмут и Авдеевку. Мы всегда были и остаемся сильнее в обороне в городской застройке, где каждый дом и подвал является "естественным" укреплением. Бой за каждый квартал — совсем не то, что наступление в поле, и дается врагам несравненно большими потерями.

Бахмут россияне брали 10 месяцев и заплатили такую цену, что после этой "Пировой победы" восстали "вагнеры". Значительно меньшую Авдеевку брали 4 месяца, и с такими потерями, что даже присутствующий там военкор от отчаяния застрелился. Теперь перед россиянами Покровск — с перспективой таких же долгих и изнурительных уличных боев. Вот только ресурс у оккупантов уже немного не тот что тогда...

В конце концов, даже если допустить худшее — что Покровск разделит судьбу Лисичанска, Бахмута и Авдеевки — это, конечно, тяжело и печально, но отнюдь не фатально.

Странно, что это приходится напоминать, но это война — не за город Покровск. Так же весной 2022 года мы не вели войну за город Киев. Бои бывают за разные населенные пункты, от Суджи до Мариуполя, зато война одна, и ставка в ней — существование всей нашей страны. И если бы для победы в войне в какой-то момент стоило бы запустить врагов в Киев и вести с ним бой на улицах столицы — так тоже могло бы быть, и само по себе это не было бы фатальным. Фатальной станет только проигранная война — или для нас, или для Кремля.

Крайне не люблю спортивные сравнения при описании войны — это неэтично, потому что речь идет о гибели наших людей, а не об очках, баллах и раундах.

Но все же стоит вспомнить, что война — это страшное и кровавое подобие шахматной партии, где приходится жертвовать фигурами, и значение имеет лишь то, кто в итоге поставит мат. Мы с вами живем в такой страшной шахматной партии, где жертвовать приходится не деревянными фигурами, а живыми людьми, подразделениями, городами. Это ужасно, но стоит помнить, что цена проигранной партии — существование всех наших городов и всех нас.

Могли бы наши части, которые сейчас победно шагают по Курщине, остановить наступление на Покровск? К сожалению, нет. Могли бы несколько его замедлить? Да. Но что бы это дало нам в итоге?

Если бы ползучее наступление россиян в Донбассе так и дальше оставалось бы единственным ежедневным событием этой войны, перспектива перед нами была бы только одна — "заморозка" на российских условиях, то есть капитуляция, чуть раньше или чуть позже. И то, что Покровск продержался бы на месяц дольше, вряд ли это бы отменило.

Зато Курск впервые после неудачного наступления 2023 года открыл перспективу нашей победы — не прямо завтра, но и не через долгие годы.

И если ценой этого является то, что бои в городской застройке Покровска начнутся на пару недель или даже на месяц раньше, чем могло бы быть, если бы мы все живое перебросили на это направление — это цена большая, но приемлемая. И несравненно меньше, чем платят враги за это продвижение.

Конец лета 2024 года. Воин ВСУ на оборонительной позиции Фото: Минобороны Украины

Я был солдатом в окопе, отбивал превосходящего врага и хорошо знаю, что чувствует уставший боец, которому отказывают в подкреплении. Конечно, ему кажется, что резервы, которых ему так не хватает рядом с собой в окопе, и которые "гуляют" где-то в другом месте — это по меньшей мере несостоятельность командования, если вообще не предательство.

Но именно поэтому ни одной войной не командуют герои в окопах и даже комбаты или комбриги. Именно поэтому войны ведут генштабисты — люди негероические, которые не рискуют собой ежеминутно и отдают свои приказы из глубокого тыла.

А еще они имеют полную информацию по всему фронту. И не только по фронту, но и по вражеской армии, вообще вражеской стране и по союзным странам. И имея всю эту информацию, составляют из нее целостную картину, которой не имеет ни боец в окопе, ни тем более фейсбучный диванный тыл.

А имея целостную картину, принимают страшные и необходимые решения — в частности о том, куда направить резервы, а куда их пока не хватит, как распределить дефицитные боеприпасы и тому подобное.

Я рад, что я не на их месте, потому что это страшная ответственность и очень невеселая работа. Но именно эта работа приводит к победе в войне — если ее делают правильно. Или к поражению — если тыл вмешивается в эту работу и начинает требовать немудрых, зато "очевидных" решений.

Но вернемся с фронта настоящего на фронт информационный.

Итак, вся стратегия Пу построена на одном: на намерении завоевать наши с вами мозги значительно эффективнее, чем его армия завоевывает наши земли.

