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Под Покровском война не заканчивается. Почему Россия делает вид, что Курск для нее не важен

Российская пропаганда всячески пытается преувеличить масштаб того, что происходит под Покровском, и преуменьшить значение Курской операции ВСУ. На самом деле уверяет бывший военнослужащий Евгений Дикий, это тонкий прием, рассчитанный на то, чтобы деморализовать украинское общество

Евгений Дикий
Евгений Дикий
Ученый, публицист, военнослужащий
eye 245
Российские войска
Фото: РИА Новости | Российские войска в Курской области. Для них именно здесь — направление главного удара
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"ЗЕЛЯ, ВЫВОДИ ВАЙСКА!": КУРСКО-ПОКРОВСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ БИТВА

Пока наши защитники и защитницы успешно продвигаются там, где со времен "деды ваевали" не ступала нога иностранного солдата, и налаживают жизнь россиян под временной оккупацией, в информационном пространстве развернулась одна из важнейших битв, результат которой может иметь немалое влияние на весь ход войны — уже не информационной, а настоящей.

В этой информационной битве мы пока уступаем врагу — как всегда, потому что он имеет продуманный план информационной кампании, средства продвижения нужной ему инфы и централизованное руководство "инфовойсками", а мы надеемся, что "правда сама себя покажет". Но нет, время всем вменяемым осознать, что мы имеем дело именно с очередной и очень незаурядной информационной битвой, и именно понимая это, включаться в процесс.

Итак, начальная диспозиция сторон перед Курским наступлением:

  • у наших врагов назревает безнадежно глубокий кризис ресурсов, в первую очередь "железа", которого осталось одних видов на год войны, а других вообще на полгода, во вторую очередь — "мяса", которого пока хватает, но новый набор идет все тяжелее и дороже;
  • наши глубокие удары еще не обескровили экономику РФ, но уже стали весомым фактором формирования как экспортного предложения, так и внутреннего рынка нефтепродуктов; элементарная экстраполяция показывает, что через год второй армии мира будет просто нечем заправлять то железо, которое к тому времени еще будет способно ездить;
  • в то же время кризис ресурсов и резервов, который явно вырисовывается на горизонте у наших врагов (и который хорошо видит их командование), еще впереди; тем временем наша мобилизация еще только медленно начинается, поэтому пока на фронте мы в глухой обороне, враг ценой огромных потерь продвигается вперед в Донбассе и уже нацелился на Покровск;
  • украинское тыловое общество — в глубокой депрессии, российский нарратив о "непобедимости рашки в войне на истощение" успешно поселился в головах обывателей (вопреки фактам, цифрам и оценкам экспертов), и всякие социологические конторы уже манипулируют "опросами" вокруг "компромиссов" и "приемлемых условий" нашей капитуляции;
  • на Западе все еще хуже: нарратив "непобедимости" рашки принят практически безальтернативно, и в их медиа нас уже окончательно "похоронили", и уже откровенно "нагибают" на смертельную для нас "заморозку".

В этих условиях в Кремле принимают вполне мудрую стратегию: максимально ускорить наступление на Донбассе (любой ценой, не жалея последних резервов — ведь времени мало, если продвигаться медленно, наступление все равно захлебнется из-за нехватки ресурсов, и дальше начнется обвал армии со всеми вытекающими последствиями), максимально выжать из этого наступления (которое в реальности ничем не отличается от таких же наступлений в этой же Донецкой области летом 2022, зимой и весной 2023, зимой и весной 2024), подав его как "решающее", и успеть дожать нас на смертельную для нас и спасительную для россиян "заморозку". Успеть до того, как нехватка ресурсов и резервов российской армии станет очевидной, и тогда с ними будут говорить уже совсем не о заморозке.

Темные планы Кремля Fullscreen
Темные планы Кремля
Фото: delfi.lt

Расчет Кремля — неглупый и вполне мог сработать. Для наших врагов это — единственный спасительный сценарий, при всех остальных через полгода картина для них будет совсем нерадужной, а через год, скорее всего, катастрофической. Поэтому справиться с нами за ближайшие пару-тройку месяцев является единственным шансом избежать проигрыша в войне. Соответственно, на реализацию этого шанса брошены все ресурсы, как военные, так и информационные и политические.

