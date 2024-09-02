Селидово не отдадут, как Новогродовку. Какие сложности возникают у войск РФ по мере продвижения к Покровску

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Селидово для оккупантов оказалось куда более крепким орешком, чем Очеретино или Новогродовка…

Основное направление, по которому РОВ пытаются прорваться в Селидово, это восточное – улица Береговая. Но тут есть нюанс.

Улица идет по южному берегу реки Соленая, и переход на северный берег возможен только по улице Мира, Павлова и Козацкой. Но к ним РОВ и близко еще не подошли. А если и подойдут, то не факт, что там останутся переходы.

Также важно понимать, что по улице Мира идет канал от шахты им. Коротченко с терриконом высотой 40 метров. То есть, восточное направление удара для РОВ имеет ряд как минимум природных и как максимум искусственных преград, которые, в отличие от Новогродовки, используются на все 100 своих возможностей.

С северного направления РОВ зашли в зоне шахты "Россия", но дальнейшее продвижение застопорилось водоотстойниками и искусственными высотами – террикон Коротченко. При этом, заход в сам город строго по северу с трассы Е-50 по улице Леси Украинки, с правого фланга поджимаемой каналом, с левого – терриконом Коротченко. И чтобы зайти в Селидово с севера, РОВ необходимо прорваться по прямому коридору протяженностью 2,5 км, простреливаемому с высоты и огневых точек. Эдакий – тир.

Сейчас давление на Селидово только нарастает, но удержание этого укрепрайона СОУ сулит куда большую результативность и куда большее истощение РОВ, нежели направление Очеретино-Новогродовка.

В настоящее время Селидово начинает выполнять именно ту роль, которую по рубежу Гродовка-Новогродовка не выполнила до недавно многообещающая Новогродовка.

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