Мы должны повестись на "неважность" Курска и "стартегический вес" Покровска. Мы должны снова впасть в отчаяние и признать "непобедимость" россиян на поле боя — а как же, они "аж" к Покровску подходят, а мы "всего лишь" в российском тылу воюем.

А еще мы должны заставить наше командование вывести ВСУ с Курщины. Да, именно мы — ведь российская армия с этой задачей не справилась.

Через разнообразную агентуру нам с вами и нашим союзникам забрасывают два якобы противоположных сообщения:

Курская операция провалилась, потому что ее целью якобы было отвлечь врага от Покровска, а этого не произошло;

Курская операция стала блестящим успехом, но она уже дала максимум возможных результатов, поэтому ее следует сворачивать и "триумфально" возвращаться домой, пока русские не стянули туда значительные силы и не стало хуже.

Эти месседжи рассчитаны на разную аудиторию — первый на тупую и пессимистическую, второй на немного умнее и оптимистичнее. Однако результат тот же — с победой или с поражением, но нам якобы следует убираться из России.

Даже если бы не было никакой другой информации (а ее ну просто вагон!), только одно это должно было бы показать всем думающим людям: наше пребывание на Курщине — самая большая проблема Кремля.

В Кремле подгорает, там хорошо понимают, что каждый день нашего пребывания в "исконной" России — это тиканье часов, которые отсчитывают время до конца режима Пуйла.

Усилия пропаганды могут нивелировать эту проблему в масштабе недель, но никак не в масштабе месяцев. Поэтому для нас крайне важно держаться на России как можно дольше, тогда как для Кремля — наоборот.

Любой человек, который призывает нас сейчас вернуться с Курщины — неважно, "с трумфом, потому что мы все сделали, дальше будет хуже", или "потому что без толку", или просто "чтобы спасать Покровск" — работает на Кремль и участвует в информационной операции, призванной принести России уже почти потерянную надежду на победу над нами.

Понимает это сам этот человек или выступает полезным идиотом — безразлично, потому что результат тот же. Так что и наша реакция должна быть жесткой и не привязанной к размышлениям о мотивации агитатора.

Лозунг "Зеля выводи войска!" должен быть приравнен к "Путин введи вайска!" — это такая же мантра наших врагов, и тот, кто ее распространяет, работает на Кремль.

По ходу интересно посмотреть, кто и как "палится" на этой истории, очень много интересного уже всплыло — и в отношении некоторых западных медиа, и в отношении отдельных "хароших и уже даже пачти не русских", и в отношении ФСБшной "кансервы" среди "украинских экспертов". Курская информационная операция — один из моментов истины, очередная лакмусовая бумажка, выявляющая, ху есть кто и кто есть ху

Но главное все же — не реестрик агентуры (хотя также важно), в первую очередь мы должны не проиграть эту битву.

Мы должны перебить в нашем информационном пространстве навязанные нам (и, к сожалению, очень успешно навязанные на фоне усталости и уныния) нарративы о "непобедимости" России в войне на истощение.

Мы должны принять красную таблеточку и увидеть врага таким, каким он сейчас является — огромным, безжалостным, еще сильным и очень опасным, но крайне истощенным и истекающим кровью.

Победа — еще не завтра и не через "две-три недели", но ее свет уже замаячил в конце длинного тоннеля.

Замаячило именно из-под Суджи, хоть одновременно и из свечей горящих нефтебаз, и даже из утраченных нашими подразделениями, но перед тем засыпанных вражескими телами окопов под Покровском.

Этот свет все сильнее и ближе, но усталость и уныние мешают нам его рассмотреть.

Если мы увидим его сейчас и начнем соответственно вести себя — доживем до времени, когда не видеть его не сможет даже слепой.

Не увидим, поведемся на ложную картинку, которую нам рисуют ФСБшные иллюзионисты — свет может погаснуть, потому что мы "сдуемся" раньше врага.

Именно это "сдуемся раньше" — единственный шанс рашки на победу, последний шанс, после потери которого наша победа станет лишь вопросом времени.

Итак, в очередной раз в этой войне судьба победы в значительной степени в наших с вами руках, украинских тыловиков.

Надеюсь, мы поведем себя, как положено, и не дадим нашими гражданскими руками отдать врагу победу, за которую положили жизнь наши защитники и защитницы.

И да, "даешь Курск!"

Слава Украине!

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