И тут вдруг мы заходим на Курщину. Весь путинский план трещит по швам и практически обнуляется — если только сейчас мы не совершим роковую ошибку.

Уже первые недели операции дали очевидные и крайне незаурядные результаты:

  • на Западе абсолютно изменились настроения и тональность медиа, тезис о якобы "очевидной непобедимости" рашки полностью развенчан, наоборот — все поражены тем, насколько глиняные ноги оказались у распиаренного колосса и насколько на самом деле Россия оказалась уязвимой и непутевой; разговор резко сместился в плоскость того, как именно можно и нужно победить Россию, какие для этого нужны ресурсы и возможности и как бы их нам предоставить;
  • желающие заставить нас "заморозиться" резко отморозились сами и пока сидят притихшие (хотя, конечно, их коварные голосочки мы еще не раз услышим);
  • абсолютно дезавуированы тезисы о "красных линиях", после которых якобы Пу нажмет Страшную Красную Кнопку и мир погрузится в ядерный апокалипсис; оказалось, что как "разруха не в клозетах, а в головах" (с), так же и "красные линии" существуют не на карте, а лишь в старческом воображении дедушки Байдена; мы спокойно и по-деловому оккупировали территорию ядерного государства, и небо не упало на головы, а Красная Кнопка так и осталась оружием киселевых и соловьевых для телевизионной войны;
  • в самой рашке запустились крайне интересные процессы: начиная от того, что, оказывается, плен и смерть детей — срочников воспринимается совсем не так же, как смерть и плен взрослых "добровольцев СВО", и продолжая постепенным осознанием того, что король голый-голенький и не способен защитить не только свежеприсоединенные земли, но даже "коренные и исконные", тем более не способен и не заинтересован защищать свой лохторат;
  • в качестве бонуса мы впервые за войну приблизились к паритету по количеству пленных;
  • ну и наконец, по мере развертывания нашей операции враг все больше сталкивается с нехваткой резервов и таки вынужден после отчаянной попытки остановить нас силами срочников и наемников, срочно отозванных аж из Африки, постепенно снимать одну за другой части с фронта — сначала со "спокойного" Запорожского направления, затем с Харьковщины (чем уже пользуются наши защитники и защитницы — смотри новости от 3-й Штурмовой), и вот на днях таки наконец первые части начали перебрасываться с Донбасса.

В общем, мы добились наибольшего военного успеха после осени 2022 года и продолжаем этот успех закреплять и развивать.

Из всего вышеперечисленного для нас важнейшими является изменение международной ситуации, потому что помощь наших прекрасных союзников напрямую зависит от такого неопределенного фактора, как их вера в нашу способность победить и внутренние процессы, которые мы запустили в рашке.

Но первое значительно ослабнет, а второе вообще не успеет дать значимого эффекта, если наша операция закончится в ближайшие недели и будет выглядеть как пусть и блестящий, но рейд или наскок: нашли у врага слабину, застали врасплох, а дальше вернулись домой, потому что когда рашка начала воевать по настоящему, то кто бы это выдержал... — и снова из всех утюгов понесется та же песня о "непобедимости Мордора в длительной войне" со всем, что из этого вытекает.

Совсем другая история, если мы закрепимся там на несколько месяцев, обустроимся, будем продвигаться сколько можем вперед (Льгов выглядит очень привлекательно, да и Брянщина от Курщины недалеко падает), а дальше организуем оборону и будем отражать попытки врага вынести нас обратно за "парэбрик".

При таком сценарии каждая партия цинков с "исконно русской земли" будет усиливать эффект "голого короля". Надо понимать психологию россиян: они прощают своим царям и генсекам любые зверства и преступления, пока те демонстрируют силу; слабость же не прощают никогда. А каждый день нашей Курской операции демонстрирует слабость Кремля значительно лучше, чем любой наш успех на фронте внутри Украины.

