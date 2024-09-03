От Селидово до Покровска: почему войска РФ не смогут пройти эту дистанцию в нынешнем состоянии

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Командование группировки войск "Центр" противника продолжает прилагать значительные усилия, чтобы реализовать свой замысел по вытеснению передовых подразделений ВСУ с плацдарма восточнее р. Волчья, на участке от Галициновки до района севернее Красногоровки.

Согласно этому плану, в течение нескольких крайних суток противник силами передовых подразделений 90-й танковой дивизии (тд), а также, очевидно, перегруппированной на это направление 9-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр) настойчиво атаковал\штурмовал позиции ВСУ по направлению Мемрик — Лесовка, а также Калиново — Галициновка, пытаясь обойти с запада (отрезать) наши подразделения, которые оборонялись в районе с. Карловка.

В результате, очевидно, передовые подразделения ВСУ вынуждены были отойти как из самой Карловки, так и оставить район восточнее нее... Кроме того, противнику, очевидно, удалось занять по крайней мере северную часть с. Галициновка (что, собственно, и побудило ВСУ отойти из Карловки).

В то же время севернее, по направлению на г. Селидово, очевидно, противнику пока не удается вытеснить передовые подразделения ВСУ из района с. Мариновка, несмотря на упорные его атаки силами 27-й мотострелковой дивизии (мсд) и 114-й омсбр с севера, со стороны Новогродовки, а также со стороны с. Михайловка (вероятно, атакуют подразделения 228-го мотострелкового полка\мсп 90-й тд). Удержание ВСУ с. Мариновка начинает уже существенно мешать противнику атаковать непосредственно в сторону г. Селидово, а также расширить свое вклинивание в районе Новогродовки собственно на Покровском направлении, на юг.

Очевидно, в ближайшее время противник будет вынужден еще больше сузить по фронту участок своего наступления, выбрав что-то одно — либо наступление на г. Селидово, либо продолжение охватывающего движения своих передовых подразделений по отношению к плацдарму ВСУ на р. Волчья, расположенному восточнее нее на участке от Галициновки до северной окраины Красногоровки.

Кстати, судя по всему, в ближайшее время стоит ожидать "оживления" и передовых подразделений 110-й омсбр 1-го армейского корпуса (АК) ГВ "Юг" противника в районе Красногоровки. Скорее всего, ее подразделения попытаются преодолеть р. Лозовая в северо-западном направлении, в сторону поселков Желанное (Первого и Второго).

Также, не исключено, что 5-я омсбр противника в рамках "общего замысла" также осуществит акцентированную попытку еще больше "занести южный фланг" путем прорыва из Красногоровки в западном направлении — в сторону Александрополя и Кураховки. Это было бы вполне логично.

То есть, на данный момент имеем четко выраженную попытку российского командования сразу двух группировок войск (ГВ) "Центр" и "Юг" реализовать на своем общем смежном фланге план по вытеснению украинских войск западнее р. Волчья под угрозой их окружения восточнее рубежа Мемрик — Красногоровка.

ВСУ держит оборону Фото: Украинская правда

Какое это имеет отношение к Покровскому направлению?

Самое прямое.

Пока украинские войска находятся, "условно говоря", восточнее рубежа Украинск — Острое, а также контролируют район г. Селидово, продолжение российского наступления непосредственно на Покровск будет связано для российских войск с определенным риском.

На данный момент, очевидно, российское командование, осознавая такую тактическую "особенность" ситуации на этом направлении, стремится снять все возможные фланговые риски с юга для своей группировки (2-й общевойсковой армии\ОВА), которая, собственно, и нацелена на Покровск.

В этом контексте, стоит обратить внимание на следующее.

Очевидно, противник УЖЕ не может ОДНОВРЕМЕННО продвигаться с более-менее высокими темпами как непосредственно на Покровском направлении, так и в сторону Селидово, да и еще вытеснять украинские войска южнее общей дирекции "на Покровск".

В течение нескольких крайних суток (как раз в период активизации противника в сторону Селидово и по направлению на Галициновку) его продвижение непосредственно на Покровском направлении ограничилось расширением "зоны контроля" в с. Новогродовка на несколько сотен метров и продвижением со стороны с. Веселое в с. Гродовка на 250 метров.

Хотя при этом он постоянно пытается атаковать силами 27-й мсд, 15-й и 30-й омсбр и частью сил 114-й омсбр по направлениям:

хутор Свиридоновка — Новоторецкое;

в юго-восточной части с. Гродовка (со стороны с. Веселое);

Журавка — Красный Яр;

Новогродовка — Сухой Яр;

и от Новогродовки прямо на запад, в сторону дороги Е-50.

