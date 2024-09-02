Селидово не отдадут, как Новогродовку. Какие сложности возникают у войск РФ по мере продвижения к Покровску
Селидово начинает выполнять именно ту роль, которую не выполнила недавно многообещающая Новогродовка, отмечает военный обозреватель Александр Коваленко. Этот город становится для РФ крепким орешком, разгрызть который будет очень сложно.
Селидово для оккупантов оказалось куда более крепким орешком, чем Очеретино или Новогродовка…
Основное направление, по которому РОВ пытаются прорваться в Селидово, это восточное – улица Береговая. Но тут есть нюанс.
Улица идет по южному берегу реки Соленая, и переход на северный берег возможен только по улице Мира, Павлова и Козацкой. Но к ним РОВ и близко еще не подошли. А если и подойдут, то не факт, что там останутся переходы.
Также важно понимать, что по улице Мира идет канал от шахты им. Коротченко с терриконом высотой 40 метров. То есть, восточное направление удара для РОВ имеет ряд как минимум природных и как максимум искусственных преград, которые, в отличие от Новогродовки, используются на все 100 своих возможностей.
С северного направления РОВ зашли в зоне шахты "Россия", но дальнейшее продвижение застопорилось водоотстойниками и искусственными высотами – террикон Коротченко. При этом, заход в сам город строго по северу с трассы Е-50 по улице Леси Украинки, с правого фланга поджимаемой каналом, с левого – терриконом Коротченко. И чтобы зайти в Селидово с севера, РОВ необходимо прорваться по прямому коридору протяженностью 2,5 км, простреливаемому с высоты и огневых точек. Эдакий – тир.
Сейчас давление на Селидово только нарастает, но удержание этого укрепрайона СОУ сулит куда большую результативность и куда большее истощение РОВ, нежели направление Очеретино-Новогродовка.
В настоящее время Селидово начинает выполнять именно ту роль, которую по рубежу Гродовка-Новогродовка не выполнила до недавно многообещающая Новогродовка.
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