Эти очевидные вещи понятны не только мне, Пу и его команда знают это значительно лучше меня.

И вот после первого шока Кремль продумал стратегию выхода из ситуации. Стратегию очень рискованную, но не без шанса на успех. И ключевым элементом этой стратегии являемся мы с вами — тыловое украинское общество.

Важно
Курская операция ВСУ показала миру, что ядерное оружие не уберегло РФ от вторжения, — WSJ
Курская операция ВСУ показала миру, что ядерное оружие не уберегло РФ от вторжения, — WSJ

В Кремле приняли тот факт, что у них отсутствуют резервы и ресурсы для того, чтобы быстро выбросить нас с Курщины чисто военным способом — разве что ценой прекращения наступления в Донбассе и переброски оттуда наиболее боеспособных частей. Однако "победа" на Курщине, достигнутая такой ценой, для Кремля не является победой — ведь вспомним, что запаса времени на игру вдолгую у наших врагов не осталось, и после "освобождения" Курщины ценой Донбасса все равно через некоторое время неизбежен коллапс оккупационного войска по всему фронту.

И вот на фоне провальной для россиян военной ситуации разворачивается хорошо продуманная и скоординированная информационная операция.

Суть операции: всячески приуменьшить масштаб и значение событий на Курщине и так же всячески раздуть роль и значение наступления на Покровск.

Пока наши войска перекраивают карту линии соприкосновения и стирают мифические "красные линии", нам с вами в голове рисуют искаженную картинку, в которой "какая-то там Суджа" не имеет никакого значения, зато возможная потеря Покровска (до которой врагам еще придется немало повоевать и потратить немереное количество бойцов) подается как стратегическая победа, которая едва не ставит финальную точку в этой войне и не оставляет нам другого выбора, чем капитуляция.

В этой картинке неверно все. О том, насколько на самом деле значима наше Курское наступление, написано выше, нет необходимости повторять. Зато стоит объяснить кое-что о Покровске, которому по творческому замыслу роспропаганды придается едва ли не сакральное значение.

Да, россияне продвигаются на Покровском направлении быстрее, чем раньше — это абсолютно логично, учитывая, что ими выбрана стратегия "последнего и решающего боя": дожать нас немедленно, любой ценой, потому что потом будет поздно.

Да, держать оборону на этом направлении в чистом поле под КАБами и ФАБами и при численном превосходстве врага очень проблематично, и приходится отступать — иногда продуманно и организованно, иногда как не попадя, из-за потери позиций.

Да, россияне, скорее всего, уже в ближайшие недели выйдут на окраины Покровска, это уже практически неизбежно. Итак, Покровск как живой тыловой город мы, к сожалению, теряем, население уже надо эвакуировать.

Означает ли это, что Покровск скоро перейдет в руки оккупантов? Никоим образом.

Вспомним Часов Яр (значительно меньше Покровска), на окраины которого враги вышли 4 месяца назад. За это время они сумели ценой больших потерь проползти примерно две трети города, треть до сих пор удерживают наши защитники. В Торецк враги вышли более месяца назад, вышли чуть ли не парадным маршем (там таки был досадный прорыв линии фронта на одном участке) — и уже месяц бьются на восточной окраине города, даже не продвинулись вглубь улиц.

Вспомним Соледар, Бахмут и Авдеевку. Мы всегда были и остаемся сильнее в обороне в городской застройке, где каждый дом и подвал является "естественным" укреплением. Бой за каждый квартал — совсем не то, что наступление в поле, и дается врагам несравненно большими потерями.

Бахмут россияне брали 10 месяцев и заплатили такую цену, что после этой "Пировой победы" восстали "вагнеры". Значительно меньшую Авдеевку брали 4 месяца, и с такими потерями, что даже присутствующий там военкор от отчаяния застрелился. Теперь перед россиянами Покровск — с перспективой таких же долгих и изнурительных уличных боев. Вот только ресурс у оккупантов уже немного не тот что тогда...

В конце концов, даже если допустить худшее — что Покровск разделит судьбу Лисичанска, Бахмута и Авдеевки — это, конечно, тяжело и печально, но отнюдь не фатально.