На данный момент у меня нет информации о том, что передовым подразделениям 2-й ОВА противника на этом направлении удалось хотя бы в каком-то месте прорваться за барьерный рубеж по р. Журавка и Казенный Торец, видимо, за исключением района шахты "Новогродовская -1\3" вблизи железной дороги Покровск — Авдеевка.

Очевидно, украинское командование таки стремится воспользоваться тем самым "шансом", о котором я упоминал ранее в своих обзорах, о возможности "притормозить" наступление противника непосредственно на Покровском направлении (ну, было бы "немного странным", если бы оно этого не делало) по этому естественному рубежу.

Причем стоит подчеркнуть, что время, очевидно, явно играет "не за россиян". Чем дольше и продолжительнее они будут отвлекаться на фланговое обеспечение своей Покровской группировки, в том числе стремясь "быстро захватить" г. Селидово, тем больше будет расти этот "шанс" ВСУ.

Но прямо сейчас плюнуть на фланги и сломя голову броситься "на штурм Покровска" они также не могут. Без обеспечения флангов это будет чистой воды авантюрой.

То есть, очевидно, эта "дилемма" пару недель назад в реальности предстала перед российским командованием во весь свой рост, и оно, в этой ситуации, решило действовать "по учебнику":

сначала обеспечим "угрожающий" фланг;

а потом уже снова переключимся собственно на Покровск.

Насколько я понял, расчет россиян базируется на том, что ничего путного "по обороне" непосредственно на Покровском направлении ВСУ оборудовать за то время, пока они "решают проблему Селидово и флангов", не успеют.

Для гарантии этого они пытаются сейчас продолжать интенсивные атаки, собственно, на Покровском направлении в том же составе своих сил и средств, который до этого здесь был УЖЕ задействован, чтобы просто не дать возможности ВСУ закрепиться на вышеуказанном естественном рубеже, отправив (перегруппировав) дополнительные силы и средства (резерв) УВ "Центр" на решение именно "фланговых проблем".

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Ну, вполне понятное и логичное решение.

Проблема заключается "только" в том, что даже если противнику удастся вытеснить наши войска с плацдарма на р. Волчья, как-то "вклиниться" в г. Селидово (и даже его захватить), то ему все равно непосредственно для "штурма Покровска" нужны будут ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ силы и средства.

Причем, далеко не в малом объеме.

И здесь мы возвращаемся к той самой "общей" (стратегической) ситуации (а заодно — к вопросу "нужно\не нужно" была украинская офензива в Курской губернии РФ), в частности в ключевой сфере — сфере наличия\отсутствия у противника СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕЗЕРВОВ. А также, к их РЕАЛЬНОМУ СОСТОЯНИЮ, относительно сферы их боевых и оперативных возможностей.

Если в российском ГШ "подразумевали" на лето-осень 2024-го года под этим термином главным образом войска (силы) именно ГВ "Север" (читай — войска ЛенВО), то у меня для Кремля — плохие новости.

А по многим признакам, это так и есть.

То есть, каких-то других, стратегических резервов, чем войска ЛенВО (одна общевойсковая армия + 3 армейских корпуса) как-то на данный момент "не просматривается". Иначе Харьковская авантюра с "санитарной зоной" в том виде, в котором она находится сейчас, просто не состоялась бы.

Для большего понимания того, что я имею в виду, рекомендую российским дженералям и полковниГАМ, перечитать воспоминания (мемуары) генерала Гудериана, желательно в полной версии (а не "усеченной" советской пропагандой), в той части, которая относится к периоду наступления группы армий "Центр" Вермахта (какое интересное военно-историческое и красноречивое совпадение) на Москву.

Основные принципы "вождения войск", как тогдашние, так и нынешние, конечно, с поправкой на современный технологический уклад, в этом смысле ну очень похожи в своей "результативной" части.

Еще раз повторюсь, уважаемые российские "пАлкАводцЫ", когда вам ваше политическое руководство (которое считает себя дофига осведомленным в стратегии ведения войн) ставит явно ошибочную (маловероятную, относительно шансов на успех) задачу стратегического масштаба, без учета при этом целого сонма далеко не маловажных факторов того самого стратегического же масштаба, вам бы совсем не помешало при этом — задать этому своему руководству целый ряд уместных вопросов.

Среди которых главным должно было бы быть: "Ты что, еб...тый?".

К счастью, вы эти вопросы задавать не можете.

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