Странно, что это приходится напоминать, но это война — не за город Покровск. Так же весной 2022 года мы не вели войну за город Киев. Бои бывают за разные населенные пункты, от Суджи до Мариуполя, зато война одна, и ставка в ней — существование всей нашей страны. И если бы для победы в войне в какой-то момент стоило бы запустить врагов в Киев и вести с ним бой на улицах столицы — так тоже могло бы быть, и само по себе это не было бы фатальным. Фатальной станет только проигранная война — или для нас, или для Кремля.

Крайне не люблю спортивные сравнения при описании войны — это неэтично, потому что речь идет о гибели наших людей, а не об очках, баллах и раундах.

Но все же стоит вспомнить, что война — это страшное и кровавое подобие шахматной партии, где приходится жертвовать фигурами, и значение имеет лишь то, кто в итоге поставит мат. Мы с вами живем в такой страшной шахматной партии, где жертвовать приходится не деревянными фигурами, а живыми людьми, подразделениями, городами. Это ужасно, но стоит помнить, что цена проигранной партии — существование всех наших городов и всех нас.

Могли бы наши части, которые сейчас победно шагают по Курщине, остановить наступление на Покровск? К сожалению, нет. Могли бы несколько его замедлить? Да. Но что бы это дало нам в итоге?

Если бы ползучее наступление россиян в Донбассе так и дальше оставалось бы единственным ежедневным событием этой войны, перспектива перед нами была бы только одна — "заморозка" на российских условиях, то есть капитуляция, чуть раньше или чуть позже. И то, что Покровск продержался бы на месяц дольше, вряд ли это бы отменило.

Зато Курск впервые после неудачного наступления 2023 года открыл перспективу нашей победы — не прямо завтра, но и не через долгие годы.

И если ценой этого является то, что бои в городской застройке Покровска начнутся на пару недель или даже на месяц раньше, чем могло бы быть, если бы мы все живое перебросили на это направление — это цена большая, но приемлемая. И несравненно меньше, чем платят враги за это продвижение.

ВСУ Fullscreen
Конец лета 2024 года. Воин ВСУ на оборонительной позиции
Фото: Минобороны Украины

Я был солдатом в окопе, отбивал превосходящего врага и хорошо знаю, что чувствует уставший боец, которому отказывают в подкреплении. Конечно, ему кажется, что резервы, которых ему так не хватает рядом с собой в окопе, и которые "гуляют" где-то в другом месте — это по меньшей мере несостоятельность командования, если вообще не предательство.

Но именно поэтому ни одной войной не командуют герои в окопах и даже комбаты или комбриги. Именно поэтому войны ведут генштабисты — люди негероические, которые не рискуют собой ежеминутно и отдают свои приказы из глубокого тыла.

А еще они имеют полную информацию по всему фронту. И не только по фронту, но и по вражеской армии, вообще вражеской стране и по союзным странам. И имея всю эту информацию, составляют из нее целостную картину, которой не имеет ни боец в окопе, ни тем более фейсбучный диванный тыл.

А имея целостную картину, принимают страшные и необходимые решения — в частности о том, куда направить резервы, а куда их пока не хватит, как распределить дефицитные боеприпасы и тому подобное.

Я рад, что я не на их месте, потому что это страшная ответственность и очень невеселая работа. Но именно эта работа приводит к победе в войне — если ее делают правильно. Или к поражению — если тыл вмешивается в эту работу и начинает требовать немудрых, зато "очевидных" решений.

Но вернемся с фронта настоящего на фронт информационный.

Итак, вся стратегия Пу построена на одном: на намерении завоевать наши с вами мозги значительно эффективнее, чем его армия завоевывает наши земли.

Мы должны повестись на "неважность" Курска и "стартегический вес" Покровска. Мы должны снова впасть в отчаяние и признать "непобедимость" россиян на поле боя — а как же, они "аж" к Покровску подходят, а мы "всего лишь" в российском тылу воюем.

А еще мы должны заставить наше командование вывести ВСУ с Курщины. Да, именно мы — ведь российская армия с этой задачей не справилась.

Через разнообразную агентуру нам с вами и нашим союзникам забрасывают два якобы противоположных сообщения:

  • Курская операция провалилась, потому что ее целью якобы было отвлечь врага от Покровска, а этого не произошло;
  • Курская операция стала блестящим успехом, но она уже дала максимум возможных результатов, поэтому ее следует сворачивать и "триумфально" возвращаться домой, пока русские не стянули туда значительные силы и не стало хуже.

Эти месседжи рассчитаны на разную аудиторию — первый на тупую и пессимистическую, второй на немного умнее и оптимистичнее. Однако результат тот же — с победой или с поражением, но нам якобы следует убираться из России.

Даже если бы не было никакой другой информации (а ее ну просто вагон!), только одно это должно было бы показать всем думающим людям: наше пребывание на Курщине — самая большая проблема Кремля.

В Кремле подгорает, там хорошо понимают, что каждый день нашего пребывания в "исконной" России — это тиканье часов, которые отсчитывают время до конца режима Пуйла.

Усилия пропаганды могут нивелировать эту проблему в масштабе недель, но никак не в масштабе месяцев. Поэтому для нас крайне важно держаться на России как можно дольше, тогда как для Кремля — наоборот.

Любой человек, который призывает нас сейчас вернуться с Курщины — неважно, "с трумфом, потому что мы все сделали, дальше будет хуже", или "потому что без толку", или просто "чтобы спасать Покровск" — работает на Кремль и участвует в информационной операции, призванной принести России уже почти потерянную надежду на победу над нами.

Понимает это сам этот человек или выступает полезным идиотом — безразлично, потому что результат тот же. Так что и наша реакция должна быть жесткой и не привязанной к размышлениям о мотивации агитатора.

Лозунг "Зеля выводи войска!" должен быть приравнен к "Путин введи вайска!" — это такая же мантра наших врагов, и тот, кто ее распространяет, работает на Кремль.

По ходу интересно посмотреть, кто и как "палится" на этой истории, очень много интересного уже всплыло — и в отношении некоторых западных медиа, и в отношении отдельных "хароших и уже даже пачти не русских", и в отношении ФСБшной "кансервы" среди "украинских экспертов". Курская информационная операция — один из моментов истины, очередная лакмусовая бумажка, выявляющая, ху есть кто и кто есть ху

Но главное все же — не реестрик агентуры (хотя также важно), в первую очередь мы должны не проиграть эту битву.

Мы должны перебить в нашем информационном пространстве навязанные нам (и, к сожалению, очень успешно навязанные на фоне усталости и уныния) нарративы о "непобедимости" России в войне на истощение.

Мы должны принять красную таблеточку и увидеть врага таким, каким он сейчас является — огромным, безжалостным, еще сильным и очень опасным, но крайне истощенным и истекающим кровью.

Победа — еще не завтра и не через "две-три недели", но ее свет уже замаячил в конце длинного тоннеля.

Замаячило именно из-под Суджи, хоть одновременно и из свечей горящих нефтебаз, и даже из утраченных нашими подразделениями, но перед тем засыпанных вражескими телами окопов под Покровском.

Этот свет все сильнее и ближе, но усталость и уныние мешают нам его рассмотреть.

Если мы увидим его сейчас и начнем соответственно вести себя — доживем до времени, когда не видеть его не сможет даже слепой.

Не увидим, поведемся на ложную картинку, которую нам рисуют ФСБшные иллюзионисты — свет может погаснуть, потому что мы "сдуемся" раньше врага.

Именно это "сдуемся раньше" — единственный шанс рашки на победу, последний шанс, после потери которого наша победа станет лишь вопросом времени.

Итак, в очередной раз в этой войне судьба победы в значительной степени в наших с вами руках, украинских тыловиков.

Надеюсь, мы поведем себя, как положено, и не дадим нашими гражданскими руками отдать врагу победу, за которую положили жизнь наши защитники и защитницы.

И да, "даешь Курск!"

Слава Украине!

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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